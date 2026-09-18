XIII Juegos Suramericanos: programa nacional del viernes 18, con el debut de Los Pumas 7
Habrá acción en balonmano, bowling, boxeo, ciclismo ruta, ecuestre, esgrima, esquí náutico, fútbol, gimnasia rítmica, golf, hockey, judo, natación artística, pentatlón, remo, rugby 7, skate, sóftbol, tiro, triatlón, vela y vóleibol.
mgiovannini@lanueva.com
Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.
El sexto día de competencias oficial de los XIII Juegos Suramericanos contará con un programa de 22 disciplinas.
Sobresale el debut de los seleccionados de rugby, Los Pumas 7, con el bahiense Santiago Álvarez Fourcade, y Las Yaguaretés.
Además, Tati Carballo afrontará la última ronda del golf.
Mientras que en Paraná, con las bahienses Mariana Gorosito y Florencia Salguero, la selección argentina de sóftbol se medirá con Venezuela en el cierre de la fase de grupos.
El programa de actividades para este viernes es el siguiente:
Acuáticos-Natación artística (Rosario)
12:00 - Dueto femenino / Rutina técnica, con María Carasatorre y Tiziana Bonucci
18:30 - Equipo mixto / rutina técnica, con Aimetta-Romagnoli-Basso-Bonucci-Bonucci-Romero-Ramirez-Carasatorre-Palacios-Rivero
Ecuestre-Concurso completo (Rosario)
11:00 - Individual y equipo / Doma, con Juan Alberto Benitez Gallardo, Luciano Brunello y Marcelo Humberto Rawson
Esgrima (Rosario)
11:00 - Espada equipo masculino / Preliminares, con Jesús Lugones Ruggeri, Alec Brooke, Iván Groupierre y Agustín Gusmán Menteguiaga
Gimnasia rítmica (Rosario)
14:25 - Maza individual / Clasificación, con Agostina Vargas Re, Celeste D´arcangelo y Lara Granero
15:00 - Cinta individual / Clasificación, con Agostina Vargas Re, Celeste Dárcangelo y Martina Espejo
17:10 - Cinco balones / Clsificación, con Lara Aimeri, Pilar Cattaneo, Franca Miravet, Milena López y Camila Schaffer
Golf (Rosario)
08:30 - Masculino / Ronda 4, con Miguel Ángel Carballo y Segundo Oliva Pinto
08:30 - Femenino / Ronda 4, con Mía Yaya y Ana Giulano
08:30 - Mixto / Ronda 4, con Miguel Ángel Carballo, Segundo Oliva Pinto, Mía Yaya y Ana Giulano
Judo (Rosario)
Desde las 10:00 - Shiai femenino -63 kg, con Agustina De Lucía
Desde las 10:00 - Shiai femenino -78 kg, con Nicole Piscina
Desde las 10:00 - Shiai femenino +78 kg, con Amanda Bredeston
Desde las 10:00 - Shiai masculino -60 kg, con Galo Villavicencio
Desde las 10:00 - Shiai masculino -66 kg, con Joaquín Tovagliari
Desde las 10:00 - Shiai masculino -73 kg, con Iván Gómez
17:30 - Kata - Nage No Kata / Final, con Sebastián Nunes y Pablo Aguirre
Pentatlón (Rosario)
08:30 - Relevos mixtos / Fase de siembra, con Catalina Serio y Franco Serrano
Rugby 7 (Rosario)
15:50 - Las Yaguaretés vs. Perú
17:26 - Los Pumas 7 vs. Paraguay
18:32 - Las Yaguaretés vs. Chile
20:08 - Los Pumas 7 vs. Perú
Balonmano (Santa Fe)
19:30 - Selección femenina vs. Uruguay
Esquí náutico y wakeboard (Santa Fe)
09:00 - Slalom femenino / Preiminar, con Delfina Renosto, Violeta Mociulsky, Isabella Besso Valero y Terhi Gisler
A continuación - Slalom masculino / Preliminar, con Tobias Giorgis, Francisco Giorgis, Bautista Ahumada Cirrincioney Antonio María Collazo
A continuación - Figuras femenino / Preliminar, con Delfina Renosto, Violeta Mociulsky, Isabella Besso Valero y Terhi Gisler
A continuación - Figuras masculino / Preliminar, con Tobias Giorgis, Francisco Giorgis, Bautista Ahumada Cirrincione y Antonio María Collazo
A continuación - Salto femenino / Preliminar, con Delfina Renosto, Violeta Mociulsky, Isabella Besso Valero y Terhi Gisler
A continuación - Salto masculino / Preliminar, con Tobias Giorgis, Francisco Giorgis, Bautista Ahumada Cirrincione y Antonio María Collazo
Hockey (Santa Fe)
14:00 - Las Leonas vs. Chile
16:00 - Los Leones vs. Chile
Remo (Santa Fe)
09:00 - Un par de remos cortos femenino (W1X) / Final, con Elena Carrudo
09:20 - Un par de remos cortos masculino (M1X) / Final, con Agustín Scenna
09:40 - Cuatro pares de remos cortos femenino (W4X) / Final, con De Andrea-Duarte-Galfre-Orlandini
10:00 - Cuatro pares de remos cortos masculino (M4X) / Final, con Scenna-Pacheco-Calderon-Menin
10:40 - Ocho remos largos con timonel mixto (MIX8+) / Final, con Manzotti-Mansilla-Pacheco-Silvestro-Annese-De Andrea-Riveros-Arango-Aversso
Sóftbol (Paraná)
19:00 - Selección femenina vs. Venezuela
Tiro (Recreo)
09:00 - 10 m rifle de aire masculino / Clasificación, con Alexis Eberhardt y Julián Gutiérrez
09:00 - Trap masculino / Clasificación, con Joaquín Cisneros y Federico Martín Ruiz
13:00 - 10 m pistola de aire femenino / Clasificación, con Victoria Luna; Josefina Mella
Triatlón (Santa Fe)
12:00 - Relevos mixtos / Final, con Moira Miranda, Sofía De Rosas, Emilia Vargas, Bautista Arbizu, Tadeo Baruffato y Tiago Muñoz
Vela (Santa Fe)
09:30 - iQFoil femenino / Regatas 7, 8 y 9, con Chiara Ferretti
09:35 - iQFoil masculino / Regatas 7, 8 y 9, con Joaquín Reutemann
09:40 - Sunfish femenino / Regatas 5 y 6, con Luciana Cardozo
09:30 - Sunfish masculino / Regatas 5 y 6, con Martín Alsogaray
10:00 - ILCA 6 femenino / Regatas 5 y 6, con Lucia Falasca
09:50 - ILCA 7 masculino / Regatas 5 y 6, con Francisco Guaragna Rigonat
11:15 - Snipe mixto / Regatas 5 y 6, con Florencia Galimberti y Luciano Pesci
Boxeo (Rafaela)
15:15 - Menos 54 kg femenino / Final, con Melanie Martínez vs. Diana Martínez (Venezuela)
15:45 - Menos 65 kg femenino / Final, con Lucía Marlene Muello vs. Haziel Santos (Brasil)
16:00 - Hasta 75kg femenino / Final, con Lorena Balbuena y Maryelis Burguillos (Venezuela)
16:30 - Hasta 60 kg masculino / Final, con Santiago Valentín Celes
Ciclismo-ruta (Rafaela)
09:00 - Individual femenino / Final, con Julieta Benedetti, Maribel Aguirre, Valentina Luna, Ludmila Mangue, Sofía Martelli y Abril Garzón
12:00 - Individual masculino / Final, con Tomás Contte, Mateo Duque, Tomás Moyano, Leonardo Cobarrubia, Facundo Ambrossi, y Gerardo Tivani
Skateboarding (Rafaela)
11:40 - Street skateboarding femenino / Clasificación), con Ruth Feldich y Morena Dominguez
14:20 - Street skateboarding masculino / Clasificación, con Mauro iglesias y Matías Del Olio
Bowling (Vicente López)
08:30 - Individual masculino / Día 1, con Alexis Plakoudakis y Lucas Legnani
12:30 - Individual femenino / Día 1, con Vanesa Rinke y Mercedes Pérez