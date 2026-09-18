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El pistolero Lucio Redivo se convirtió en el máximo anotador de la historia de UEB Cividale

El tirador bahiense convirtió 28 puntos en la victoria ante Fortitudo Bologna, 85 a 83 en suplementario (75-75).

Lucio anduvo a "los tiros". Foto: Cividale.

Lucio Redivo fue figura y goleador con 28 puntos en la victoria de UEB Cividale ante Fortitudo Bologna, 85 a 83 en suplementario (75-75), convirtiéndose en este partido, cuando anotó el undécimo punto, en el máximo anotador de la historia del equipo que defiende en italia.

El bahiense totalizó 2.376 puntos, en 148 juegos (16,1 ppj.), superando a Eugenio Rota, y Cividale pasó a la final de la Supercopa.

Redivo convirtió un triple en el último minuto del tiempo regular para que su equipo pasara al frente 75 a 73, aunque dos lobres de Zanelli obligaron a jugar un suplementario.

En la final se enfrentará con Rimini, que venció a Pésaro, 82 a 80.

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