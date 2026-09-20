LBB Bronce: se completa la penúltima fecha, en la que puede definirse mucho
Se disputan cuatro partidos, después de lo que fueron las victorias de Sportivo B y Whitense.
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Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
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Con cuatro partidos se completa la décima y penúltima fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, la cual empieza a definir puestos.
Los partidos serán Caza y Pesca-Velocidad B, Pellegrini-Fútbol y Tenis, Bella Vista-Fortín Club y Sporting-Los Andes, en Espora.
La programación comenzó el miércoles con el triunfo de Barracas ante Sportivo Bahiense B, 66 a 63 y Whitense frente a Bahiense del Norte B, por 66 a 61.
Los seis primeros ya clasificados a cuartos de final son Pellegrini, Barracas, Caza y Pesca, Bahiense B, Whitense y Sportivo B.
Del 7º al 10º disputarán play-in, instancia a la que ya se ganaron un lugar Sporting, Los Andes y Bella Vista. Mientras que 11º y 12º finalizarán su participación.
La última
En la última programación se enfrentarán Velocidad B-Sporting, Los Andes-Bahiense B, Whitense-Barracas, Sportivo B-Bella Vista, Fortín Club-Pellegrini y Fútbol y Tenis-Caza y Pesca.
Caza y Pesca-Velocidad
Cancha: Caza y Pesca (Médanos).
Árbitros: Eduardo Ferreyra y Francisco Irrazábal.
Novedades: en el local no juega Agustín Solomon (otitis aguda y el martes tiene el alta) y va a probar herman Banegas, con molestias en la espalda. El que regresa es Jeremías Jaratz. La visita, en tanto, tiene plantel completo.
Antecedente: Velocidad B 39, Caza y Pesca 60.
Pellegrini-Fútbol y Tenis
Cancha: Daniel Rubio (Pellegrini).
Árbitros: Marcelo Gordillo y Ariel Di Marco.
Novedades: Pelle no tiene a Agustín Godeas (cuadro gripal), más Lucas Cattafi, Santiago Fraysinnet y otros cinco U21 (todos de viaje por el día de la primavera). Le darán minutos, a pesar de no estar al ciento por ciento, a Nicolás Thentham (hombro) y Fabricio Starc (gemelo).
Antecedente: Fútbol y Tenis 69, Pellegrini 75 (en Argentino).
Bella Vista-Fortín Club
Cancha: Bella Vista.
Árbitros: Marjorie Stuardo y Lucas Andrés.
Novedades: el verde tiene varios jugadores con secuelas del último partido y en los lurenses regresa Bautista Fava.
Antecedente: Fortín 56, Bella Vista 63.
Sporting-Los Andes
Cancha: José Galié (Espora).
Árbitros: Mariano Enrique y Jerónimo Javier Ocampo.
Novedades: el rojinegro está completo y Losa no tiene a Santiago Munz (rodilla).
Antecedente: Los Andes 57, Sporting 70.
Posiciones
El segundo tramo los equipos lo iniciaron arrastrando el 50% de los puntos del primero:
1º) Barracas (16PG-5PP), 27 (*) puntos
2º) Pellegrini (16-4), 26
2º) Bahiense B (15-6), 26 (*)
4º) Whitense (13-8), 25,5 (*)
5º) Caza y Pesca (14-6), 25
6º) Sportivo B (13-8), 24,5 (*)
7º) Sporting (10-10), 21,5
8º) Los Andes (9-11), 20,5
9º) Bella Vista (7-13), 20
10º) Fútbol y Tenis (4-16), 18
11º) Fortín Club (2-17), 16,5
11º) Velocidad B (3-16), 16,5
(*) Tienen un partido más.