El motivo por el que Leonardo Ponzio tuvo que renovar contrato con River

El entrenador de River, Leonardo Ponzio, dejará de ser interino y firmó contrato hasta agosto de 2027, luego de un inicio triunfal.

El director técnico recibió la renovación debido a que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no permite que entrenadores interinos estén a cargo de un club de Primera durante más de dos partidos.

Así, con un inicio que lo sostiene con puntaje perfecto al cabo de tres fechas, Ponzio es el elegido para dirigir al Millonario durante todo lo que queda de una temporada en la que tendrá el complejo objetivo de devolver a la institución a la Copa Libertadores.

Con ocho goles a favor en tres partidos desde que se hizo cargo de la Primera del “Millonario”, Leonardo Ponzio recibió una renovación contractual que lo hará permanecer en el banco de suplentes de River hasta, según lo acordado, agosto del año próximo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La misma se dio luego del partido ante Independiente Rivadavia, en el que consiguió su segundo triunfo, ya que la AFA prohíbe que los interinatos se extiendan durante más de dos fechas, por lo que la comisión directiva que encabeza el presidente Stefano Di Carlo optó por darle la confianza a quien se desempeñó como mediocampista durante nueve años con la banda roja en el pecho.

Su paso por River está marcado por la presencia de su público en cada uno de los tres partidos que dirigió, tanto en el encuentro en el que fue local ante el mencionado elenco mendocino como en sus visitas a Banfield y Atlético Tucumán, encuentros en los que la institución del barrio porteño de Núñez tuvo permitido llevar simpatizantes.

Con un ciclo que comenzó con un buen triunfo ante el “Taladro” por 3-2 en condición de visitante, los tramos de mejor fútbol de lo que va de su trayectoria como entrenador se vieron durante la primera parte del partido ante Independiente Rivadavia, que terminó con una victoria por 3-1, para luego superar de forma agónica y con mucho sufrimiento a los dirigidos por Julio César Falcioni, por 2-1 y luego de un arbitraje que generó el descontento del entrenador rival.

Habiendo firmado un lógico aumento salarial, Ponzio devolvió a River a los puestos de clasificación en la zona B del Torneo Clausura, situado séptimo con 13 puntos y a cinco del líder, mientras que en la tabla anual aún no se encuentra en posición apta para clasificar a la próxima Copa Libertadores: marcha sexto con 42 unidades, a tres del último puesto de acceso.

Agencia NA