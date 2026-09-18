XIII Juegos Suramericanos: programa nacional del viernes 18, con el debut de Los Pumas 7

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

El sexto día de competencias oficial de los XIII Juegos Suramericanos contará con un programa de 22 disciplinas.

Sobresale el debut de los seleccionados de rugby, Los Pumas 7, con el bahiense Santiago Álvarez Fourcade, y Las Yaguaretés.

Además, Tati Carballo afrontará la última ronda del golf.

Mientras que en Paraná, con las bahienses Mariana Gorosito y Florencia Salguero, la selección argentina de sóftbol se medirá con Venezuela en el cierre de la fase de grupos.

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El programa de actividades para este viernes es el siguiente:

Acuáticos-Natación artística (Rosario)

12:00 - Dueto femenino / Rutina técnica, con María Carasatorre y Tiziana Bonucci

18:30 - Equipo mixto / rutina técnica, con Aimetta-Romagnoli-Basso-Bonucci-Bonucci-Romero-Ramirez-Carasatorre-Palacios-Rivero

Ecuestre-Concurso completo (Rosario)

11:00 - Individual y equipo / Doma, con Juan Alberto Benitez Gallardo, Luciano Brunello y Marcelo Humberto Rawson

Esgrima (Rosario)

11:00 - Espada equipo masculino / Preliminares, con Jesús Lugones Ruggeri, Alec Brooke, Iván Groupierre y Agustín Gusmán Menteguiaga

Gimnasia rítmica (Rosario)

14:25 - Maza individual / Clasificación, con Agostina Vargas Re, Celeste D´arcangelo y Lara Granero

15:00 - Cinta individual / Clasificación, con Agostina Vargas Re, Celeste Dárcangelo y Martina Espejo

17:10 - Cinco balones / Clsificación, con Lara Aimeri, Pilar Cattaneo, Franca Miravet, Milena López y Camila Schaffer

Golf (Rosario)

08:30 - Masculino / Ronda 4, con Miguel Ángel Carballo y Segundo Oliva Pinto

08:30 - Femenino / Ronda 4, con Mía Yaya y Ana Giulano

08:30 - Mixto / Ronda 4, con Miguel Ángel Carballo, Segundo Oliva Pinto, Mía Yaya y Ana Giulano

Judo (Rosario)

Desde las 10:00 - Shiai femenino -63 kg, con Agustina De Lucía

Desde las 10:00 - Shiai femenino -78 kg, con Nicole Piscina

Desde las 10:00 - Shiai femenino +78 kg, con Amanda Bredeston

Desde las 10:00 - Shiai masculino -60 kg, con Galo Villavicencio

Desde las 10:00 - Shiai masculino -66 kg, con Joaquín Tovagliari

Desde las 10:00 - Shiai masculino -73 kg, con Iván Gómez

17:30 - Kata - Nage No Kata / Final, con Sebastián Nunes y Pablo Aguirre

Pentatlón (Rosario)

08:30 - Relevos mixtos / Fase de siembra, con Catalina Serio y Franco Serrano

Rugby 7 (Rosario)

15:50 - Las Yaguaretés vs. Perú

17:26 - Los Pumas 7 vs. Paraguay

18:32 - Las Yaguaretés vs. Chile

20:08 - Los Pumas 7 vs. Perú

Balonmano (Santa Fe)

19:30 - Selección femenina vs. Uruguay

Esquí náutico y wakeboard (Santa Fe)

09:00 - Slalom femenino / Preiminar, con Delfina Renosto, Violeta Mociulsky, Isabella Besso Valero y Terhi Gisler

A continuación - Slalom masculino / Preliminar, con Tobias Giorgis, Francisco Giorgis, Bautista Ahumada Cirrincioney Antonio María Collazo

A continuación - Figuras femenino / Preliminar, con Delfina Renosto, Violeta Mociulsky, Isabella Besso Valero y Terhi Gisler

A continuación - Figuras masculino / Preliminar, con Tobias Giorgis, Francisco Giorgis, Bautista Ahumada Cirrincione y Antonio María Collazo

A continuación - Salto femenino / Preliminar, con Delfina Renosto, Violeta Mociulsky, Isabella Besso Valero y Terhi Gisler

A continuación - Salto masculino / Preliminar, con Tobias Giorgis, Francisco Giorgis, Bautista Ahumada Cirrincione y Antonio María Collazo

Hockey (Santa Fe)

14:00 - Las Leonas vs. Chile

16:00 - Los Leones vs. Chile

Remo (Santa Fe)

09:00 - Un par de remos cortos femenino (W1X) / Final, con Elena Carrudo

09:20 - Un par de remos cortos masculino (M1X) / Final, con Agustín Scenna

09:40 - Cuatro pares de remos cortos femenino (W4X) / Final, con De Andrea-Duarte-Galfre-Orlandini

10:00 - Cuatro pares de remos cortos masculino (M4X) / Final, con Scenna-Pacheco-Calderon-Menin

10:40 - Ocho remos largos con timonel mixto (MIX8+) / Final, con Manzotti-Mansilla-Pacheco-Silvestro-Annese-De Andrea-Riveros-Arango-Aversso

Sóftbol (Paraná)

19:00 - Selección femenina vs. Venezuela

Tiro (Recreo)

09:00 - 10 m rifle de aire masculino / Clasificación, con Alexis Eberhardt y Julián Gutiérrez

09:00 - Trap masculino / Clasificación, con Joaquín Cisneros y Federico Martín Ruiz

13:00 - 10 m pistola de aire femenino / Clasificación, con Victoria Luna; Josefina Mella

Triatlón (Santa Fe)

12:00 - Relevos mixtos / Final, con Moira Miranda, Sofía De Rosas, Emilia Vargas, Bautista Arbizu, Tadeo Baruffato y Tiago Muñoz

Vela (Santa Fe)

09:30 - iQFoil femenino / Regatas 7, 8 y 9, con Chiara Ferretti

09:35 - iQFoil masculino / Regatas 7, 8 y 9, con Joaquín Reutemann

09:40 - Sunfish femenino / Regatas 5 y 6, con Luciana Cardozo

09:30 - Sunfish masculino / Regatas 5 y 6, con Martín Alsogaray

10:00 - ILCA 6 femenino / Regatas 5 y 6, con Lucia Falasca

09:50 - ILCA 7 masculino / Regatas 5 y 6, con Francisco Guaragna Rigonat

11:15 - Snipe mixto / Regatas 5 y 6, con Florencia Galimberti y Luciano Pesci

Boxeo (Rafaela)

15:15 - Menos 54 kg femenino / Final, con Melanie Martínez vs. Diana Martínez (Venezuela)

15:45 - Menos 65 kg femenino / Final, con Lucía Marlene Muello vs. Haziel Santos (Brasil)

16:00 - Hasta 75kg femenino / Final, con Lorena Balbuena y Maryelis Burguillos (Venezuela)

16:30 - Hasta 60 kg masculino / Final, con Santiago Valentín Celes

Ciclismo-ruta (Rafaela)

09:00 - Individual femenino / Final, con Julieta Benedetti, Maribel Aguirre, Valentina Luna, Ludmila Mangue, Sofía Martelli y Abril Garzón

12:00 - Individual masculino / Final, con Tomás Contte, Mateo Duque, Tomás Moyano, Leonardo Cobarrubia, Facundo Ambrossi, y Gerardo Tivani

Skateboarding (Rafaela)

11:40 - Street skateboarding femenino / Clasificación), con Ruth Feldich y Morena Dominguez

14:20 - Street skateboarding masculino / Clasificación, con Mauro iglesias y Matías Del Olio

Bowling (Vicente López)

08:30 - Individual masculino / Día 1, con Alexis Plakoudakis y Lucas Legnani

12:30 - Individual femenino / Día 1, con Vanesa Rinke y Mercedes Pérez