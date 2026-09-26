Torneo Clausura: será un sábado lleno de acción en ambas categorías

Con cuatro partidos continuará hoy la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga del Sur, que comenzó ayer con el triunfo de Huracán ante Sporting, que dejó al Globo como puntero.

Todos los juegos irán a las 15.30 y se jugarán en los escenarios naturales.

*En la elite

Un sólo encuentro le dará continuidad a la Primera División "A", que seguirá mañana y terminará el lunes.

Esta tarde, San Francisco visitará a Libertad en Villa Rosas.

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El juez en el Manuel Manzano será Pablo Leguizamón.

El Santo buscará puntos que lo devuelven a la cima, tras la victoria de Huracán anoche ante Sporting.

Mientras que el dueño de casa intentará sumar para escapar de la zona baja, justamente que hoy tiene al elenco de Punta Alta en la última colocación de la tabla general.

Tras este juego, mañana cruzarán Liniers-Bella Vista (Daniel Méndez) y el lunes lo harán Villa Mitre-La Armonía (Leopoldo Gorosito).

*Las tablas

-Clausura: 1°) Huracán, 15 puntos; 2°) San Francisco, 13; 3°) Sporting y La Armonía, 11; 5°) Villa Mitre, 10; 6°) Liniers y Bella Vista, 8 y 8°) Libertad, 7.

-Acumulada: 1°) Huracán, 41 puntos; 2°) Bella Vista, 33; 3°) Liniers, 31; 4°) Villa Mitre, 29; 5°) San Francisco, 26; 6°) Libertad, 25; 7°) La Armonía, 25 y 8°) Sporting, 24.

*En el ascenso

La fecha 9 de la Primera División "B" se abrirá hoy con tres partidos y culminará mañana con otro.

El líder e invicto Olimpo tendrá un duro examen esta tarde cuando visite a Tiro Federal.

En el Onofre Pirrone dirigirá Facundo Altuna.

El aurinegro es punto con 16 unidades y el Turco está tercero, con 12.

Además, Comercial recibirá a Sansinena, con arbitraje de Julian Hourticolou.

El local buscará puntos clave para acerarse a la cima y el Tripero, para salir de la zona de abajo y soñar con meterse entre los cuatro.

Por último, Dublín intentará sumar su primera victoria en la competencia cuando reciba a Pacífico de Cabildo, que también lucha por estar en zona de playoff.

En el barrio San Martín dirigirá Matías Islas.

Mientras que el domingo cerrará la fecha Pacífico de Bahía Blanca y Rosario Puerto Belgrano, con arbitraje de Javier Tamaro y a puertas cerradas.

*Las tablas

-Clausura: 1º) Olimpo, 18 puntos; 2º) Rosario, 16; 3º) Tiro Federal y Comercial, 12; 5º) Pacífico de Cabildo, 9; 6º) Pacífico BB, 8; 7º) Sansinena, 7 y 8º) Dublin, 1.

-La acumulada: 1º) Rosario, 42 puntos; 2º) Comercial y Tiro, 39 puntos; 4º) Olimpo, 34; 5º) Sansinena, 28; 6º) Dublin, 18; 7º) Pacífico C, 17 y 8º) Pacífico BB, 16.