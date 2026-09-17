Gallardo partió hacia Ecuador: "Siempre me generó curiosidad poder dirigir un Seleccionado"
El DT argentino reemplazará a Sebastián Beccacece.
Marcelo Gallardo partió hoy desde nuestro país para asumir su cargo como entrenador del Seleccionado de Ecuador, en reemplazo de Sebastián Beccacece.
"Es un desafío totalmente nuevo para mí, siempre me generó curiosidad poder dirigir a un Seleccionado", remarcó el exentrenador de River Plate.
"Se había presentado esta chance hace dos años atrás, pero no estaba en condiciones de asumir ese desafío. Hoy me agarra bien, con ganas y el deseo de poder un desafío totalmente diferente en mi vida como entrenador", agregó.
Además, habló de su objetivo en este nuevo proyecto.
"La idea es poder construir un equipo que el pueblo ecuatoriano se sienta totalmente identificado y eso tiene su proceso. Es verdad que tiene potencial para dar un paso más, vamos a iniciar un proceso largo y esperemos que sea con un buen sentido. Que tengo algo detrás que lo contenga, una buena estructura para que eso suceda", remarcó Gallardo, quien firmó contrato por 4 años, hasta el próximo Mundial.