Carlos Alcaraz le indicó a Casper Ruud cómo ganarle a Francisco Cerúndolo

Francisco Cerúndolo perdió 6-7(4), 6-4 y 10-8 ante el noruego Casper Ruud en el primer partido de la Laver Cup.

El argentino representó al equipo Resto del Mundo, dirigido por Andre Agassi y dejó pasar la oportunidad de sumar el primer punto ante el equipo "Europa", que lidera el torneo por 3 a 1.

El encuentro para el argentino comenzó muy parejo y el primer set tuvo que definirse con tie break. Allí, Cerúndolo perdió 7 a 4 en un resultado ajustado. Ya en el segundo set, el número 22 del mundo pudo imponerse ante el 17 del ranking ATP, por 6-4.

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Sin embargo, en la resolución que desempató el partido mediante el match tiebreak, una modalidad implementada en esta competición de la mano de Roger Federer, su fundador, Cerúndolo terminó perdiendo el partido y la posibilidad de sumar el primer punto para Resto del Mundo.

En un pasaje del partido, Carlos Alcaraz sorprendió acercándose a Ruud para indicarle cómo podía lastimar al argentino desde el fondo de la cancha.

“Trata de tirarle algún revés contra la línea, porque no es tan peligroso cuando juega de ese lado. Y después algún drop o algo para hacer que se acerque más a la red, hacerlo mover más y que piense que en algún momento le puedes jugar el drop. Después, él no es tan bueno en la red con su juego. Hazlo pensar un poco más”, le indicó el español al noruego.

El consejo no tuvo un efecto inmediato. Cerúndolo mantuvo su servicio y terminó quedándose con el primer set en el tie-break por 7-6, después de un parcial muy parejo.

Sin embargo, Ruud reaccionó en el segundo y consiguió imponerse 6-4 para llevar la definición al super tie-break.

En el tramo decisivo, el noruego estuvo más preciso en los puntos importantes y terminó cerrando el partido por 10-8.

De esta manera, Ruud sumó el primer punto para Europa en la Laver Cup.

Cerúndolo, por su parte, volvió a protagonizar un duelo muy parejo ante el europeo, aunque esta vez no pudo quedarse con la victoria.

La competencia reúne a seis jugadores de Europa y seis del Resto del Mundo y se disputa durante tres jornadas.

Cada victoria entrega un punto el viernes, dos el sábado y tres el domingo, mientras que el equipo que llegue primero a los 13 puntos se consagra campeón.

Cerúndolo integra el Resto del Mundo junto a Taylor Fritz, Alex de Miñaur, Learner Tien, Brandon Nakashima y Alexander Bublik, con Ignacio Buse como suplente. Europa, en tanto, cuenta con Alcaraz, Alexander Zverev, Flavio Cobolli, Rafael Jódar, Jakub Mensik y Ruud.