Alerta en Boca: perderá a un titular ante Racing en la Copa Argentina por la fecha FIFA

Boca Juniors no contará con Álvaro Montero, su arquero titular, en el partido ante Racing por la Copa Argentina y ante Unión por el Torneo Clausura. El motivo es que el colombiano fue convocado por su selección para la fecha FIFA a disputarse entre fines de septiembre y comienzos de octubre.

La selección colombiana enfrentará a México, Paraguay y Perú los días 26 de septiembre, 02 de octubre y 06 de octubre, respectivamente. Por su parte, Boca enfrentará a Racing el domingo 27 de septiembre, en Córdoba, por los cuartos de final de la Copa Argentina en Córdoba.

Luego de eso, el equipo de Rodolfo Arruabarrena recibirá a Unión de Santa Fe el domingo 04 de octubre, también con la ausencia de Montero en el arco.

El último partido que el arquero titular disputará con la camiseta del "Xeneize" será el clásico ante San Lorenzo, este domingo en el Nuevo Gasómetro. Luego de eso, Montero viajará para incorporarse con su selección.

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En tanto, el "Vasco" recurrirá a Leonardo Brey para suplir el puesto, ya que Agustín Marchesín está recuperándose de una lesión.

La buena noticia, en cuanto a la fecha FIFA, pasa porque finalmente Miguel Merentiel no quedó en la lista definitiva de Diego Forlán para la selección de Uruguay, y de esta manera podrá ser de la partida para ambos encuentros.

El goleador de Boca en el último tiempo había sido preseleccionado para la "Celeste", pero finalmente el entrenador del combinado nacional se inclinó por otras opciones.

Agencia NA.