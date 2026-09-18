Dietz y su mirada del Senior liguista: "Es un fútbol muy parejo y competitivo"

Juan José Dietz es sinónimo de gol en el Senior de Tiro Federal. El 9 facturó por triplicado en el aurivioleta, pero su equipo se tuvo que conformar con un empate 4 a 4 ante Huracán en el Bule.

"Nos quedamos con un poco de bronca porque no sabemos que más tenemos que hacer para sumar de a tres. Pero tenemos muchos lesionados, entre diez y once afuera", se lamentó en El Diario Deportivo, que se emite en La Nueva Play, de lunes a viernes, de 15 a 16.

"Es un fútbol muy parejo y competitivo. Y cuando jugás en canchas lindas, salen estos partidos. Se puede tocar la pelota y se juega a otra cosa. La mayoría fuimos jugadores y salen lindos partidos", amplió el "Ruso".

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