Álvarez Fourcade: "Probablemente sea mi último ciclo olímpico, pero ahora pienso en disfrutar"

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Todo se dio tal cual lo pensado: Los Pumas 7s debutaron en los XIII Juegos Suramericanos, lo hicieron con sendas goleadas, el estadio explotó de gente y a Santiago Álvarez Fourcade lo llenaron de besos y abrazos.

El equipo nacional masculino de rugby, modalidad reducida, se impuso con soltura en los primeros dos compromisos del evento que dio inicio al ciclo olímpico. En la presentación, el seleccionado derrotó a Paraguay por 50 a 0, mientras que en el último turno del viernes, superó a Perú, por 87 a 0.

"No estamos acostumbrados a esto, no es usual jugar en Argentina y creo que es lo más lindo de estos Juegos", señaló el bahiense en diálogo con La Nueva.

"Si bien el torneo nos sirve para empezar a prepararnos para el circuito, creo que estos Juegos son lindos porque estamos cerca de la gente, que no la tenemos nunca. Así que estoy tratando de disfrutar desde ese lado, haciendo lo mejor dentro de la cancha", agregó el formado en Sociedad Sportiva.

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El combinado se conformó prácticamente con lo mejor, con el objetivo de empezar a competir de cara al circuito que comenzará a fines de noviembre en Dubai. "Vinimos a ganar, a dar lo mejor que tenemos y a mejorar como equipo", respondió Álvarez Fourcade.

Ante los paraguayos, anotaron tries Matteo Graziano (2), Pedro de Haro, Santino Zangara, Sebastián Dubuc, Marcos Moneta, Juan Patricio Batac y Mateo Fossati, más conversiones de Santiago Vera Feld (3), Moneta y Batac.

Mientras que contra los peruanos sumaron tries Dubuc (5), Vera Feld (2), Martiniano Arrieta (2), Gregorio Pérez Pardo, Batac, Santiago Mare y Moneta, y colaboraron con el pie Mateo Fossati (5), Batac (3), Arrieta, Mare y Moneta.

A sus 32 años, el bahiense intentará continuar el camino hacia lo que podrían ser sus cuartos Juegos Olímpicos, tras asistir a Río 2016, Tokio 2020 (bronce) y París 2024. Al ser consultado sobre si el actual es su último ciclo olímpico, respondió: "No lo sé, no me quiero poner objetivos. A veces digo que sí y a veces digo que no".

"Probablemente sí, porque ya voy a tener 34 años, pero no me quiero poner como premisa eso; sino disfrutar del proceso que estamos viviendo —continuó—. Puede que sea, lo más probable es que sí; pero trato de no pensar en eso y de disfrutar de cada segundo"

En lo sucesivo, Los Pumas 7s afrontarán tres compromisos este sábado: 14:44 vs. Colombia, 17:26 vs. Chile y 20:08 vs. Uruguay. En tanto, el domingo se medirán con Brasil, desde las 16:20, en el cierre de la primera fase. La final por la medalla de oro se disputará a continuación, desde las 20:12.

Por su parte, Las Yaguaretés también comenzaron con el pie derecho, en su doble presentación.

En el primer turno le ganaron a Perú por 46 a 0 y más tarde a Chile, por 40 a 0.

El seleccionado femenino jugará este sábado dos encuentros: 15:50 ante Paraguay y 18:32 contra Colombia. Cerraran la fase de grupos ante Uruguay, el domingo a las 15:14 y luego irán por una medalla.