Santino y Marcos, dos jóvenes lanzadores que hacen crecer al atletismo bahiense

Javier O. Schwab jschwab@lanueva.com Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

El atletismo bahiense cuenta con dos jóvenes protagonistas que vienen demostrando su crecimiento en las pruebas de lanzamiento. Santino Ascorti, en bala, y Marcos Yezzi, en disco, atravesaron una temporada de importantes resultados y dejaron su marca en competencias provinciales y nacionales

Ambos atletas, representantes de la Escuela Municipal de Atletismo (EMA) y la Asociación Bahiense, participaron del Provincial de Mar del Plata y fueron convocados para integrar el seleccionado de la Provincia de Buenos Aires en los nacionales de sus respectivas categorías.

Santino nació el 10 de octubre de 2011, tiene 14 años y es bahiense, aunque mantiene un fuerte vínculo familiar con Coronel Pringles. Su llegada al atletismo se produjo gracias a un amigo, Tomás, quien observó sus condiciones para los lanzamientos cuando lo veía jugar con piedras.

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Antes hacía fútbol, pero aquella invitación lo llevó a acercarse a la EMA, donde Patricia Nadal lo recibió y, en un primer momento, lo orientó hacia el salto en largo.

“Mi primera competencia, que no me olvido más, quedé segundo en salto. Y después empezó otra historia, jaja”, recordó.

A partir de esa actuación, la entrenadora descubrió sus condiciones y lo encaminó hacia los lanzamientos. Comenzó con bala, probó disco y martillo, y finalmente encontró su especialidad en la prueba que hoy lo tiene entre los mejores jóvenes del país.

El año pasado había quedado segundo en el Provincial, pero no logró clasificar al Nacional. En 2026 ganó el Provincial de Mar del Plata y fue seleccionado para representar a Buenos Aires en San Luis. Allí consiguió una marca de 13,13 metros, que le permitió quedarse con la medalla de plata nacional U16 y superar el registro de 12,72 metros que había logrado en el Provincial.

“Yo quería llegar a los 13, pero no pensé nunca llegar al 13.13 metros”, contó.

Actualmente lanza con una bala de 4 kilos y ya se prepara para el año próximo, cuando deberá utilizar el implemento de 5 kilos.

El viaje a San Luis estuvo en duda por cuestiones económicas y la falta de alguien que pudiera trasladarlo. Finalmente, el apoyo de su padrastro, Máximo, permitió concretar la participación.

También destacó el acompañamiento de su mamá, Mariana, y de sus patrocinadores, entre ellos Nexo Bahía, sus kinesiólogos Camila Fernández y Santiago Miranda, y CGP Baterías, de Coronel Pringles.

Santino cursa tercer año en la Escuela Técnica N° 2 y el año próximo seguirá la orientación Automotores. En el deporte, sus próximos objetivos son los Juegos Bonaerenses U16 y continuar creciendo en los torneos provinciales y nacionales.

“Ahora es poder llegar a romper el récord argentino, pero bueno, sí, quedar primero en los Bonaerenses”, señaló.

Entre sus referentes aparece Enrique Guaymás, lanzador de la categoría U18, quien se consagró campeón argentino con 15 metros.

Marcos Yezzi, de Dorrego al podio nacional en disco

Marcos Yezzi tiene 15 años, nació el 18 de noviembre de 2010 y es oriundo de Coronel Dorrego. Desde hace dos años entrena en Bahía Blanca y viaja diariamente acompañado por su abuelo Gustavo Rodríguez.

Su vínculo con el atletismo comenzó en Dorrego, donde el profesor Bruno Banegas lo acercó a los lanzamientos. Primero probó bala y luego jabalina, disciplina que le gustaba especialmente. Sin embargo, al conocer el disco encontró una prueba que terminó apasionándolo.

“Yo arranqué el atletismo a mediados de 2024, más o menos me fui guiando por hacer jabalina, que era lo que me gustaba, pero encontré disco y la verdad me apasionó mucho lanzar disco”, explicó.

En el Provincial de Mar del Plata logró el segundo puesto y la clasificación al Nacional. Luego, en el Nacional U18 desarrollado en Santa Fe, representando al seleccionado bonaerense, consiguió una marca de 44,73 metros y se ubicó tercero.

El resultado representa un crecimiento significativo para el atleta, que debió adaptarse al disco de 1,5 kilos después de haber competido con uno de 1 kilo. Cuando comenzó a utilizar el implemento más pesado, sus registros rondaban los 30 metros.

“Venía de lanzar con el disco de 1 kilo y me pasó al de 1 y medio. La diferencia es muy notoria”, explicó.

Marcos utiliza la técnica de doble giro con dos pasos y destaca que la práctica, la corrección de errores y el acompañamiento de los entrenadores son fundamentales para mejorar.

“Siempre voy guiándome por los profes que me dicen si tengo algún detallito malo, y alguna que otra vez me grabo y veo los pequeños errores que van sumando”, señaló.

El joven de Dorrego entrena en Bahía Blanca y combina el atletismo con el gimnasio. Su abuelo Gustavo es quien lo lleva diariamente, un esfuerzo familiar que Marcos reconoce como fundamental para poder continuar con su preparación.

Patricia Nadal es su entrenadora actual y una de las personas que más lo ha acompañado en su crecimiento deportivo.

“Diría que suma mucho el entrenador que tenés, que te apoye en lo que hacés y en mejorar la cabeza”, sostuvo.

De cara a lo que resta del año, Marcos tiene como objetivo competir en los Juegos Bonaerenses U16, que se disputarán a fines de octubre.

“Voy a tratar de traer un puestito, jaja. El primer lugar es lo que realmente deseo, aunque no es fácil”, expresó.

Con una medalla de plata y un tercer puesto en sus respectivas categorías, Santino y Marcos siguen construyendo su camino en el atletismo y proyectan nuevos desafíos para lo que resta de 2026 y la próxima temporada.