Cuatro que empujan para arriba y uno que salió de perdedor en la LBB Oro

Cuatro triunfos locales y un visitante se registraron esta noche, al completarse la quinta fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani", que comenzó anoche con la victoria de Estrella sobre Bahiense del Norte, 67 a 56.

En uno de los duelos destacados, Napostá derrotó a Pacifico, por 85 a 83. Y en el otro que acaparaba la mayor atención, Villa Mitre venció a L.N. Alem, 89 a 75.

Nacho Alem se le planta a Wilson.

En tanto, Pueyrredón repitió superando a Barrio Hospital, 91 a 75; Liniers derrotó claramente a Independiente, 83 a 52 y Olimpo festejó por primera vez en este tramo (única victora visitante de la fecha), venciendo a Estudiantes, 92 a 66.

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Napostá 85, Pacífico 83

Napostá mantuvo su buen andar como local (ganó los tres en esa condición), venció en un cerradísimo juego a Pacífico, 85 a 83, y quedó como único escolta de Estrella.

El juego se definió desde la línea, con el local anotando 3 de 4 y el verde 3 de 6.

Ramiro Heinrich le ganó la posición a Santiago Loos.

Los de la Avenida sufrieron a un inspirado Santiago Loos, que metió 23 puntos (3-6 en t3, 6-9 en t2 y 2-4 en t1), más 13 rebotes.

¡Qué duelo! Tomás Sagarzazu-Marcos Diel.

De todos modos, Napostá tuvo al siempre rendidor Marcos Diel, con 24 puntos (9-13 en t2 y 6-8 en t1), más 10 rebotes, sumado a un muy buen ingreso de Pedro Santiago, que completó 17 puntos (7-11 en t2 y 3-4 en t1), más 8 rebotes.

Por acá o por allá. Carrizo ataca a Salvatori.

También Fausto Depaoli fue importante, con 16 unidades (2-4 en t3, 4-6 en t2 y 2-2 en t1), mientras que, con el triple como un buen recurso, aparecieron Leonel Alemañy y Valentín Carrizo.

Loos trabó a Depaoli y Bruni se perfila para armar el tiro.

En la visita, Branco Salvatori anotó 11 puntos y repartió 7 asistencias, mientras que Tomás Bruni convirtió 2-4 en t3, 3-6 en t2 y 6-10 en t1, además de 4 asistencias.

Napostá (85): F. Depaoli (16), V. Carrizo (11), L. Alemañy (8), M. Diel (24), R. Heinrich (4), fi; N. Guerrero (2), P. Santiago (17), F. Germain (3) y T. Solís. DT: Fabricio Piccinini.

Pacífico (83): B. Salvatori (11), T. Bruni (18), V. Cortés (15), S. Loos (23), T. Sagarzazu (8), fi; J. Larrandart (6), F. Mattioli y Genaro Pisani (2). DT: Mauro Richotti.

Cuartos: Napostá, 15-21; 39-37 y 65-67.

Cancha: Antonio Palma (Napostá).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Horacio Sedán y Juan Gabriel Jaramillo.

Villa Mitre 89, L.N. Alem 75

Una muy buena, merecida y trabajada victoria consiguió Villa Mitre, al superar a L.N. Alem, como local, por 89 a 75.

En un partido intenso y de a ratos de rachas, el juego tuvo una tónica clara desde que el tricolor tomó la primera ventaja de la noche, la que le permitió tomar las riendas del partido hasta el cierre.

Con el tándem Segundo Alimenti-Joaquín Jasen atacando el aro, la Villa tomó la primera luz interesante de la noche (+9), con un parcial de 7 a 0 en el inicio del segundo cuarto que le permitió escapar siempre a 9: 27-18, 34-25 y 39-30.

Wilson quedó en el piso, mientras luchan Alem y Giménez.

A partir de ahí, el partido se mantuvo con el dueño de casa al frente y con un visitante que siempre reaccionó para lograr que el juego no se quebrara, pero al mismo tiempo, nunca logró dar el golpe final para pasar al frente o terminar de preocupar del todo al tricolor.

Con sus muchas y buenas variantes en ofensiva, Villa Mitre se las ingenió para siempre recuperar la ventaja y poner al resguardo la victoria parcial.

Elegante definición de Lautaro Cavero, que viene creciendo.

Finalmente, el toque definitivo llegó en el último cuarto, apoyado en un buen trabajo de Javier Bollo en la pintura, más un buen aporte de Lautaro Cavero, Alejo Blanco y toda la media cancha, el equipo dirigido por Emiliano Menéndez ganó el último parcial por 26 a 16 para estirar la máxima a 16 (89 a 73) y cerrar la victoria sin mayores sobresalto, por 89 a 75.

Bollo intentó sacarse de encima a Wilson y casi si enreda.

Justamente fue Bollo el goleador de la noche, aportando 24 puntos con 10 de 13 en dobles (más 8 rebotes), seguido por otra gran actuación de Cavero, quien sumó 21 unidades con 6-9 en triples, algunos de gran factura.

En Alem no alcanzaron los 19 de Jean Luc Wilson y los 16 de Emilio Giménez.

Villa Mitre (89): S. Alimenti (11), L. Cavero (21), F. Amigo (2), I. Alem (9), J. Bollo (24), fi; A. Blanco (10), J. Jasen (10), E. Boyé (), S. Basualdo, L. Gómez Lepez, E. Sombra y L. Beruatto (2). DT: Emiliano Menéndez.

L.N. Alem (75): F. Ruesga (6), N. Amaya (13), J. Wilson (19), E. Giménez (16), E. Ríos (8), fi; L. Herrera (5), V. Di Chiara, V. Scoppa y M. Such (8). DT: Hernán Jasen.

Cuartos: Villa Mitre, 20-18; 39-30 y 63-59.

Árbitros: Sebastián Arcas, Sebastián Giannino y Marcelo Gordillo.⁩

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Pueyrredón 91, Barrio Hospital 75

Pueyrredón superó a Barrio Hospital, 91 a 75, cosechando la tercera victoria en fila y dejando a su rival como el único que no pudo ganar en esta parte.

El local tuvo un buen arranque con el tiro a distancia de Sagasti y la visita reaccionó con Anaya-Cámara, pasando al frente 30 a 29, diferencia que estiró a 37-33.

De todos modos, en Purre fueron creciendo en Nicolás Renzi, Fernando Alfonso y Manuel Echarri, estableciendo un parcial de 21-7 que le dio 10 de ventaja.

Esa diferencia logró mantenerla y estirando el plantel con Lucio Baeza y Gino Pisani, Pueyrredón terminó con un rendimiento parejo desde lo colectivo y cerró el juego con la máxima: 16.

El más destacado fue Renzi, con 16 puntos (2-5 en t3, 2-2 en t26-8 en t1), 13 rebotes y 7 asistencias.

También, Echarri resultó el goleador del partido, con 18 unidades (1-5 en t3, 5-5 en t2 y 5-8 en t1), más 8 recobres.

Pueyrredón (91): F. Alfonso (12), N. Dulsan (8), G. Sagasti (8), N. Renzi (16), A. Agulló (1), fi; L. Baeza (13), D. Carci, M. Echarri (18), P. Pérez Pavón (2) y Gino Pisani (13). DT: Ariel Ugolini.

Barrio Hospital (75): L. Fortelli (15), F. Anaya (15), J.L. Martínez (10), F. Ferrari (8), N. Cámara (10), fi; S. Hamze (11), A. Andreanelli (4), P. Borrello (2), A. Arias y V. Galant. DT: Claudio Queti.

Cuartos: Pueyrredón, 23-20; 45-40 y 69-61.

Árbitros: Mariano Enrique, Alejandro Ramallo y Joel Schernenco.

Cancha: Vicente Palermo (Pueyrredón).

Liniers 83, Independiente 52

Un gran segundo cuarto le permitió a Liniers encaminar tempranamente un holgado triunfo ante Independiente, que terminó siendo por 83 a 52, dejando a su rival en la menor puntuación de la temporada y con la mayor diferencia en contra (31).

Con un goleo repartido, pero con Nicolás Quiroga como máximo exponente ofensivo, el Chivo se quedó con ese parcial por ¡27 a 9!, para irse al descanso largo ganando por 21: 47 a 26.

Con esa tranquilizadora ventaja a su favor, el equipo de Mauricio Vago terminó sellando el triunfo con otro gran período al regreso de los vestuarios, ya que lo ganó por 29 a 18.

En ese reparto de puntos y en un equipo en que los 12 jugadores sumaron unidades, el goleador del Chivo terminó siendo el citado Quiroga con 15 tantos. Seguido por Alan García con 11 y Gastón Torres, Mauro Miérez y Nicolás Ramos, todos con 9.

En Independiente, Maximiliano Zonza, con 15, y Alen Ríos, con 12, fueron los más destacados en ofensiva.

Liniers (83): M. Miérez (9), A. Dottori (5), A. García (11), N. Quiroga (15), G. Torres (9), fi; J. Marinsalta (2), G. Groppa (8), F. Lanaro (2), T. Sabatini (6), K. Hernández (1), D. Olave (6) y N. Ramos (9). DT: Mauricio Vago.

Independiente (52): J.P. Morán (2), J. Ripoll (4), M. Zonza (15), M. Ponzoni (8), A. Ríos (12), fi; F. Slonimsqui (3), I. Formiga (5), D. Pavón, B. Aguilar, B. Jiménez (3), G. De La Torre y V. Gemetro. DT: Javier Musumeci.

Cuartos: Liniers, 20-17; 47-26 y 76-44.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Alejandro Vizcaino y Camila⁩ Robles.⁩

Cancha: Hernán Sagasti (Liniers).

Estudiantes 66, Olimpo 92

Olimpo consiguió la primera victoria en esta segunda parte, al vencer a Estudiantes por contundente 92 a 66, resultado que marcó su máxima puntuación y, también, su mayor diferencia en el año.

Con la victoria, el aurinegro hoy salió de la zona permanencia (11º y 12º).

Los dos que marcaron el camino desde el inicio fueron Alejo Marroni, que completó 19 puntos (1-1 en t3, 7-10 en t2 y 2-4 en t1), más 5 asistencias y 4 recuperos.

En tanto que Tomás Del Sol anotó 15 (2-4 en t3, 2-3 en t2 y 5-6 en t1), además de 6 recobres, 5 asistencias y 3 recuperos.

A esas destacadas actuaciones se fueron sumando Andrés Bodach (14 puntos, con 2-4 en t3, 3-5 en t2 y 2-3 en t1), el brasieleño Alex Manica (5-9 en t2 y 6-9 en t1) y Gaspar Mariezcurrena (12 puntos, con 3-6 en t3).

Estudiantes (66): S. Ruesga (6), O. Cancellarich (12), F. Mazzello (3), J. García (13), A. González (4), fi; J. Belleggia (5), L. Delgado (7), J. Rodríguez (6), S. Ranieri (6), J. Mitoire, L. Storni (2) y L. Blázquez (2). DT: Facundo Sastre.

Olimpo (92): T. Del Sol (15), A. Marroni (19), A. Marino (9), A. Diel (5), A. Manica (16), fi; A. Bodach (14), A. Cortés (2), G. Marizcurrena (12), S. Kucan, M. Risacher, M. Fernández y W. Moreno. DT: Ezequiel Zani.

Cuartos: Estudiantes, 15-25; 28-47 y 49-73.

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Agustín Matías y Joaquín Irrazábal.⁩

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Próxima fecha

El miércoles adelantarán (para el streaming), Independiente-Pueyrredón. Y el jueves completarán Pacífico-Villa Mitre, L.N. Alem-Estrella, Bahiense-Estudiantes, Olimpo-Liniers y Barrio Hospital-Napostá.

Posiciones

Po. Equipo Puntos

​​​​​1°) Estrella (13PG-3PP) 19 puntos

2º) Napostá (12-4), 18

3º) Pueyrredón (10-6), 17,5

4º) Bahiense (10-6), 17

4º) Liniers (9-7), 17

6º) Villa Mitre (9-7), 16,5

7º) Pacífico (8-8), 16

8º) Estudiantes (8-8), 15,5

9º) L.N. Alem (6-10), 14,5

10º) Olimpo (5-11), 13,5

11º) Independiente (3-13), 12,5

12º) Barrio Hospital (3-13), 12