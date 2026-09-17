Sorpresa: Nico Varrone anunció su salida de Van Amersfoort Racing en Fórmula 2

El piloto argentino Nicolás Varrone anunció que no continuará junto a Van Amersfoort Racing en el campeonato de Fórmula 2 de 2026, luego de una temporada que definió como intensa.

“Después de un año intenso, junto a mi equipo decidimos no continuar con el calendario de Fórmula 2 2026 con Van Amersfoort Racing”, expresó Varrone en un comunicado a través de sus redes sociales.

El corredor albiceleste reconoció que no fue una decisión sencilla, pero aseguró que junto a su equipo consideran que se trata del camino adecuado para continuar con su carrera. Además, agradeció a sus sponsors, colaboradores y seguidores por el acompañamiento.

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“Espero poder contarles muy pronto sobre mi futuro”, expresó el piloto, quien cerró su mensaje con un agradecimiento especial a la familia Villagómez por el respaldo recibido durante todo el recorrido.

En su despedida, Varrone también destacó especialmente a quienes permanecieron a su lado durante los momentos más difíciles y valoró el acompañamiento recibido a lo largo de esta etapa.

El piloto todavía no confirmó cuál será su próximo destino deportivo, aunque anticipó que espera poder brindar novedades próximamente sobre el futuro de su carrera.

Ante la salida de Varrone el equipo Van Amersfoort Racing anunció al reemplazante para las próximas carreras: el piloto japonés Hiyu Yamakoshi.

Compitió esta temporada en la FIA Fórmula 3 con el equipo holandés, logrando un puesto entre los 10 primeros en el Campeonato de Pilotos, con tres podios y una pole position, lo que le permitió terminar noveno en la clasificación general.

A su vez el director del equipo Van Amersfoort, Brad Joyce, agradeció al piloto argentino.

“Al mismo tiempo, queremos agradecer a Nico su trabajo con el equipo esta temporada. Ha sido un miembro valioso de nuestra alineación de F2 y hemos disfrutado mucho teniéndolo como parte del equipo. Proveniente de las carreras de autos deportivos, el paso a la Fórmula 2 supuso un cambio significativo, y Nico se adaptó muy bien a las exigencias de las carreras de monoplazas. Aceptó el reto y demostró que podía adaptarse a la Fórmula 2 en muy poco tiempo. Le deseamos todo lo mejor en sus próximos pasos profesionales", dijo.