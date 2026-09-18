Diario de viaje, día 5: entre palmeras, palomas y cabinas, el desafío de contar los Juegos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Hay competencias de natación, gimnasia, pentatlón, vóley playa, patinaje y tantas otras. Y después está la nuestra: encontrar un lugar razonablemente digno para trabajar.

Se trabaja como se puede, con más pasión que comodidad. En estos Juegos Suramericanos el escenario cambia constantemente y eso obliga a desarrollar una virtud que no suele figurar en ningún manual de periodismo pero que se vuelve indispensable y es la capacidad de improvisar.

Una mañana puede comenzar en la tranquilidad del Centro Principal de Prensa, con un café al lado de la computadora, buena conexión y la sensación de que, por un rato, todo está bajo control, aunque generalmente se trabaje a contrarreloj.

Hasta que la calma desaparece.

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Ir a cubrir gimnasia artística fue un verdadero desafío. La tribuna se transforma en una caja de resonancia habitada por decenas y decenas de niñas de unos 10 años que no paran de gritar, alentar y festejar. Uno intenta escribir, escuchar, mirar y pensar al mismo tiempo.

El detalle no menor es que la zona reservada para los medios fue copándose de público y ahí uno cae en la dicotomía de ser amable pero con la necesidad de trabajar.

Entre una nota y otra aparecen las redes sociales, que siempre reclaman algo más. Un video, una foto, una historia, una información de último momento. Y cuando parece que ya está, llega la hora de buscar un lugar para salir al aire.

A las 14.30 toca LU2 Radio Bahía Blanca, en el programa que hacemos con Maximiliano Allica, Sergio Prieta y Marta Rodríguez.

La radio tiene una ventaja extraordinaria: todavía permite esconder el detrás de escena. Del otro lado nadie sabe si uno está cómodamente instalado en un escritorio o colgado de la tribuna.

Un rato después, de 15 a 16, llega El Diario Deportivo, el streaming que se ganó un lugar en la agenda de los apasionados del deporte. Ahí la exigencia es otra porque además de contar lo que está pasando, es interesante mostrar un poco de ese color que hace que unos Juegos sean mucho más que una sucesión de resultados.

Entonces empieza otra búsqueda. Un día, desde un banco en el Fan Fest, atrás de una palmera y buscando sombra. Otro, caminando por el rosedal.

El miércoles, encontrar el acceso al pentatlón se convirtió en una pequeña odisea. Pregunté dónde era y no me supieron decir con demasiada precisión. Finalmente llegué a una puerta y pregunté. “No, es más allá”, me dijeron. Ese “más allá”, que en principio sonaba como una cuestión de unos pocos metros, terminó siendo un par de kilómetros. Lo curioso es que, después de semejante caminata, descubrí que la primera puerta a la que había ido era, efectivamente, la del acceso.

Una vez adentro observé la tribuna de prensa de la pista de atletismo, durante el pentatlón, con palomas como compañeras de trabajo y dejando su particular aporte a la falta de higiene del lugar. Un despropósito, bah.

Desde la calle, desde una tribuna, desde donde se pueda. Hasta que aparece una cabina (mágica) y uno siente que ganó una medalla.

Eso ocurrió en el Invencible Rosario, donde nos adjudicaron un lugar con una visual y una acústica extraordinarias.

Quizá esa sea una de las partes más divertidas de cubrir los Juegos, desde el momento en que uno aprende a respirar y contar hasta diez. Porque detrás de cada transmisión hay una pequeña aventura.

Mientras los atletas compiten por una medalla, nosotros competimos por algo de sombra, buena señal de internet, un enchufe libre o cinco minutos de silencio.

Muchas veces las cosas se solucionan con sentido común o un poco de humor; y en otras, desde la organización deberán tomar nota.

Hasta mañana.

La Nueva. está presente para cubrir las alternativas de los XIII Juegos Suramericanos desde el lugar de los hechos.

Podés seguir la información al instante en:

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-Programa de streaming El Diario Deportivo (lunes a viernes de 15 a 16) por lanueva.com, twitch.tv/lanuevaweb y YouTube (La Nueva Web).

-Programa de LU2 Radio Bahía Blanca Allica y Prieta (lunes a viernes de 13.30 a 15)

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario, Argentina)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)