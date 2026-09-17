El sóftbol femenino se recuperó y sigue rumbo a la medalla en los Juegos Suramericanos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

El seleccionado argentino femenino de sóftbol continúa con una sólida participación en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y volvió a la victoria hoy, tras la caída del miércoles ante Brasil.

En el estadio Mundialista de la subsede Paraná, el equipo nacional venció a Perú por 4 carreras a 0, en una nueva fecha de la fase preliminar.

Argentina tuvo una buena producción ofensiva y contó con aportes importantes de María Bonetti, Aldana Gómez, María Grimolizzi y Violeta Figueroa, quienes registraron hits para el conjunto nacional. Bonetti, además, anotó una carrera e impulsó otra, mientras que Gómez y Grimolizzi sumaron carreras impulsadas.

El plantel nacional está integrado también por las bahienses Mariana Gorosito y Florencia Salguero.

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Con este resultado, Argentina acumula tres victorias en cuatro partidos: había comenzado su participación con un contundente triunfo por 8-0 sobre Bolivia, luego derrotó 6-1 a Colombia y posteriormente cayó por 3-0 frente a Brasil.

El seleccionado nacional cerrará este viernes su participación en la fase de grupos cuando enfrente a Venezuela, desde las 20.30. El sábado, en tanto, irá por una medalla.

En el caso de los varones, en la lista se encuentran los bahienses Federico Olheiser y Nahuel Saenz, dos habituales en los últimos torneos con la celeste y blanca.

El plantel completo para dicha competencia está formado por Federico Eder, Alan Peker, Alejo Muñoz, Fausto Siviero, Federico Olheiser, Francisco Lombardo, Nahuel Saenz, Ladislao Malarczuk, Khalil Luna, Luciano Biondi, Lucio Retamar, Manuel Godoy, Matías Etchevers, Pablo Migliavacca y Teo Migliavacca.

En tanto, el cuerpo técnico está integrado por José Guerninieri, Gustavo Guerninieri, Mariano Montero, Bruno Motroni y Duilio Scialacomo.

El debut será el lunes 21, a las 18, ante Bolivia.