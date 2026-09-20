Villa Mitre, en Bahía, y Olimpo, en Mar del Plata, definen su futuro en el Nonagonal

Villa Mitre y Olimpo definen esta tarde su futuro en el Torneo Federal A, cuando se complete (desde la 15) la novena y última fecha del Nonagonal Campeonato, jornada que comenzó el viernes con la victoria y clasificación de Cipolletti (ver abajo).

Los representantes liguistas llegan con chances a esta última programación, y aunque ambos enfrentarán un durísimo examen, las posibilidades son distintas.

El tricolor recibirá en su cancha a Kimberley, con arbitraje de Leandro Sosa Abrile y sabiendo que no tiene otra opción que ganar si quiere meterse entre los 4 (sólo podrá ser cuarto) que jugarán los cuartos de final en busca del primer ascenso a la Primera Nacional.

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Pero además, el equipo que conduce Diego Cochas debe esperar una derrota de Olimpo y ahí sacar cuentas con los goles para avanzar.

El aurinegro, en tanto, visitará a Alvarado en Mar del Plata, en el José María Minella y pitará Matías Billone Carpio.

La realidad del equipo que dirige Carlos Mungo es, en principio, más sencilla: si gana, clasifica.

En caso de perder o empatar podría caer al quinto puesto (y salir de la zona de clasificación) en caso de que haya un ganador en El Fortín: Kimberley lo supera o lo iguala y Villa Mitre lo alcanza (ahí empezará a tallar, en orden de importancia: la diferencia de gol, los goles a favor y la tabla general).

El otro partido de la jornada de hoy lo animarán Huracán Las Heras (ya sin chances) y Atenas de Río Cuarto (arranca la jornada tercero) en Mendoza, donde pitará el puntaltense Fernando Marcos.

Libre tendrá Argentino de Monte Maíz.

*Adelanto y clasificación

La jornada comenzó el viernes por la noche, con la victoria y clasificación de Cipolletti, que venció a Juventud Antonia en Salta.

El albinegro se impuso por 2 a 0 en Fray Honorato Pistoia, con goles de Andrés Almirón, a los 17 minutos, y el exjugador de Villa Mitre, Martín Peralta, a las 40.

En el elenco salteño, que terminó último con dos puntos (ambos sumados ante los elencos bahienses), fue expulsado Matías Vicedo a los 29 minutos del complemento.

Este triunfo le permitió al Capataz trepar -al menos momentáneamente- al primer puesto y, sobre todo, asegurar su boleto a los cuartos de final.

*Las tablas

Así están las posiciones al comienzo de la jornada:

-Zona B: 1°) Cipolletti*, 15 puntos; 2°) Alvarado, 14; 3°) Atenas de Ríos Cuarto, 13; 4°) Olimpo, 12; 5°) Argentino Monte Maíz*, 11; 6°) Kimberley, 10; 7°) Villa Mitre, 9; 8°) Huracán Las Heras, 4 y 9°) Juventud Antoniana*, 2.

-Zona A: 1°) San Martín de Formosa, 16 puntos; 2°) Gimnasia de Chivilcoy, 14; 3°) Sol de América de Formosa, 13; 4°) Douglas Haig, 11; 5°) 9 de Julio de Rafaela, 11; 6°) Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, 10; 7°) Sarmiento de La Banda, 5; 8°) Sportivo Belgrano*, 5 y 9°) Mitre de Posada, 4.

*Tienen un partido más

*Cómo sigue

La tercera fase del Torneo Federal A serán los playoffs (cuartos de final) conducentes al primer ascenso hacia la Primera Nacional y la disputarán los 4 mejores elencos de cada Nonagonal.

Allí se medirán a eliminación directa a doble partido, cruzando 1° vs 4° y 2° vs 3° de ambas zonas.

Las llaves se definirán siempre en la cancha del equipo mejor ubicado, que también tendrá ventaja en caso de que la serie quede igualada en puntos y goles.

Los otros 5 equipos de cada Nonagonal seguirán su camino por la Reválida, que será conducente al segundo ascenso y a la que se irán sumando los eliminados de la Zona Campeonato.

Estos elencos comenzarán a competer recién el 11 de octubre.

La fase Reválida (se jugará a eliminación directa con partido de ida y vuelta) reunirá a los 10 equipos clasificados de la Primera Etapa, los 10 que no lograron avanzar a la Zona Campeonato de los Nonagonales y los 4 primeros eliminados de los cuartos de final por el primer ascenso.

En total comenzarán 24 elencos y entre ellos los que vayan "bajando" de la parte superior siempre tendrán ventaja.

A esos 12 que avancen, se le agregarán los dos perdedores de las semifinales y quedarán 14 equipos.

De esos siete que sigan en carrera se le sumará el perdedor de la final por el primer el ascenso (partido único en cancha neutral) y quedarán 8 equipos que armarán los definitivos octavos de final en busca del segundo boleto a la Primera Nacional.

*La previa de Olimpo y Villa Mitre

-Cómo llegan

Villa Mitre recibirá a Kimberley con la premisa de recuperarse tras la derrota sufrida ante Argentino de Monte Maíz, como visitante, por 1 a 0.

En su última presentación como local (el 30 de agosto, porque después tuvo fecha libre), el tricolor venció a Huracán Las Heras por 3 a 0, dando un paso clave en sus chances por clasificar.

Mientras que el Dragón viene de igualar sin goles ante Huracán Las Heras y luego de vencer a Juventud Antoniana en Salta por 3 a 0.

En lo que va de la temporada, el elenco dirigido por Diego Cochas no pudo vencer al albiverde, ya que cayó en la primera fecha en Mar del Plata (1 a 0) y empató en El Fortín (0 a 0).

Olimpo, en tanto, visitará a Alvarado luego de cumplir con la fecha libre y tras conseguir uno de los últimos 6 puntos en juego.

Antes del parate obligado, el aurinegro cayó ante Atenas de Río Cuarto en Córdoba (1 a 0) y empató ante Cipolletti en el Roberto Carminatti (1 a 1).

Mientras que el Torito en su última presentación perdió el invicto en el Nonagonal, luego de tropezar ante Cipolletti en la Visera (por 1 a 0).

En lo que va del año, el elenco bahiense y el marplatense se enfrentarán dos veces, con una victoria local por lado.

La primera vez fue en la jornada inaugural, con triunfo aurinegro por 2 a 0 en Bahía con goles de Martín Ferreyra y Diego Ramírez . Y la segunda, en el José María Minella, fue victoria del albiazul por 2 a 0 (con tantos de Santiago Gutiérrez, ex Olimpo) lo que significó el fin del invicto en la competencia para el aurinegro (10 fechas) y también de valla invicta para Juan Pablo Lungarzo (807 minutos).

-Los elegidos

Villa Mitre tendrá una sensible baja esta tarde, ya que no podrá contar con el delantero Tomás Ibarra, quien llegó al límite de cinco amarillas.

Aunque contará con el regreso del mediocampista Nicolás Cavagnero, quien se perdió los últimos dos partidos por lesión.

De esta manera, los elegidos por Diego Cochas son:

-Arqueros: Juan Pablo Mazza y Mariano Alcaraz.

-Defensores: Jerónimo Almada, Santos Bacigalupe, Marcos Pinto, Hugo Silva, Ulises Olguín y Marcos Escobar.

-Volantes: Thiago Pérez, Matías Aguirre, Valentín Valeri, Víctor Ayala, Leonel Monti, Matías Páez, Gonzalo Córdoba y Nicolás Cavagnero.

-Delanteros: Maximiliano Tunessi, Santiago Gómez, Oswaldo Valencia y Rubén Tarascó.

Olimpo, en tanto, viajó a Mar del Plata sin Federico González (problema muscula) ni Enzo Coacci, quien el pasado fin de semana sumó minutos en la Liga del Sur.

Además, el aurinegro cuenta con los regresos de Diego Ramírez (purgó la sanción tras la expulsión ante Atenas) y Antú Hernández.

La lista de los elegidos por Carlos Mungo es la siguiente:

-Arqueros: Juan Pablo Lungarzo y Cristian Geist.

-Defensores: Agustín Bellone, Cristian Chimino, Martín Ferreyra, Leandro Hertel, Luciano Lapetina y Néstor Moiraghi.

-Volantes: Cristian Amarilla, Sebastián Fernández, Hernández, Ramírez, Agustín Stancato y Manuel Vargas.

-Delanteros: Nahuel Colmenares, Leandro Espejo, Braian Guille, Cristian Ibarra, Marcelo Olivera y Joaquín Susvielles.