Cipolletti le ganó a Antoniana, clasificó y quedó primero: cómo es la situación de Olimpo y Villa Mitre

Cipolletti venció esta noche a Juventud Antoniana de Salta, en el partido adelantado de la última fecha del Nonagonal Campeonato del Torneo Federal A que integran Olimpo y Villa Mitre, que jugarán el domingo.

El albinegro se impuso por 2 a 0 como visitante en el estadio Fray Honorato Pistoia, trepó -al menos momentáneamente- a la cima del grupo y aseguró su lugar en los cuartos de final en busca del primer ascenso hacia la Primera Nacional.

Los goles del Capataz los anotaron Andrés Almirón, a los 17 minutos, y el exjugador de Villa Mitre, Martín Peralta a las 40.

En el elenco salteño, que terminó último con dos puntos (ambos sumados ante los elencos bahienses), fue expulsado Matías Vicedo a los 29 minutos del complemento.

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Con este resultado ahora solo uno o ninguno de los dos equipos de nuestra ciudad tienen chances de clasificar a la próxima instancia, donde avanzarán los primeros cuatro del Nonagonal.

Es que de esta manera, Olimpo quedó cuarto con 12 puntos y ese sería el único lugar al que podría llegar Villa Mitre, en caso de vencer a Kimberley y que el aurinegro pierda en su visita a Alvarado. Además, en caso de darse esos resultados también empezarían a contar los goles anotados y recibidos por ambos.

*Se completa

La novena y última fecha se cerrará el domingo a las 15.

En Mar del Plata, Olimpo visitará a Alvarado (dirigirá Matías Billone Carpio) sabiendo que si gana estará entre los cuatro clasificados.

También puede avanzar empatando o perdiendo, aunque ya pasaría a depender del resultado del encuentro en Bahía.

En nuestra ciudad, Villa Mitre recibirá a Kimberley (con arbitraje de Leandro Sosa Abrile), en la situación opuesta: sabiendo que está obligado a ganar para esperar con chances lo que suceda en Mar del Plata.

Además, Atenas de Río Cuarto (con chances, hoy tercero en el grupo) visitará a Huracán Las Heras (seguirá en la Reválida), con arbitraje del puntaltense Fernando Marcos.

Argentino de Monte Maíz tendrá fecha libre.

*La tabla

Así están las posiciones tras la victoria de Cipolletti:

1°) Cipolletti*, 15 puntos; 2°) Alvarado, 14; 3°) Atenas de Ríos Cuarto, 13; 4°) Olimpo, 12; 5°) Argentino Monte Maíz*, 11; 6°) Kimberley, 10; 7°) Villa Mitre, 9; 8°) Huracán Las Heras, 4 y 9°) Juventud Antoniana*, 2.

*Tienen un partido más

*Cómo sigue

La tercera fase del Torneo Federal A serán los playoffs (cuartos de final) conducentes al primer ascenso hacia la Primera Nacional y la disputarán los 4 mejores elencos de cada Nonagonal.

Allí se medirán a eliminación directa a doble partido, cruzando 1° vs 4° y 2° vs 3° de ambas zonas.

Las llaves se definirán siempre en la cancha del equipo mejor ubicado, que también tendrán ventaja en caso de que la serie quede igualada en puntos y goles.

Los otros 5 equipos de cada Nonagonal seguirán su camino por la Reválida, que será conducente al segundo ascenso y a la que se irán sumando los equipos eliminados de la zona campeonato.

Estos elencos comenzarán a competer recién el 11 de octubre.