Universitario y un cierre de temporada regional con festejo de puños apretados

Jugadores de "Uni" festejan uno de los tries del hooker Matías Lorenzo, prácticamente oculto. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

Universitario se despidió este sábado de la temporada regional de rugby masculino, con una nueva victoria en el complejo Héctor Gatica. Le ganó a Uncas de Tandil por 31 a 17, por la tercera y última fecha del Regional Pampeano B (segunda fase).

El Rojo logró así su segunda victoria consecutiva, luego de conseguir el objetivo de mantener la plaza de la Unión de Rugby del Sur en el TRP B con el éxito ante Estudiantes de Olavarría el 19 de septiembre pasado (41-16).

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Esta tarde en el Gatica, donde arbitró Juan Ignacio Rossello (Sur), los puntos del ganador fueron por tries del hooker Matías Lorenzo (21m. y 69m.), el centro Facundo Freire (16m.) y el apertura Tobías Andrade (29m.), quien además aportó 4 conversiones y un penal.

En Intermedia fue victoria de Uncas por 48 a 21, partido arbitrado por Esteban Bevaqua (Sur).

Con este resultado Universitario cerró una temporada muy discreta en el Regional Pampeano B, certamen en el que como 3º de la URS terminó penúltimo (7º) en la fase inicial con un triunfo en siete partidos. En la segunda parte se quedó con el éxito que necesitaba ante el representante de Olavarría para mantener la plaza, mientras que hoy le puso el moño a este cierre de año en modalidad XV.

El otro encuentro de la zona Permanencia, entre Los Miuras y Estudiantes, se jugará el próximo 3 de octubre.

Este fin de semana tampoco se jugaron los partidos de la tercera y última fecha del grupo Campeonato, que otorga dos plazas para la Reválida A-B.

El próximo fin de semana se enfrentarán Biguá-Pueyrredón y Los 50-Unión del Sur.

Regional UROBA-Sur

El Nacional completó este sábado la novena y última fecha de la etapa clasificatoria del Regional Pampeano UROBA-Sur.

En condición de visitante el representante bahiense en este torneo cayó ante Kamikazes de Colón por 48 a 17 en Primera y por 46-26 en Intermedia.

Con estos resultados la tabla de posiciones del grupo 2, que tiene a los clubes de UROBA, quedó con triple empate en 15 puntos. Pero en el desempate queda primero Pico RC (General Pico), segundo Kamikazes y tercero Indios de Bolívar.

Por lo tanto el Celeste volverá a jugar ante Kamikazes el próximo sábado en duelo de 2º clasificados. Será en la instancia de cruces que se jugará en la sede Santa Rosa RC.

El anfitrión, que se quedó con el primer puesto de la zona 1, enfrentará a Pico RC (primero de la zona 2), mientras que el emparejamiento entre terceros será con Punta Alta RC-Indios.