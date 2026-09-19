Regional Pampeano: Sportiva encontró el partido en el segundo tiempo y ganó el clásico

Rafael Larrañaga Astibia (Sportiva) busca la pelota ante de que la pesque Santiago Ramos. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Con cuatro tries en los últimos 20 minutos del partido Sociedad Sportiva resolvió el clásico ante Argentino y se llevó la victoria del Country por 41 a 19, en uno de los partidos destacados que tuvo este sábado la fecha 12 del Regional Pampeano A de rugby.

Al cabo del primer tiempo el éxito parcial fue del Chancho por 9 a 7, en duelo dirigido por Santiago Bevaqua (Sur).

Los tries del ganador fueron de Pedro Zorzano (36m. y 73m.), Felipe Serrat (60m. y 80m.), Gerónimo Rivas Pompei (44m.) y Rafael Larrañaga Astibia (79m). Serrat también agregó 4 conversiones y un penal.

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En los locales hubo un try de Francisco Ramírez (52m.) y 4 penales y una conversión de Ramiro Correa.

Fueron amonestados Facundo Aristimuño (35m.) y Joaquín Rey Saravia (50m.). En los preliminares: Argentino 14-Sportiva 34 (Preintermedia) y Argentino 12-Sportiva 47 (Intermedia).

El clásico tuvo sus momentos de ritmo y buen juego, como también de meseta. También mostró como dominador territorial al local durante gran parte de la primera parte, cuando Las Palomas tuvieron escasas pelotas pasando la línea de 22 del Azul. El dato fue que el primer try del Blanco vía Pedro Zorzano llegó a los 36m, gracias a un scrum dominado frente a la hache de Argentino, tras la amarilla a Aristimuño.

No escatimaron al duelo físico, con el Azul mostrando su solidez en el centro de la cancha o en las diez propias. También tuvo movilidad adelante y generó situaciones que decantaron en las infracciones visitantes, facturadas por Ramiro Correa para el 9-7 de la etapa inicial

En la reanudación y gracias a jugar con uno más, llegó el segundo try de Sociedad Sportiva, vía Gerónimo Rivas Pompei, quien traccionó algunos metros con marca encima y apoyó, para poner al frente a los suyos 14-9. Minutos luego, el Chancho volvió a tomar el control (14-12) con otro penal de Correa, signo de que la defensa del Blanco necesitaba ajuste y precisión.

El clásico regaló en esos primeros 20 del complemento su mejor espectáculo, con emociones en cada sector de la cancha. En esa dinámica, tras un line que bajó el octavo Nicolás Marengo, los locales empujaron con el maul y el hooker Francisco Ramírez apoyó el try en segunda instancia. Así Argentino recuperó el dominio a los 52m. y se puso 19-14 con la conversión de Correa.

Instantes después Serrat descontó con 3 puntos más de penal, aunque Las Palomas seguían de atrás y el partido les reclamaba más.

El desarrollo le dio justamente ese plus que no conseguía. Porque en un contexto de imprecisiones y de una pelota que recogió Argentino cerca de mitad de cancha, que optó por patear en lugar de jugar y conservar, llegó el avance del Blanco y una infracción (tackle alto de Guido Marconi a Francisco Cantalejos) que decantó en el try de Felipe Serrat por un lateral.

De nuevo al frente en el marcador (22-19), Las Palomas mantuvieron el ritmo ante el desgaste rival y lo cerraron a puro try para seguir en zona de semifinales en el Regional Pampeano A. Donde tiene puesto el foco, más allá que el próximo sábado visitará a La Tablada por la Reválida del Torneo del Interior B.

Otros resultados

El triunfo de Las Palomas fue el único entre los cuatro finales de la jornada que tuvo bonus ofensivo para el ganador.

Mar del Plata Club se quedó con el clásico ante Sporting (31-21) y sigue en la punta. A su vez los maristas cortaron una racha de 10 victorias consecutivas.

Además, Universitario (Mar del Plata) consolidó su presencia en el 3º lugar con un éxito clave ante Comercial como visitante por 39-32.

En el otro encuentro Los Cardos también ganó fuera de casa: superó a San Ignacio 36-24 y condenó a su rival a jugar la Reválida A-B junto con Argentino.

Los partidos que completarán la segunda rueda:

- Fecha 13 (sábado 3-10): San Ignacio-Argentino, Los Cardos-Comercial, Universitario-Mar del Plata Club y Sporting-Sociedad Sportiva.

- Fecha 14 (sábado 10-10): Argentino-Sporting, Sociedad Sportiva-Universitario, Mar del Plata Club-Los Cardos y Comercial-San Ignacio.