Agustina Cavalli, sin podio en los Juegos Suramericanos: "Era la más rápida y no pude demostrarlo"

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Agustina Cavalli se vuelve de Rafaela con una mezcla de sensaciones, al concluir su participación en los XIII Juegos Suramericanos.

La bahiense terminó cuarta en el BMX Racing, a un punto del podio, pero sobre todo sin la posibilidad de demostrar todo lo trabajado ante una pista nueva, construida para los Juegos, que no logró descifrar.

“Hay cosas para trabajar”, resumió después de la competencia en diálogo con La Nueva.

Agus ya había advertido, tras los ensayos y la jornada de clasificación, que el circuito todavía no le resultaba cómodo, sobre todo la tercera recta, muy profunda y con los saltos demasiado juntos.

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En el time trial, la bahiense había conseguido el segundo mejor tiempo, con 37s368, detrás de la colombiana Nicole Foronda. Aquella actuación la había dejado bien posicionada para las mangas que definirían las medallas.

Este jueves afrontó las tres carerras definitorias: en la primera terminó cuarta, con un registro de 38s250; en la segunda consiguió recuperarse y fue segunda, con 37s957, para mantenerse en la pelea; pero en la tercera y última manga finalizó quinta, con 39s995.

“Al no pasar bien el primer salto, quedé en desventaja y se me complicó. No pude con la pista”, explicó la bahiense, que encontró desde el comienzo un obstáculo que después resultó difícil de corregir en una prueba que dura un abrir y cerrar de ojos.

La suma de las posiciones la dejó con 11 puntos y en el cuarto lugar de la clasificación general. Foronda, de 19 años, fue la gran dominadora: ganó las tres carreras y acumuló apenas tres unidades. La ecuatoriana Domenica Mora terminó segunda, con 8, mientras que la brasileña Paola Reis completó el podio con 10. La argentina Agostina Ruarte completó la lista, en el quinto lugar, con 13.

“Era la más rápida y no pude demostrarlo”, sostuvo la bahiense después de las tres carreras. “Toca seguir adelante”, agregó.

Agustina, de 24 años y actual 39° del mundo según el ranking de la Unión Ciclista Internacional, llegaba con un sólido antecedente ya que, además de correr asiduamente las Copas del Mundo y los Mundiales de BMX, en la edición pasada de los Suramericanos, Asunción 2022, había alcanzado la medalla de bronce.

En el cuadro masculino, Gonzalo Molina conquistó la medalla de plata en una apasionante definición.

El sanjuanino concretó un desempeño de menor a mayor en las clasificatorias, registrando parciales de 31s987, 32s580 y un brillante 31s472 en su tercera carrera para clasificar a la final junto al cordobés Federico Villegas.

En la carrera decisiva, Molina protagonizó un mano a mano electrizante frente al colombiano Mateo Carmona y, con una marca de 31s924 segundos, cruzó la meta a tan solo 120 milésimas del ganador (31s804) para quedarse con el segundo lugar del podio, mientras que Villegas finalizó octavo con 36s116 y el bronce quedó para el venezolano Jholman Sivira (32s769).