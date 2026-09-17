La decisión que tomó la atleta de Hyrox, que sufrió un episodio de incontinencia en plena competencia

La atleta de Hyrox australiana Joanna Wietrzyk, quien sufrió un episodio de incontinencia durante una competencia, emitió un comunicado luego de que la escena se viralizara a nivel mundial y reconoció que lamenta "sinceramente lo ocurrido".

Wietrzyk publicó un extenso mensaje en sus redes sociales, donde ofreció sus "más sinceras disculpas al pueblo de China, a mis compañeros competidores, a los espectadores y a los organizadores de Hyrox por lo sucedido durante la carrera en Beijing".

Con respecto a aquel día, explicó que "me sentía en plena forma y con buena salud al inicio de la carrera; no había motivo alguno para esperar enfermar". Sin embargo, reconoció que "ahora, al mirar atrás, lamento no haber abandonado la pista. Reconozco que debería haber tomado una decisión diferente. Asumo la responsabilidad de haber continuado y siento profundamente las molestias y los inconvenientes que esto causó".

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A su vez, añadió que "estoy aprendiendo de esta experiencia y me quedo con sus enseñanzas; entre ellas, recordar que la vida es más que competir y saber cuándo es el momento adecuado para retirarse".

"Tras reflexionar, he decidido retirarme de la carrera con carácter retroactivo y renunciar a los puntos obtenidos", continuó la australiana, quien adelantó que se tomará un tiempo "para reflexionar y cuidar de mí y de mi familia, lejos del ruido mediático".

Wietrzyk se hizo viral en redes sociales en los últimos días, luego de que sufriera una incontinencia estomacal en plena competencia y continuara la misma pese a tener restos de materia fecal en su cuerpo.