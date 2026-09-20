XIII Juegos Suramericanos: programa nacional del domingo 20
Habrá acción en balonmanom ciclismo pista, ecuestre, esquí náutico, frontball, frontón, fútbol, gimnasia rítmica, gimnasia trampolín, hockey, judo, lucha, natación artística, pelota goma trinquete, rugby 7, surf, tiro y vela.
mgiovannini@lanueva.com
Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.
El octavo día de competencias oficial de los XIII Juegos Suramericanos contará con un programa de 18 disciplinas.
Sobresale el partido por la medalla de oro para Los Pumas 7s, desde las 20, con el bahiense Santiago Álvarez Fourcade.
Además, en Rafaela comenzará el ciclismo pista, con el estreno oficial del velódromo, y en Santa Fe finalizará la vela.
El programa de actividades para este domingo es el siguiente:
Acuáticos-Natación artística (Rosario)
11:30 - Equipos mixtos / Rutina acrobática, con Aimetta-Romagnoli-Basso-Bonucci-Bonucci-Romero-Ramirez-Carasatorre-Palacios-Rivero
Ecuestre-Concurso completo (Rosario)
11:00 - Salto, con Juan Benitez Gallardo, Luciano Brunello y Marcelo Rawson
Gimnasia rítmica (Rosario)
15:00 - Concurso completo individual / Final, con Agostina Vargas Re y Celeste D'Arcangelo
Gimnasia trampolín (Rosario)
16:00 - Sincronizado masculino / Clasificación, con Santiago Ferrari y Tobías Weise Gontier
16:00 - Sincronizado femenino / Clasificación, con Lucila Rodríguez Maldonado y Valentina Podestá
Judo (Rosario)
Preliminares a partir de las 9:00
Shiai equipos mixtos, con Mikaela Rojas, Nayla Burzio, Brisa López, Agustina De Lucía, Nicole Piscina, Amanda Bredeston, Agustín Gil, Tomás Quinteros, Ivo Dargoltz, Galo Villavicencio, Joaquín Tovagliari e Iván Gómez
Finales a partir de las 12:30
Lucha (Rrosario)
10:00 - Libre hasta 57 Kg / Semifinales, con Camila Amarilla
18:00 - Libre / Combates por medallas de oro y bronce
Pelota vasca (Rosario)
09:30 - Frontball individual femenino, con Micaela Cortez vs. Venezuela
11:30 - Frontball individual masculino, con Adrián Astorga vs. Uruguay
10:30 - Frontón individual femenino, con Melina Spahn vs. Venezuela
11:30 - Frontón individual masculino, con Guillermo Osorio vs. Venezuela
No antes de las 19:00 - Pelota goma trinquete femenino, con García-Pinto vs. Uruguay
A continuación - Pelota goma trinquete masculino, con Adreansen-Villegas vs. Uruguay
Rugby 7s (Rosario)
15:14 - Las Yaguaratés vs. Uruguay
16:20 - Los Pumas 7s vs. Brasil
18:52 - Partido femenino por el bronce
19:17 - Partido masculino por el bronce
19:42 - Partido femenino por el oro
20:12 - Partido masculino por el oro
Balonmano (Santa Fe)
19:30 - La Garra vs. Paraguay
Esquí náutico y wakeboard (Santa Fe)
09:00 - Slalom femenino / Final, con Delfina Renosto y Violeta Mociulsky
09:00 - Slalom masculino / Final, con Bautista Ahumada y Antonio Collazo
09:00 - Figuras femenino / Final, con Isabella Besso
09:00 - Figuras masculino / Final, con Francisco Giorgis y Bautista Ahumada
13:00 - Wakeboard femenino / Final, con Eugenia de Armas y Victoria de Armas
13:00 - Wakeboard masculino / Final, con Kai Ditsch y Ulf Ditsch
15:00 - Salto femenino / Final, con Isabella Besso, Terhi Gisler y Delfina Renosto
15:00 - Salto masculino / Final, con Tobias Giorgis y Francisco Giorgis
Hockey (Santa Fe)
12:00 - Los Leones vs. Uruguay
14:00 - Las Leonas vs. Perú
Tiro (Recreo)
09:00 - 50 m rifle tres posiciones masculino / Clasificación, con Alexis Eberhardt y Marcelo Zoccali
09:00 - 25 m pistola femenino / Clasificación, con Josefina Mella y Laura Ramos
09:00 - Trap mixto / Clasificación, con Joaquin Cisneros y Mara Kucharski
Vela (Santa Fe)
Desde las 12:00
iQFoil femenino / Final, con Chiara Ferretti
iQFoil masculino / Final, con Joaquín Reutemann
Sunfish femenino / Final, con Luciana Cardozo
Sunfish masculino / Final, con Martín Alsogaray
ILCA 6 femenino / Final, con Lucia Falasca
ILCA 7 masculino / Final, con Francisco Guaragna
Snipe mixto / Final, con Florencia Galimberti y Luciano Pesci
Ciclismo pista (Rafaela)
11:00 - Persecución equipos / Clasificación, con Benedetti-Garzón-Aguirre-Francone-Aguirre
11:00 - Persecución equipos / Clasificación, con Mendez-Guñeiro-Ramos-Ferrari-Moyano
12:10 - Velocidad equipos / Clasificación, con Méndez-Diaz-Vera
12:10 - Velocidad equipos / Clasificación, con Vilar-Murillo-Serrano-Rodríguez
Finales a partir de las 18:10
Surf (Mar del Plata)
Desde las 08:00
Longboard masculino / Primera ronda, con Matías Maturano y Francisco Gil
Bodyboard femenino / Primera ronda, con Isabella Assmann
Bodyboard masculino / Primera ronda, con Emiliano Tabaré
Shortboard masculino / Segunda ronda, con Joaquín Muñoz
Shortboard femenino / Segunda ronda, con Luciana Indurain y Victoria Muñoz