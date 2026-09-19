Lionel Scaloni convocó a seis jugadores del fútbol local para los amistosos de la Selección

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó esta los jugadores del fútbol local elegidos por Lionel Scaloni para los amistosos de la próxima fecha FIFA.

El DT del combinado nacional eligió a seis elementos de nuestro medio, siendo 4 de River, uno de Boca y otro de Estudiantes.

Los elegidos son:

-Leonel Flores (Boca Juniors)

- ⁠Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata)

- ⁠Santiago Beltrán (River Plate)

- ⁠Thiago Almada (River Plate)

- ⁠Nicolás Otamendi (River Plate)

- ⁠Tobías Andrada (River Plate)

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De estos, Otamendi será convocado para el partido del 6 de octubre ante Benín, que cerrará la etapa de amistosos de la Selección.

Además, los restantes, según se informó Flores y Palacios entrenearán en Ezeiza y quedarán liberados para jugar con sus clubes.

Por otra parte, también se sumaron a la lista Ezequiel Fernández, Santiago Simón y Valentín Gómez.

Argentina se medirá ante Bolivia (el 30 de septiembre en el Mario Alberto Kempes de Córdoba), Burkina Faso (el 3 de octubre en cancha de River) y el mencionado ante Benín.