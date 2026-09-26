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Rosario Central salió campeón de la Supercopa Internacional, con un final caliente

El Canalla derrotó a Estudiantes de La Plata 3 a 1 tras arrancar perdiendo.

Foto: El Gráfico.

Rosario Central le dio vuelta a Estudiantes por 3-1 y se consagró campeón de la Supercopa Internacional, la cual terminó con un final caliente entre los jugadores y el presidente del "Pincha". Juan Sebastián Verón entró a la cancha para reclamarle al árbitro, Darío Herrera.

Los goles del partido fueron de Alexis Castro al minuto de juego para abrir el marcador; pero Ángel Di María fue el encargado de iniciar la remontada, con un golazo de tiro libre al palo izquierdo de Fernando Muslera.

Y a los 12 minutos adicionales del primer tiempo, de penal, puso el 2-1; mientras que Julián Fernández selló el 3-1 final para proclamarse campeón del torneo.

Los jugadores de Estudiantes y los de Rosario Central se agarraron a las piñas en la boca de entrada a los vestuarios. Ya venían de incidentes dentro del campo de juego. Final caliente en Santiago del Estero. 

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