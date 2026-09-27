Los Juegos de las 3,5 millones de personas: el desafío de hacer del deporte un acontecimiento masivo

Victoria Álvarez Fortunato valvarez@lanueva.com Periodista y comunicadora. Forma parte del equipo de redacción de La Nueva desde 2022, donde cubre eventos locales, nacionales e internacionales, generando contenido para las ediciones impresa y digital, además de sus redes sociales.

La magnitud se podía percibir mucho antes de conocer cualquier estadística. Bastaba con acercarse a una sede para encontrar largas filas, tribunas ocupadas y familias que habían convertido una jornada deportiva en el centro de su jornada.

La inauguración había dado el primer indicio con unas 250.000 personas reunidas frente al Monumento Nacional a la Bandera, pero lo que ocurrió después demostró que aquella noche no había sido una excepción.

Durante las dos semanas de competencia, el público siguió llegando. A cinco días del comienzo, el registro oficial ya alcanzaba los 1,8 millones de asistentes entre competencias y Fan Fest. La cifra contemplaba las entradas y reservas realizadas, los contingentes escolares y también los ingresos liberados en determinados momentos ante la cantidad de gente. Para entonces se habían emitido 815.000 códigos QR (requisito gratuito para entrar).

El número final fue todavía mayor: más de 3,5 millones de personas participaron de Santa Fe 2026. El dato, informado durante la Ceremonia de Clausura por Mario Moccia, presidente de Odesur y del Comité Olímpico Argentino, convirtió a esta edición de los Juegos Suramericanos en la de mayor convocatoria de la historia.

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La dimensión de esa cifra se entiende mejor al salir de los números. Durante quince días, Rosario, Santa Fe y Rafaela (más las subsedes de Recreo, Paraná, Vicente López y Mar del Plata) tuvieron escenarios con actividad desde temprano, tribunas que en muchos casos se llenaron y familias que se acercaron a ver deportes que, fuera de este tipo de acontecimientos, difícilmente forman parte de sus planes habituales.

Hubo disciplinas con audiencias que sorprendieron incluso a sus protagonistas. Personas que llegaban sin conocer demasiado sobre una competencia terminaban siguiendo una final, preguntando por sus reglas o esperando el resultado de un atleta. Para muchos chicos, además, fue la primera posibilidad de ver de cerca a deportistas de distintos países y descubrir disciplinas que hasta entonces conocían solamente a través de la pantalla.

Ahí estuvo una de las particularidades de Santa Fe 2026. Los Juegos consiguieron que el deporte dejara de ser únicamente aquello que sucedía dentro de una cancha o una pista y pasara a ocupar espacios de la vida cotidiana. Las sedes se transformaron en puntos de encuentro y los Fan Fest ampliaron todavía más ese alcance.

"Los Juegos se metieron en el ADN de la gente", había resumido Moccia durante la competencia. Y contarlo desde adentro permitió tomar dimensión.

Durante estas dos semanas me tocó recorrer distintos escenarios junto a Mauro Giovannini, movernos entre competencias que ocurrían prácticamente al mismo tiempo, hablar con atletas y entrenadores y tratar de encontrar, en medio de una agenda enorme, aquellas historias que merecían ser contadas.

Pero también permitió observar algo que no aparece en un resultado ni en una planilla: la cantidad de personas que se desplazaban de una sede a otra y la presencia constante de público en competencias muy diferentes entre sí.

En ese contexto también se desarrolló la actuación argentina. La delegación nacional terminó segunda en el medallero, con 293 preseas: 81 de oro, 87 de plata y 125 de bronce. Brasil fue primero, con 122 (312 en total), y Colombia quedó tercero, con 69 (192). En Asunción 2022, Argentina había conseguido 58 (197) medallas y había terminado tercera. En Santa Fe sumó 23 doradas más y recuperó el segundo puesto.

El resultado fue consecuencia del aporte de distintas disciplinas y de una delegación que encontró en casa una oportunidad importante para competir a nivel continental. Hubo medallistas conocidos, jóvenes que dieron sus primeros pasos en una competencia de esta magnitud y deportistas que, aun sin subir al podio, tuvieron una experiencia difícil de olvidar.

Pero si algo distinguió a esta edición, además de lo que ocurrió en las pistas y canchas, fue lo que sucedió alrededor.

La propia convocatoria también generó dificultades. Hubo problemas vinculados con los accesos, la circulación, la información y la organización de algunas competencias. En determinados momentos, la cantidad de personas obligó a adaptar procedimientos y resolver situaciones sobre la marcha. Son aspectos que deberán ser considerados en una evaluación posterior, especialmente si se busca que la provincia vuelva a recibir acontecimientos de esta escala.

La dimensión del movimiento tampoco quedó restringida al público dentro de las sedes. Durante la primera semana, la provincia registró más de 560.000 turistas y excursionistas, una ocupación hotelera promedio del 83,5 % y un movimiento económico superior a los 56.000 millones de pesos, de acuerdo con datos oficiales.

La Ceremonia de Clausura terminó de ponerle una cifra a algo que ya se había visto durante los quince días anteriores. En el Parque del Sur de Santa Fe capital se reunieron delegaciones, atletas, voluntarios y familias para despedir los Juegos. Hubo música, reconocimientos, desfile de las delegaciones y un repaso de los momentos destacados de una edición que reunió a más de 4000 atletas de 15 países en 43 deportes y 60 disciplinas.

También hubo un reconocimiento para los voluntarios, la participación de los excombatientes de Malvinas en el arriado de las banderas y el apagado de la llama como símbolo del final.

Ahora habrá que ver qué queda cuando desaparezcan las banderas, se desmonten las estructuras y las delegaciones regresen a sus países. Las obras, los escenarios renovados, el equipamiento y la experiencia adquirida deberán encontrar continuidad. También habrá que medir cuánto de ese movimiento consiguió acercar nuevos públicos al deporte.

Porque los resultados permiten hacer un balance positivo, pero el verdadero desafío empieza ahora.