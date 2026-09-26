Los Juegos Suramericanos tuvieron un cierre a puro color y emoción

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

En una noche cargada de emoción, música y reconocimiento para los atletas, entrenadores, voluntarios y todos aquellos que lo hicieron posible, se cerraron esta noche los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

A diferencia de la apertura, que se llevó a cabo en Rosario, la Ceremonia de Clausura se realizó en la capital de la provincia, en el Parque del Sur.

Después de jornadas intensas de competencia, las delegaciones de los quince países participantes volvieron a reunirse para compartir el último capítulo de unos Juegos que tuvieron como protagonistas a los deportistas y como denominador común a la enorme cantidad de gente que se acercó a las diferentes sedes.

La ceremonia comenzó con las tres banderas protocolares —la olímpica, la de Odesur y la argentina— flameando en el escenario y la cantante santafesina Virginia Tola interpretando el Himno Nacional Argentino.

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Uno de los primeros momentos de la noche estuvo reservado para los abanderados de las delegaciones. Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela ingresaron al escenario, antes de que Argentina (los palistas Brenda Rojas y Aramís Sánchez Ayala) cerrara el desfile.

Con todos los deportistas reunidos, llegó el momento de recordar lo vivido durante la competencia. El video de agradecimiento repasó imágenes de Santa Fe 2026 y puso en primer plano a sus grandes protagonistas: los atletas que durante varios días compitieron por cada medalla y, al mismo tiempo, construyeron nuevos vínculos con sus pares de toda la región.

La ceremonia también tuvo un reconocimiento especial para los voluntarios, una figura indispensable detrás de cada jornada deportiva. Con su desfile sobre el escenario, recibieron el agradecimiento por el compromiso y el trabajo realizado en las distintas sedes.

Otro momento de particular emoción tuvo como protagonista a Capi, la mascota oficial de los Juegos. Ingresó al escenario detrás de los voluntarios y recibió una medalla de oro de manos del deportista santafesino Germán Chiaraviglio, en un gesto que simbolizó el reconocimiento a todos quienes formaron parte de esta experiencia.

El cierre institucional tuvo como uno de sus protagonistas al presidente de la Organización Deportiva Suramericana y del Comité Olímpico Argentino (COA), Mario Moccia, quien compartió el escenario con el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para dirigirse a los atletas y a todos los integrantes de la organización.

“Estos juegos son el resultado de la cooperación entre las instituciones y la confianza en un proyecto común. La unión entre las ciudades y la comunidad anfitriona mostró la capacidad que Santa Fe tiene para recibir a toda Sudamérica de la forma que lo hizo”, señaló Moccia.

Luego, dedicó un emotivo mensaje a las delegaciones: “Queridos atletas, ustedes fueron los protagonistas de estos Juegos y la razón de nuestro trabajo. Que cada medalla represente también la dedicación, el acompañamiento de sus equipos y el orgullo de sus países. Lleven con ustedes a los nuevos amigos, a los momentos compartidos y el recuerdo de una Sudamérica que compite unida”.

Para finalizar, Moccia remarcó la histórica concurrencia y la calidez del público, catalogando el evento como un hito sin precedentes en la región: “Han sido anfitriones excepcionales y tengo que decirle además que han convertido a estos Juegos Suramericanos en los Juegos con más público de la historia. Más de tres millones y medio de personas nos acompañaron durante todos estos días, en la competencia, en los Fan Fest y en todas las actividades que se desarrollaron”.

Después de los discursos se realizó uno de los actos protocolares más significativos de la noche. Tres héroes de Malvinas arriaron las banderas y, mientras la bandera olímpica fue entregada a Paula Pareto para su resguardo, la de Odesur fue puesta en manos de Pullaro y de la diputada nacional Gisela Scaglia, quienes a su vez se la entregaron a Mario Moccia. El presidente de Odesur recibió la insignia y posteriormente la entregó al protocolo de la organización, dado que todavía no hay una ciudad sede seleccionada para la próxima edición (¿Chile?).

Con la bandera de Odesur fuera del escenario, llegó la declaración oficial de clausura. Mario Moccia dio por finalizados los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, poniendo punto final a una competencia que durante varios días convocó a miles de atletas, integrantes de delegaciones, oficiales, voluntarios y espectadores.

Con el escenario a oscuras, las pantallas acompañaron una cuenta regresiva que condujo hasta el instante en que la llama del pebetero se apagó. Fue el símbolo definitivo del final de Santa Fe 2026.

Con el fuego apagado, la música tomó el escenario para prolongar la celebración, con la voz de Julia Mancilla, la pequeña cantante de diez años que brilló en la Ceremonia de Apertura. Luego comenzó la fiesta Bresh y, finalmente, Cacho Deicas, el símbolo de Los Palmeras, puso cumbia santafesina al cierre.