XIII Juegos Suramericanos: programa nacional del domingo 20

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

El octavo día de competencias oficial de los XIII Juegos Suramericanos contará con un programa de 18 disciplinas.

Sobresale el partido por la medalla de oro para Los Pumas 7s, desde las 20, con el bahiense Santiago Álvarez Fourcade.

Además, en Rafaela comenzará el ciclismo pista, con el estreno oficial del velódromo, y en Santa Fe finalizará la vela.

El programa de actividades para este domingo es el siguiente:

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Acuáticos-Natación artística (Rosario)

11:30 - Equipos mixtos / Rutina acrobática, con Aimetta-Romagnoli-Basso-Bonucci-Bonucci-Romero-Ramirez-Carasatorre-Palacios-Rivero

Ecuestre-Concurso completo (Rosario)

11:00 - Salto, con Juan Benitez Gallardo, Luciano Brunello y Marcelo Rawson

Gimnasia rítmica (Rosario)

15:00 - Concurso completo individual / Final, con Agostina Vargas Re y Celeste D'Arcangelo

Gimnasia trampolín (Rosario)

16:00 - Sincronizado masculino / Clasificación, con Santiago Ferrari y Tobías Weise Gontier

16:00 - Sincronizado femenino / Clasificación, con Lucila Rodríguez Maldonado y Valentina Podestá

Judo (Rosario)

Preliminares a partir de las 9:00

Shiai equipos mixtos, con Mikaela Rojas, Nayla Burzio, Brisa López, Agustina De Lucía, Nicole Piscina, Amanda Bredeston, Agustín Gil, Tomás Quinteros, Ivo Dargoltz, Galo Villavicencio, Joaquín Tovagliari e Iván Gómez

Finales a partir de las 12:30

Lucha (Rrosario)

10:00 - Libre hasta 57 Kg / Semifinales, con Camila Amarilla

18:00 - Libre / Combates por medallas de oro y bronce

Pelota vasca (Rosario)

09:30 - Frontball individual femenino, con Micaela Cortez vs. Venezuela

11:30 - Frontball individual masculino, con Adrián Astorga vs. Uruguay

10:30 - Frontón individual femenino, con Melina Spahn vs. Venezuela

11:30 - Frontón individual masculino, con Guillermo Osorio vs. Venezuela

No antes de las 19:00 - Pelota goma trinquete femenino, con García-Pinto vs. Uruguay

A continuación - Pelota goma trinquete masculino, con Adreansen-Villegas vs. Uruguay

Rugby 7s (Rosario)

15:14 - Las Yaguaratés vs. Uruguay

16:20 - Los Pumas 7s vs. Brasil

18:52 - Partido femenino por el bronce

19:17 - Partido masculino por el bronce

19:42 - Partido femenino por el oro

20:12 - Partido masculino por el oro

Balonmano (Santa Fe)

19:30 - La Garra vs. Paraguay

Esquí náutico y wakeboard (Santa Fe)

09:00 - Slalom femenino / Final, con Delfina Renosto y Violeta Mociulsky

09:00 - Slalom masculino / Final, con Bautista Ahumada y Antonio Collazo

09:00 - Figuras femenino / Final, con Isabella Besso

09:00 - Figuras masculino / Final, con Francisco Giorgis y Bautista Ahumada

13:00 - Wakeboard femenino / Final, con Eugenia de Armas y Victoria de Armas

13:00 - Wakeboard masculino / Final, con Kai Ditsch y Ulf Ditsch

15:00 - Salto femenino / Final, con Isabella Besso, Terhi Gisler y Delfina Renosto

15:00 - Salto masculino / Final, con Tobias Giorgis y Francisco Giorgis

Hockey (Santa Fe)

12:00 - Los Leones vs. Uruguay

14:00 - Las Leonas vs. Perú

Tiro (Recreo)

09:00 - 50 m rifle tres posiciones masculino / Clasificación, con Alexis Eberhardt y Marcelo Zoccali

09:00 - 25 m pistola femenino / Clasificación, con Josefina Mella y Laura Ramos

09:00 - Trap mixto / Clasificación, con Joaquin Cisneros y Mara Kucharski

Vela (Santa Fe)

Desde las 12:00

iQFoil femenino / Final, con Chiara Ferretti

iQFoil masculino / Final, con Joaquín Reutemann

Sunfish femenino / Final, con Luciana Cardozo

Sunfish masculino / Final, con Martín Alsogaray

ILCA 6 femenino / Final, con Lucia Falasca

ILCA 7 masculino / Final, con Francisco Guaragna

Snipe mixto / Final, con Florencia Galimberti y Luciano Pesci

Ciclismo pista (Rafaela)

11:00 - Persecución equipos / Clasificación, con Benedetti-Garzón-Aguirre-Francone-Aguirre

11:00 - Persecución equipos / Clasificación, con Mendez-Guñeiro-Ramos-Ferrari-Moyano

12:10 - Velocidad equipos / Clasificación, con Méndez-Diaz-Vera

12:10 - Velocidad equipos / Clasificación, con Vilar-Murillo-Serrano-Rodríguez

Finales a partir de las 18:10

Surf (Mar del Plata)

Desde las 08:00

Longboard masculino / Primera ronda, con Matías Maturano y Francisco Gil

Bodyboard femenino / Primera ronda, con Isabella Assmann

Bodyboard masculino / Primera ronda, con Emiliano Tabaré

Shortboard masculino / Segunda ronda, con Joaquín Muñoz

Shortboard femenino / Segunda ronda, con Luciana Indurain y Victoria Muñoz