Flamengo eliminó a Independiente del Valle y cruzará con Estudiantes de La Plata en semis

Flamengo aguantó el partido de este jueves con un hombre menos y consiguió un empate 1-1 ante Independiente del Valle de Ecuador que lo metió en las semifinales de la Copa Libertadores, tras la victoria en la ida por 2-0.

El gol del Mengao lo convirtió el uruguayo Giorgian de Arrascaeta a los 83 minutos del segundo tiempo, mientras que Djorkaeff Reasco había adelantado a la visita a los 31 minutos.

En tanto, el mediocampista Jorginho se fue expulsado en el elenco rojinegro por doble amarilla, a los 65 minutos del encuentro disputado en el Maracaná.

De esta manera, Estudiantes de La Plata ya conoce a su rival en la próxima instancia del certamen internacional: deberá enfrentar al vigente campeón para alcanzar la final de la competencia. Del otro lado, Palmeiras y Fluminense definirán al otro finalista.

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El Pincha comenzará la llave en nuestro país, el miércoles 14 de octubre.

La revancha se jugará una semana después en Río de Janeiro.