Tati Carballo fue de mayor a menor en el golf de los Juegos Suramericanos, aunque tuvo premio

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

El bahiense Miguel Ángel Carballo cerró su participación con 289 golpes (+5) y finalizó octavo en la competencia individual masculina de golf en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El argentino había comenzado como líder tras la primera ronda, pero fue perdiendo posiciones a lo largo de las cuatro jornadas al completarse este viernes la última ronda con 74 golpes (tres sobre par).

Carballo había comenzado la competencia de manera inmejorable. En el primer día presentó una tarjeta de 68 golpes, tres bajo el par, que le permitió quedar como único líder de la clasificación.

Sin embargo, las tres rondas siguientes fueron más irregulares. En la segunda vuelta firmó 74 golpes, en la tercera 73 y este viernes volvió a necesitar 74. Así, terminó con un total de 289 golpes y en la octava posición entre los 18 jugadores.

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La competencia se definió a favor del colombiano Felipe Álvarez, quien sostuvo su rendimiento durante las cuatro jornadas y terminó con 280 golpes, cuatro bajo el par. Su tarjeta fue de 71, 68, 70 y 71 golpes, respectivamente.

El chileno Tomás Gana quedó segundo, con 283 golpes (-1), mientras que el venezolano Manuel Torres completó el podio con 285 (+1). El cuarto puesto fue para el colombiano Nicolás Quintero, con 286 golpes (+2).

La actuación argentina tuvo además otro protagonista en los primeros puestos. Agustín Oliva Pinto terminó quinto, con 287 golpes, tres sobre el par.

Bronce por equipos

No obstante, en la suma de los cuatro participantes, a la Argentina le alcanzó para subirse al tercer escalón del podio.

Así, a los golpes del bahiense Carballo, se le sumaron los obtenidos por Segundo Oliva Pinto más las mujeres Ana Guliano (bronce individual) y Mía Yaya.

El oro por equipos mixtos quedó en manos de Paraguay (-10), mientras que la medalla de plata fue para Colombia (-2). Argentina finalizó con +2, cinco golpes por debajo de Venezuela.