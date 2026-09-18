"Nosotros estamos en Olimpo y sabemos que es un club que te exige", dijo el DT Ezequiel Zani

Olimpo ganó el primer partido del segundo tramo de la LBB Oro, tras cuatro derrotas consecutivas, con un contundente 92-66 ante Estudiantes. Además, fue su primera victoria en calidad de visitante.

"Los últimos dos partidos se nos escaparon más por culpa nuestra que por mérito del rival, y lo estábamos sintiendo. Era importante cortar la racha con la que veníamos y de la manera que lo hicimos", dijo su entrenador, Ezequiel Zani, en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

"Lo único que sabemos hacer cuando nos va mal es seguir trabajando duro, entrenar en doble turno", aseguró.

El aurinegro es el más ganador de la historia del básquetbol bahiense.

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"Nosotros estamos en Olimpo y sabemos que es un club que te exige. En lo últimos dos años jugó la final y quizás fue un cambio demasiado brusco, pasar de un extremo al otro. Hubo un recambio muy grande. Recién ahora encontramos un equipo más estable", recordó.

El equipo se armó alrededor de un jugador que poco a poco fue recuperando su nivel tras un año de inactividad a raíz de un viaje laboral.

"El equipo está armado alrededor de él (Alejo Marroni), pero contábamos que en marzo iba a estar jugando y el primer torneo no lo jugó", señaló.

Olimpo incorporó para este segundo tramo al brasileño Alex Manica.

"Primero y principal que cayó muy bien en el grupo, es alegre, siempre está haciendo chistes y así se hace más fácil. Y en cuanto a características, puede jugar de frente, en el poste bajo, nos da presencia, rebotea, puede abrirse a tirar... El primer torneo terminamos jugando con un solo interno, (Andrés) Bodach, más lo que pudieran sumar los juveniles, y la realidad que los partidos que no podíamos competir era porque nos superaban físicamente. Por eso, en parte, estamos compitiendo mucho mejor", comparó.

Sus raíces en la institución, sumado a este debut al frente del plantel superior, hacen para Zani una experiencia diferente.

"Sufrís el doble cuando perdés y los celebrás mucho más cuando ganás, porque al final es el club donde te criaste", aseguró.

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