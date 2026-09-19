Diario de viaje, día 7: conociendo a Nico Marcipar, de Barcelona a su primer partido en Argentina

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Hay partidos que quedan en la memoria por el resultado y hay otros que se recuerdan por todo lo que significan.

Para Nicolás Marcipar, el 1-0 de Argentina sobre Uruguay en los XIII Juegos Suramericanos tendrá un lugar especial por una razón que excede el resultado: fue su primer partido oficial jugando en Argentina.

El defensor de 18 años nació en España, juega en Barcelona y creció futbolísticamente en aquel país, pero sus raíces están acá. Sus padres y su familia son de Santa Fe y, pese a haber nacido y vivido siempre en Europa, decidió vestir la camiseta argentina.

Este sábado, ante Uruguay, tuvo la oportunidad de hacerlo por primera vez en tierras argentinas. Y además como titular, en un estadio colmado que acompañó al seleccionado dirigido por Diego Placente.

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“Un momento increíble. Salir ahí y ver a toda la hinchada gritando y alentándonos es algo que se me va a quedar para siempre”, contó Marcipar después del partido, en exclusiva con La Nueva.

No había jugado nunca un partido oficial en Argentina, ya que ante Paraguay (derrota 2-1) no había tenido minutos. Por eso, más allá de los nervios propios de un debut, la experiencia tuvo un significado particular. "Es mi primera experiencia jugando en estas tierras".

“Con nervios al principio, pero confiado en mí, sabiendo que iba a jugar bien, que iba a hacer un gran partido. Y yo creo que así ha sido”, explicó.

Nicolás Marcipar

La victoria, además, le permitió a Argentina dar un paso importante en su objetivo de avanzar a las semifinales del torneo. El equipo mostró una imagen diferente respecto del debut y consiguió quedarse con un partido cerrado ante Uruguay.

“El primer partido no estuvimos a nuestra altura y nos dimos cuenta. Estuvimos charlando internamente de que si queremos ganar ahora y en un futuro aspirar a logros mayores había que hacer un cambio de chip e ir todavía más fuertes”, señaló.

Para el defensor, representar a la Selección no es simplemente una posibilidad deportiva. Es también una manera de vincularse con un país con el que se siente identificado desde chico.

“Siempre me he sentido muy influenciado por esta cultura, por este país. Tanto mis padres como mi familia me han involucrado estos valores y creo que es una forma de devolver una parte del amor y el cariño que me han dado todos”, explicó.

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Marcipar sabe, además, que la camiseta argentina abre una puerta a un sueño mucho mayor.

“Si le preguntas a cualquiera de aquí te va a decir llegar a la Selección mayor, poder jugar partidos y ganar Mundiales y trofeos que queden en la historia”, expresó.

Y mientras piensa en ese futuro, disfruta de su presente. Su referente —como el de todos— es Lionel Messi, aunque para su posición tiene otra figura: “El Cuti (Romero). Creo que tenemos un estilo de juego parecido y me fijo mucho en él y en todo lo que hace”.

Zurdo natural, también puede desempeñarse como marcador por derecha, una posición que ya ocupa en Barcelona. “Yo feliz donde me pongan. Donde sea ayudar al equipo, siempre contento”, afirmó.

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Pero si hay algo que dejó claro después de su primer partido en Argentina es que, aunque su vida transcurra en Europa, no siente que eso lo aleje de sus raíces ni reacciona al término "Europibe".

“Es un término que a mí no me va mucho porque al final yo soy uno más. Vivo en Europa, pero no quita que yo me sienta de aquí, que mi cultura y mis valores representen los de aquí. Y por vivir ahí no significa que no sea argentino y no sea uno más”, respondió.

Este sábado, en su primera experiencia oficial jugando en suelo argentino, Nicolás Marcipar dejó de ser solamente un chico nacido en Barcelona que eligió representar a la Argentina.

Por primera vez, pudo sentir desde adentro lo que significa vestir esa camiseta en el país que también considera suyo.

Diego Placente

Ah, Diego Placente, entrenador nacional, lo calificó como "un gran jugador". "Él lo viene haciendo bien en Barcelona, pero le faltaba el roce al que estamos acostumbrados acá", agregó.

Este lunes volverá a presentarse, desde las 15:00, ante Venezuela, por el último compromiso de la fase inicial.

Hasta mañana.

La Nueva. está presente para cubrir las alternativas de los XIII Juegos Suramericanos desde el lugar de los hechos.

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12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

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2031

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2032

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