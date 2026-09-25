Cerato volvió justo, Huracán venció a Sporting y trepó a la cima: "Me dieron el alta esta mañana"

Un triunfo agónico consiguió esta noche Huracán ante Sporting, para trepar (al menos momentáneamente) a la cima de la tabla del Torneo Clausura de la Primera División "A" de la Liga del Sur, en el partido que abrió la fecha 9 del certamen.

Luego de comenzar en desventaja, el Globo dio vuelta el marcador, se impuso por 2 a 1 y mantuvo el invicto en el certamen y también en el sintético del Bruno Lentini.

El equipo del Bulevar terminó festejando por un gol en el cierre de Lautaro Cerato, quien regresó hoy de la lesión (ver abajo) y marcó el tanto de la victoria a los 88 minutos.

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Mientras que otro Lautaro, Torres, había empatado parcialmente a los 44.

El rojinegro, que sigue último y en zona de descenso en la tabla general, había abierto el marcador por intermedio de su goleador Jonathan Font, a los 18 minutos.

*El desarrollo

En un comienzo parejo y casi sin situaciones de peligro, Sporting aprovechó al máximo un yerro en la salida de Eric Lischeske para plasmar en el marcador su buen tramo inicial, donde se mostró atento y algo mejor pisado.

Lautaro García se la robó al "Melli" y habilitó al implacable Jonathan Font, quien definió de gran manera, cruzando su remate para el 1 a 0 parcial a los 18 minutos.

Tras el golpe, Huracán arremetió sobre todo con pelotas paradas y se fue adueñando algo más de la posesión, sin ser avasallante.

Aunque cuando pudo hilvanar la mejor jugada colectiva del primer tiempo, Lautaro Torres le puso el moño tras un pase cruzado de Francisco Robles.

El pibe del Bule recibió el largo envío con el pecho y definió de caño ante la salida de Facundo Tavoliere, para dejar todo igualado antes del descanso.

Ya en la segunda mitad, la visita tuvo sus chances para volver a ponerse en ventaja: dos tiros libres de David Vega, algunos envíos aéreos y también con remates de media distancia.

No obstante, no estuvo fino en la puntada final o se encontró con buenas intervenciones de Hernán Herrera.

Y cuando a un equipo lleno de jerarquía como Huracán lo dejas con vida...

Es que ya con Brian Scalco, Lautaro Cerato, Héctor Zabala, Agustín Seisdos y Matías Mayo refrescando el buen 11 inicial, el Globo tuvo su chance y no perdonó.

A los 88 minutos, El "Sordo" recibió por el centro y se fue abriendo para la derecha y le puso un gran centro a la cabeza de Lautaro, quien definió llegando por el área chica para poner el 2 a 1 y que Huracán termine (otra vez) festejando de noche con su gente. Ahora, además, como único puntero del torneo al menos por un rato.

En unas horas el Globo y su público se volverán a encontrar, pero por el Torneo Regional y con la chance de abrochar la clasificación, pero esa será otra historia.

*"Me dieron el alta esta mañana"

El pasado 2 de agosto Lautaro Cerato debió salir en el partido ante Libertad por una lesión en las costillas, algo poco habitual, tras un choque con Patricio López.

Tras atravesar casi dos meses de recuperación, hoy regresó a las canchas (ingresó a los 57 minutos en lugar de Tomás Segovia) y lo hizo de la mejor manera: gol agónico y triunfo.

"Es hermoso volver así, estaba muy ansioso. Hoy a la mañana recién me dieron el alta", le contó el exdelantero de Liniers a La Nueva.

"Por suerte ganamos, volver al gol y, más que nada, volver a jugar es algo hermoso", remarcó.

En definitiva, vivió una noche redonda luego de unos días de incertidumbre.

"Al principio fue duro, muy doloroso y muy incómodo. Más que nada por la zona en la que fue", contó Lauty.

"Fue raro y difícil, pero por suerte ya pasó", remarcó.

"Tenía muchísimas ganas de jugar. Mauro (Brunelli, el DT), me preguntó para cuantos minutos estaba y le dije que lo más posible, aunque terminé ahogidísimo", admitió.

También repasó su gol, tras el gran centro de Scalco.

"Siempre tira buenos centro, quedó por afuera y me metí de '9', que es donde estaba jugando él. Me vino a la cabeza, la verdad, fue todo de él", agradeció el goleador.

"Fue largo, nunca había estado así por suerte ya pasó y volví de la mejor manera", cerró el bahiense.

*Imbatible

Desde su regreso al renovado Bruno Lentini, Huracán no perdió y hoy por primera vez recibió un gol y estuvo en desventaja

Además de la victoria de esta noche, el Globo acumula otros tres éxitos por 3 a 0: Liniers, Libertad y Sarmiento de Pigüé (por el Regional). Y, también, un empate 0 a 0 ante Bella Vista.

*La síntesis

Huracán (2)



Herrera 7



Dauwalder 5

F. Aguirre 5

Rossi 6

E. Lischeske 5



Torres 7

Andragnez (c) 5

Tormann 5

Segovia 5



Robles 6



Munivez 5



DT. Mauro Brunelli



Sporting (1)



Tavoliere 6



F. Acosta 5

Walker (c) 5

Diana 5

D’Angelo 5



L. García 6

E. Paredes 6

D. Vega 5

Theaux 5



Tejada 5

Font 7



DT. Enzo Mascone



PT. Goles de Font (S), a los 18m. y L. Torres (H), a los 44m.

ST. Gol de Cerato (H), a los 88m.



Cambios. 57m. Cerato (7) por Segovia, 69m. Mayo, Scalco (6) y Seisdedos por Dauwalder, Torres y Andragnez y 76m. Zabala por Tormann, en Huracán; 68m. Soria por Theaux y 92m. T. Vázquez por Vega, en Sporting.



Amonestados. Dauwalder (33m.), Andragnez (55m.), Rossi (82m.), Lischeske (92m.), en Huracán; Walker (39m.), Acosta (40m.), en Sporting.



Árbitro. Fernando Márquez (5).



Cancha. Huracán (sintético).

*Las tablas

-Clausura: 1°) Huracán, 15 puntos; 2°) San Francisco, 13; 3°) Sporting y La Armonía, 11; 5°) Villa Mitre, 10; 6°) Liniers y Bella Vista, 8 y 8°) Libertad, 7.

-Acumulada: 1°) Huracán, 41 puntos; 2°) Bella Vista, 33; 3°) Liniers, 31; 4°) Villa Mitre, 29; 5°) San Francisco, 26; 6°) Libertad, 25; 7°) La Armonía, 25 y 8°) Sporting, 24.

*Cómo sigue

La fecha 9 de la Primera División "A" tendrá actividad repartida hasta el lunes, con un partido por día desde las 15.30.

Mañana sábado se medirán Libertad-San Francisco (dirigirá Pablo Leguizamón), el domingo cruzarán Liniers-Bella Vista (Daniel Méndez) y el lunes lo harán Villa Mitre-La Armonía (Leopoldo Gorosito).

*En el ascenso

La Primera División "B" dividirá su fecha entre sábado y domingo, siempre a partir de las 15.30.

Mañana habrá tres juegos: Tiro Federal-Olimpo (dirigirá Facundo Altuna), Comercial-Sansinena (con Julián Horticolou como juez y a puertas cerradas) y Dublin-Pacífico de Cabildo (Matías Islas).

Mientras que el domingo cerrará la fecha Pacífico de Bahía Blanca y Rosario Puerto Belgrano, con arbitraje de Javier Tamaro y a puertas cerradas.

*Las tablas

-Clausura: 1º) Olimpo, 18 puntos; 2º) Rosario, 16; 3º) Tiro Federal y Comercial, 12; 5º) Pacífico de Cabildo, 9; 6º) Pacífico BB, 8; 7º) Sansinena, 7 y 8º) Dublin, 1.

-La acumulada: 1º) Rosario, 42 puntos; 2º) Comercial y Tiro, 39 puntos; 4º) Olimpo, 34; 5º) Sansinena, 28; 6º) Dublin, 18; 7º) Pacífico C, 17 y 8º) Pacífico BB, 16.