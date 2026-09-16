Diario de viaje, día 4: una noche de empanadas, choripán, pastelitos de batata, llantos y medallas de papel

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Hay noches que se disfrutan por lo que sucede y otras que se recuerdan por las personas que las protagonizan.

La cena homenaje organizada por el Comité Olímpico Argentino en la Casa Suramericana tuvo un poco de ambas cosas. En pleno Parque de la Independencia, detrás del Museo de la Ciudad, una carpa construida especialmente para estos Juegos se convirtió en el punto de encuentro de deportistas, dirigentes, autoridades y un grupo reducido de periodistas que seguimos de cerca el ciclo olímpico.

La invitación tenía un atractivo especial: compartir un rato con los atletas que habían competido en Rosario durante los primeros días de los Juegos Suramericanos. Así, la delegación completa de natación, la de gimnasia artística, la de esports y representantes del patín carrera, patín artístico y ecuestre adiestramiento fueron llegando de a poco, hasta darle forma a una noche que rápidamente adquirió un clima de celebración.

La Casa Suramericana, además, nos recibió con una propuesta gastronómica variada y generosa. Había bebidas para todos los gustos... aunque mi elección fue el agua. Canapés de salmón, ananá y jamón crudo; empanadas de carne y de jamón y queso, estas últimas muuuuuy calientes; carnes, choripán, fiambres, quesos y varios platos. Para el final, una variedad de postres que incluía pastelitos de batata. Una locura.

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Pero la comida, por abundante que fuera, terminó siendo apenas el acompañamiento de lo más importante: el encuentro con los deportistas. Llegamos junto a las chicas de gimnasia artística y, más tarde, se fueron sumando algunos que terminaban de competir en ese momento.

También Capi tuvo su momento de protagonismo. El simpático carpincho, mascota de los Juegos, se puso a bailar, se adueñó de la pista y desplegó unos movimientos que no pasaron inadvertidos. Para mí, entre paso y paso, hasta se quiso levantar a la DJ. Creo que no consiguió su objetivo, pero actitud no le faltó.

En ese momento, Mario Moccia tomó la palabra. El presidente del Comité Olímpico Argentino y de la Organización Deportiva Suramericana agradeció la presencia de los invitados y destacó el esfuerzo de los deportistas. También estuvieron presentes el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el coordinador general de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, Julián Galeano; y la secretaria de Deporte y Turismo de la Municipalidad de Rosario, Alejandra Mattheus, junto a otras autoridades y dirigentes.

Después llegó uno de los momentos más particulares de la noche: el tradicional agasajo de la Comisión de Atletas a los medallistas. La propuesta es sencilla, pero tiene un significado enorme. Cada deportista que consiguió una medalla pasa al escenario y pega una medalla de papel en un banner, como recuerdo de su participación y, sobre todo, como una forma de ser reconocido frente a sus propios compañeros.

Por la Comisión estuvieron Guido Monis, Germán Chiaraviglio, Florencia Ponce de León y Valentina Kohan.

El escenario se convirtió así en un lugar de celebración compartida. Y entonces apareció Agostina Hein.

La nadadora, que no pudo competir por una operación de apendicitis y que era una de las grandes figuras de la delegación argentina, tuvo su propio protagonismo. Se subió al escenario, tomó el micrófono y se transformó en una conductora espontánea del homenaje. No se limitó a alentar a sus compañeros: también les hizo preguntas, los invitó a contar sus experiencias y los obligó, con su naturalidad y carisma, a hablar un poco más de lo que seguramente tenían previsto. ¡Si hasta hizo llorar a Macarena Ceballos!

El resultado fue uno de esos momentos que no se pueden planificar del todo. Los medallistas dejaron de ser solamente nombres en una lista o atletas vistos en competencia para convertirse en personas contando sus historias, compartiendo emociones y recibiendo el cariño de quienes los acompañan en el camino, como Andrea Berrino, quien anunció que deja la selección de natación después de 20 años.

Para los periodistas, la noche también ofreció algo que no siempre se consigue durante un evento deportivo: tiempo. Tiempo para conversar sin apuro, para preguntar en un ambiente distendido, entre saludos, risas y canapés.

Así, surgió una jugosa charla con Moccia, hablando de todo un poco, del impacto de estos Juegos, de la cantidad de gente que se acerca día a día, del florecimiento de los esports y, también, de la ausencia del básquetbol, algo que sentimos tanto en Bahía Blanca.

Ya habrá tiempo de contar un poco más.

Hasta mañana.

La Nueva. está presente para cubrir las alternativas de los XIII Juegos Suramericanos desde el lugar de los hechos.

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Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario, Argentina)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)