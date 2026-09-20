Universitario, ante un partido importante por el Regional Pampeano B

Por el Regional Pampeano B, Universitario recibirá este domingo a Estudiantes de Olavarría, desde las 15.45, por la segunda fecha de la zona Permanencia.

Se llevará a cabo en el complejo Héctor Gatica, donde el árbitro del choque principal será Juan Ignacio Rosello (Sur). La Intermedia jugará desde las 14 (arbitraje de Torres).

Las Pirañas van con este equipo: 1. Ignacio Aguilera, 2. Matias Lorenzo, 3. Juan Ignacio Gil; 4. Valentin Gorla y 5. Aucan Morales; 6. Juan Cruz Fernandez, 7. Santino Verón, 8. Mateo Pandolfi; 9. Juan Cruz Gómez y 10 Tobías Andrade (capitán); 11. Santiago González Lamponi, 12. Facundo Freire, 13. Lautaro Carrio, 14. Joaquín Cariac; 15 Sebastián Barrera. Entrenador, Mariano Minnaard.

Definidores, 16. Franco Anaya, 17. Dylan Williman, 18. Julio Nii, 19. Lautaro Vera, 20. Marcos Torresi, 21. Emiliano D'Amico, 22. Álvaro Núñez y 23. Tomás Fara.

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Con la de hoy quedarán dos fechas para conocer quién será el 8º del TRP B de este año, que jugará la Reválida B-C por mantener la plaza.

Ambos llegan a este duelo con una derrota en la primera fecha de esta instancia. Recordamos que la tabla se arma con el arrastre de puntos de la fase previa.

Este domingo también jugarán Uncas y Los Miuras, a partir de las 15 en Tandil.

En la última, Universitario recibirá a Uncas y Estudiantes visitará a Los Miuras.

En el grupo Campeonato ayer se produjeron resultados de impacto porque Biguá frenó la racha ganadora del líder Los 50 de Tandil (no había pèrdido en 8 encuentros del TRP B), por 15 a 12.

Además, Unión del Sur superó a Pueyrredón por 29 a 8 y puso al rojo vivo la lucha por alcanzar el 1º y el 2º que jugarán la Reválida A-B por una plaza en el TRP A 2027.

Cierre del UROBA-Sur

Ayer se jugó parcialmente la novena y última fecha de la etapa clasificatoria del Regional Pampeano UROBA-Sur, que tendrá un partido pendiente para el sábado próximo con la visita de El Nacional a Kamikazes, a pedido del club bahiense.

Ayer Santa Rosa RC derrotó a Pico RC (General Pico) por 33 a 19 en Primera, partido arbitrado por Javier Pizzichini (UROBA).

La curiosidad se dio en Intermedia, en la que Santa Rosa RC venció a Pico RC con un penal (3-0). Dirigió este partido Ernesto Haack (Sur).

Este domingo Punta Alta RC recibirá a Indios de Bolívar desde las 14.30, con arbitraje de Alejandro Bermejo (Sur).

Completada esta etapa se jugarán los partidos por posicionamiento entre los primeros, los segundos y los terceros de las respectivas zonas..