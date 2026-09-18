Fecha extraña en la LBB Plata, con amplias diferencias: +29, +28, +25, dos de +19 y una de +16

Una noche de amplias diferencias arrojó la séptima programación, correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

Si bien hubo cruces entre rivales directos, en las seis canchas existió marcado dominio de los ganadores, que incluyó victorias repartidas: tres locales y tres visitantes.

El puntero San Lorenzo venció a Velocidad, 82 a 54 y se encamina definitivamente a quedarse con el Nº1, cuando restan cuatro fechas para finalizar la fase regular.

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Iturbide dejó atrás a Antonelli.

El escolta Altense no tuvo problemas ante Espora: 85 a 56, mientras que 9 de Julio superó a El Nacional, 86 a 67.

En los otros juegos, Comercial derrotó a Argentino, 78 a 59; Sportivo le ganó a Ateneo, 82 a 66 y Bahía Basket poco menos que se aseguró la permanencia, festejando ante La Falda, 81 a 56.

San Lorenzo 82, Velocidad 54

San Lorenzo del Sud agregó su séptima victoria consecutiva a la campaña en el Clausura, prolongando el invicto para seguir como único líder, tras un cómodo triunfo ante Velocidad y Resistencia, por 82-54.

Luego de un mejor arranque de la visita (7-5 y 9-5) con el gol de Pablo Pollio y los "intangibles" de Sebastián Dutari, los locales se fueron acomodando y ya en el primer parcial lo dieron vuelta: sprint furioso de 11-0, que incluyó el triple de Simón Seewald para pasar al frente 10-9 y más adelante un doble de Juan Pablo Fuentes para el 16-9.

Después, en el segundo cuarto, un triple convertido por Ramiro Aguirre extendió la brecha a un 39-19 a 2 minutos para el entretiempo, ventaja que para "Sanlo" ya comenzó a ser definitiva.

Juan Pablo Fuentes fue el anotador principal del ganador (17 tantos), mientras que Joaquín Coria resultó el jugador más valioso (4 puntos, 19 rebotes, 5 asistencias y un recupero, para una valoración de 21).

En Velocidad el principal goleador fue Pablo Pollio, con 11 puntos; también bajó 8 rebotes.

San Lorenzo (82): M. Martínez (8), J. Fuentes (17), S. Seewald (9), J.I. De Pastena (6), J. Coria (4), fi; R. Aguirre (14), N. Herbik (10), T. Gutiérrez (3), N. Diez, R. Antonio del Greco, L. Miranda (5) y F. Mariezcurrena (6). DT: Nicolás Becchina.

Velocidad (54): S. Dutari (2), S. Ferrari (3), B. Mandolesi (10), A. Icasto (4), P. Pollio (11), fi; R. Ayala Torales (8), G. Berdini (6), S. Albizúa, U. Rollhaiser, V. Périga (6) y B. Aceituno (4). DT: Alan Rava.

Cuartos: San Lorenzo, 21-11; 44-21 y 62-36.

Árbitros: Horacio Sedan⁩ Jaramillo Juan⁩ Joaquín Binsou⁩.

Cancha: Roman Avecilla (San Lorenzo).

Argentino 59, Comercial 78

Comercial cortó la racha de dos derrotas en fila con un éxito sólido ante Argentino por 78-59 como visitante, para seguir acomodándose arriba de cara a los cuartos de final.

El visitante lo cerró mejor en el parcial inicial gracias a las intervenciones de Manuel Maina y Federico Lambrecht, aunque Argentino encontró el gol de 3 puntos en el segundo (sus primeras anotaciones desde los 6m75) y recortó.

Maina sale volando y Ugolini domina el rebote.

Pero ya en el tercero el equipo dirigido por Gustavo Candia comenzó a prevalecer con el goleo de Martín Álvarez (11) y buen complemento desde el banco del propio Lambrecht y de Franco Cardone (10 tantos y 8 rebotes).

Argentino (59): F. Durando (7), J.P. Paronetto (1), F. Malmesi (17), S. Suanez (6), M. Montanaro (3), fi; G. Parrotta (5), B. Ugolini (5), S. Boyé (1), N. Antonelli (12) y A. Puentes (2). DT: Andrés Iannamico.

Comercial (78): S. Bussetti (1), J.C. Iturbide (3), L. Orellano (4), M. Álvarez (11), F. Asensi (6), fi; F. Cardone (10), Giuliano Barcala (8), F. Lambrecht (13), R. Lorenzo (4), M. Maina (15) y L. Hermosilla (3). DT: Gustavo Candia.

Cuartos: Argentino, 13-19; 29-42 y 41-63.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Juan Agustín Matías y Joel Schernenco.

Cancha: Ardubilio Severini (Argentino).

Ateneo 66, Sportivo 82

En este segundo tramo irregular que viene atravesando Sportivo Bahiense, se llevó un triunfo de oro en su visita a Ateneo (Punta Alta) por 82-66, para seguir en zona de cuartos de final gracias a esta, su tercera victoria en siete juegos.

A partir de un buen inicio (12-4) el conjunto bahiense pudo acomodarse con el 18-9 del lapso inicial (6 de Mateo Boccatonda). Pero ya en el segundo Ateneo dio su mejor versión de la noche al remontar un 20-9 para pasar al frente 21-20 (con un triple de Franco Percello) e irse con la ventaja mínima al entretiempo gracias al goleo de Tomás Gómez Lepez y buena faena en defensa de Guillermo Mallemaci con algunas tapas.

Sportivo lo resolvió en el tercero, con el protagonismo de Gonzalo Martínez (10) y de Mateo Boccatonda (8) para ganar ese lapso 28-10.

En los locales, que resignaron una chance valiosa de local para subir, el goleador fue Daniel Ezcurra (21).

Ateneo (66): M. Leiva (6), N. Ilacqua (2), F. Percello (5), G. Mallemaci (9), D. Ezcurra (21), fi; T. Gómez Lepez (10), L. Gómez Ponce (3) y N. Bejarano (10). DT: Alexis Amarfil.

Sportivo (82): M. Boccatonda (22), G. Stach (13), G. Martínez (19), E. Miguel (12), M. Ayala Torales (4), fi; J. Tuero, U. Montes (2), L. Spinacci (2), Th. Boubeé, B. Guaglianone (6), J. Abad y S. Sosa (2). DT: Miguel Loffredo.

Cuartos: Ateneo, 9-18; 32-31 y 42-59.

Árbitros: Mariano Enrique, Sebastián Giannino y Leandro Bressan.

Cancha: Luis Polizzi (Ateneo).

9 de Julio 86, El Nacional 67

Combinando entre Federico Escobar y Lucas Lucchetti casi el 70% de los puntos, 9 de Julio derrotó a El Nacional, por 86 a 67.

El interno terminó con 32 puntos (2-3 en triple, 9-10 en dobles y 8-8 en libres), mientras que Lucchetti sumó 28 (3-6 en t3, 3-4 en t2 y 13-15 en t1).

En la visita hubo 29 puntos de Valentín Ruibal (4-9 en t3), 8 rebotes y 9 puntos de Albano Schenider, mientras que Mateo Cruglak terminó con 13 unidades y 5 rebotes.

9 de Julio (86): A. Pena, L. Lucchetti (28), S. Villegas, B. Rodríguez (4), F. Escobar (32), fi; M. Costa (6), R. Blanco (2), L. Vecchi (4), A. Osinaga (2), E. Pratdessus (8), F. Flores y A. Dilernia. B. Tordini. DT: Julián Turcato.

El Nacional (67): V. Ruibal (19), F. Dulsan (3), I. Errazu (6), A. Schneider (9), A. Catalán (7), fi; M. Cruglak (13), R. Arce (4), V. Díaz, E. Walter, O. Rayes (4), A. Ferreyra y S. Marzialetti (2). DT: Juan Cruz Santini.

Cuartos: 9 de Julio, 23-16, 44-31 y 65-43.

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Marcelo Gordillo y Alexia González.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

Bahía Basket 81, La Falda 56

Bahía Basket metió un triunfo clave frente a La Falda, 81 a 56, y poco menos que se aseguró el acceso a play-in, condenando al albirrojo a jugar por la permanencia.

Emanuel Kloster sumó 13 puntos (4-6 en t2 y 5-6 en t1) y 9 rebotes; Antonio Durand completó 15 unidades y 6 recobres; Esteban Jaime colaboró con 11 puntos (3-4 en t3), más 6 asistencias y Juan Bautista Kiessling terminó con 13 unidades (1-3 en t3, 3-4 en t2 y 4-4 en t1).

Bahía Basket (81): F. Salce (8), E. Kloster (13), E. Jaime (11), C. Bianchi, S. Ponzoni (4), fi; J.B. Kiessling (13), A. Durand (15), T. Ibarra (5), J. Mambretti (3), S. Russi (7) y S. Berardo (2). DT: Juan Pablo Coronel.

La Falda (56): J. Marcos (4), G. Fernández Vita (5), B. Mangiapane (9), F. Riccio (8), I. Frisón (12), fi; P. Amigo (8), T. Zamparo (7), M. Cuchetti (3) y A. Rozas Denis. DT: Juan Miguel Vigna.

Cuartos: Bahía Basket, 12-16; 38-30 y 67-44.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Sam Inglera y Yamila Nicoletta.

Cancha: Dow Center (Bahía Basket).

Espora 56, Altense 85

Estableciendo la diferencia en el segundo cuarto (29-9), Altense no dejó dudas frente a Espora, al que vencio 85 a 56.

El escolta se afirma en esa posición, mientras que Espora está condenado a jugar por la permanencia.

En el verde hubo una producción colectiva muy pareja, repartiendo minutos y protagonismo en los diferentes rubros.

Espora (56): A. Miguez (7), J. Coronel (6), M. Véliz (12), J. Martínez (16), T. Galant (6), fi; M. Achor, Gianfranco Barcala, M. Salinas, I. Costanzo y L. Ruiz (9). DT: Leandro Carbonell.

Altense (85): E. Pordomingo (5), M. Ortega (3), J.M. Bicondoa (13), B. Baier (10), N. Zanabria (14), fi; A. Lera (3), D. Agalupe (11), M. Simoncini (6), L. Jaimes (12), J. Gómez (8) y T. Álvarez. DT: Nicolás Altamirano.

Cuartos: Espora, 15-16; 24-45 y 40-67.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Ariel Di Marco⁩ e Iván Kalasnicoy.

Cancha: José Galié (Espora).

Próxima fecha

La octava fecha se disputará el próximo viernes: Altense-9 de Julio, Comercial-Ateneo, La Falda-San Lorenzo, Velocidad-Argentino, Sportivo-Espora y El Nacional-Bahía Basket.

Posiciones

Los equipos iniciaron la segunda parte arrastrando el 50% de los puntos obtenidos en la primera:

1º) San Lorenzo (16PG-2PP), 24 puntos

2º) Altense (13-5), 21,5

3º) 9 de Julio (13-5), 21

4º) Comercial (12-6), 20,5

4º) El Nacional (9-9), 19,5

6º) Sportivo (11-7), 19,5

7º) Argentino (8-10), 18

8º) Velocidad (8-10), 17,5

8º) Ateneo (7-11) 17,5

8º) Bahía Basket (6-12), 17,5

11º) La Falda (3-15), 14,5

12º) Espora (2-16), 14