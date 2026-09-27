Sol de Mayo y Círculo Deportivo definen el último descenso en cancha de Villa Mitre

Sol de Mayo de Viedma y Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi se medirán esta mañana en cancha de Villa Mitre, en busca de mantener su plaza en el Torneo Federal A.

Se medirán desde a las 11 en El Fortín, con público de ambas parcialidades y el arbitraje de José Sandoval.

En caso de igualdad en lo 90 minutos reglamentario, el duelo se definirá por penales.

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Este enfrentamiento se dará luego de que ambos equipos quedarán igualados en 24 puntos tras la Reválida y luego del triunfo del "Papero" ante Germinal (2 a 0) y la derrota de Sol frente Costa Brava (1 a 0) en la última fecha.

El que caiga en nuestra ciudad será el cuarto y último equipo en perder la categoría, tras los descensos de Tucumán Central, Sarmiento de Resistencia y Santamarina de Tandil.