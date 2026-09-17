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Copa Libertadores.

Flamengo eliminó a Independiente del Valle y cruzará con Estudiantes de La Plata en semis

El “Mengao” igualó 1-1 frente al conjunto ecuatoriano, pero avanzó a la siguiente instancia gracias a la victoria por 2-0 en el duelo de ida. 

Flamengo aguantó el partido de este jueves con un hombre menos y consiguió un empate 1-1 ante Independiente del Valle de Ecuador que lo metió en las semifinales de la Copa Libertadores, tras la victoria en la ida por 2-0.

El gol del Mengao lo convirtió el uruguayo Giorgian de Arrascaeta a los 83 minutos del segundo tiempo, mientras que Djorkaeff Reasco había adelantado a la visita a los 31 minutos.

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En tanto, el mediocampista Jorginho se fue expulsado en el elenco rojinegro por doble amarilla, a los 65 minutos del encuentro disputado en el Maracaná.

De esta manera, Estudiantes de La Plata ya conoce a su rival en la próxima instancia del certamen internacional: deberá enfrentar al vigente campeón para alcanzar la final de la competencia. Del otro lado, Palmeiras y Fluminense definirán al otro finalista.

El Pincha comenzará la llave en nuestro país, el miércoles 14 de octubre.

La revancha se jugará una semana después en Río de Janeiro.

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