LBB Bronce: se completa la penúltima fecha, en la que puede definirse mucho

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Con cuatro partidos se completa la décima y penúltima fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, la cual empieza a definir puestos.

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Los partidos serán Caza y Pesca-Velocidad B, Pellegrini-Fútbol y Tenis, Bella Vista-Fortín Club y Sporting-Los Andes, en Espora.

La programación comenzó el miércoles con el triunfo de Barracas ante Sportivo Bahiense B, 66 a 63 y Whitense frente a Bahiense del Norte B, por 66 a 61.

Los seis primeros ya clasificados a cuartos de final son Pellegrini, Barracas, Caza y Pesca, Bahiense B, Whitense y Sportivo B.

Del 7º al 10º disputarán play-in, instancia a la que ya se ganaron un lugar Sporting, Los Andes y Bella Vista. Mientras que 11º y 12º finalizarán su participación.

La última

En la última programación se enfrentarán Velocidad B-Sporting, Los Andes-Bahiense B, Whitense-Barracas, Sportivo B-Bella Vista, Fortín Club-Pellegrini y Fútbol y Tenis-Caza y Pesca.

Caza y Pesca-Velocidad

Cancha: Caza y Pesca (Médanos).

Árbitros: Eduardo Ferreyra y Francisco Irrazábal.

Novedades: en el local no juega Agustín Solomon (otitis aguda y el martes tiene el alta) y va a probar herman Banegas, con molestias en la espalda. El que regresa es Jeremías Jaratz. La visita, en tanto, tiene plantel completo.

Antecedente: Velocidad B 39, Caza y Pesca 60.

Pellegrini-Fútbol y Tenis

Cancha: Daniel Rubio (Pellegrini).

Árbitros: Marcelo Gordillo y Ariel Di Marco.

Novedades: Pelle no tiene a Agustín Godeas (cuadro gripal), más Lucas Cattafi, Santiago Fraysinnet y otros cinco U21 (todos de viaje por el día de la primavera). Le darán minutos, a pesar de no estar al ciento por ciento, a Nicolás Thentham (hombro) y Fabricio Starc (gemelo).

Antecedente: Fútbol y Tenis 69, Pellegrini 75 (en Argentino).

Bella Vista-Fortín Club

Cancha: Bella Vista.

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩ y Lucas Andrés.⁩

Novedades: el verde tiene varios jugadores con secuelas del último partido y en los lurenses regresa Bautista Fava.

Antecedente: Fortín 56, Bella Vista 63.

Sporting-Los Andes

Cancha: José Galié (Espora).

Árbitros: Mariano Enrique y Jerónimo Javier Ocampo.

Novedades: el rojinegro está completo y Losa no tiene a Santiago Munz (rodilla).

Antecedente: Los Andes 57, Sporting 70.

Posiciones

El segundo tramo los equipos lo iniciaron arrastrando el 50% de los puntos del primero:

1º) Barracas (16PG-5PP), 27 (*) puntos

2º) Pellegrini (16-4), 26

2º) Bahiense B (15-6), 26 (*)

4º) Whitense (13-8), 25,5 (*)

5º) Caza y Pesca (14-6), 25

6º) Sportivo B (13-8), 24,5 (*)

7º) Sporting (10-10), 21,5

8º) Los Andes (9-11), 20,5

9º) Bella Vista (7-13), 20

10º) Fútbol y Tenis (4-16), 18

11º) Fortín Club (2-17), 16,5

11º) Velocidad B (3-16), 16,5

(*) Tienen un partido más.