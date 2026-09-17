Scola no pierde de vista la NBA: "Me gustaría trabajar ahí"

Pallacanestro Varese de Luis Scola sigue creciendo y se prepara para afrontar una temporada en la que buscará dar un salto de calidad en la Serie A (Italia), después de varios años en los que tuvo que luchar por mantenerse en la categoría. El proyecto fue relanzado con un sólido mercado de pases y la clasificación a la Basketball Champions League. La NBA Europe aparece como un proyecto de fondo, con una alianza con RedBird.

Pero Scola también mira más allá de sus proyectos al frente del club italiano. En particular, mantiene la mirada puesta en la NBA, un mundo del que formó parte durante 10 años como jugador.

En la liga estadounidense disputó 743 partidos entre 2007 y 2017, defendiendo las camisetas de Houston Rockets, Phoenix Suns, Indiana Pacers, Toronto Raptors y Brooklyn Nets.

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Hay que tomarse su tiempo, estar preparado. Porque cuando llega la oportunidad, uno quiere hacerlo bien, porque si no, tal vez no llegue.

"Me gustaría trabajar ahí. Creo que sería un buen lugar para mí. Es una de mis metas más ambiciosas, porque es difícil", afirmó el capitalino, de 46 años, en diálogo con Leo Montero para el stream Random.

Scola sabe, sin embargo, que un posible regreso a Estados Unidos requeriría tiempo y preparación.

"Hay que tomarse su tiempo, estar preparado. Porque cuando llega la oportunidad, uno quiere hacerlo bien, porque si no, tal vez no llegue", indicó. Una visión cautelosa, coherente con el camino que está siguiendo en el Varese, donde su rol le lleva a gestionar muchos aspectos diferentes de la administración del club. Precisamente en este punto, Scola marcó una clara diferencia entre el modelo europeo y el de la NBA.

Allí, todo está tan desarrollado que tu influencia dentro del sistema es muy limitada. En otros lugares, puedes hacer muchas más cosas.

"Allí, todo está tan desarrollado que tu influencia dentro del sistema es muy limitada. En otros lugares, puedes hacer muchas más cosas. Todos hacen menos cosas, lo cual es más eficiente. Es mejor. En nuestro caso, tenemos que hacer un poco de todo", explicó "Luifa", ex capitán y emblema de la Selección Argentina.

Sin embargo, la comparación entre ambas realidades no altera la visión que Scola tiene para su futuro. Tras una carrera como jugador en la que desempeñó un papel protagónico durante años en la NBA y Europa, "Luifa" ahora busca consolidar su credibilidad como gerente, aprovechando la experiencia adquirida en Varese como trampolín para su crecimiento profesional.

El objetivo final sigue siendo claro: "El objetivo sería regresar, tarde o temprano".