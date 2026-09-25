"La pasé mal; estuve cerca de dejar de jugar", confesó Lautaro Cavero, jugador de Villa Mitre

Villa Mitre sumó la tercera victoria en fila en la LBB Oro y Lautaro Cavero viene creciendo al mismo ritmo que el equipo.

"Me está tocando jugar más porque la estoy metiendo, je, pero son rachas, trato de aprovechar el momento", bromeó, hablando en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

Cuando se puso más serio, Cavero repasó la sucesión de lesiones que le impidieron mantener la regularidad y hasta lo hicieron dudar respecto de su futuro como basquetbolista.

"La pasé mal; estuve cerca de dejar de jugar, porque no le encontraba la vuelta", confesó.

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"Con Emi (Menéndez, el DT) tuve una charla porque ya no sabía qué hacer -recordó-, me largué a llorar y todo, estaba encerrado en un círculo del cual me era imposible salir, por eso se me cruzó la idea de dejar de jugar".

Era tal el nivel de frustración que Cavero que "en una de las lesiones que tuve no quería decirlo, por vergüenza", aseguró.

Lauti se formó en Alem, pasó por Bahía Basket, retorno al verdirrojo y se fue a Villa Mitre en busca de algo más que el torneo local.

"Quería meterme en el equipo de la Liga, aunque con todo lo que pasé esa prioridad la dejé de lado; ahora -reconoció- disfruto el momento que estoy atravesando y el jugar al básquet".

Tanto tiempo parado lo ayudó a replantearse algunas cuestiones, por caso, comenzó a estudiar tecnicatura de seguridad e higiene y, paralelamente, está haciendo el curso de entrenador Eneba 1.

"Todo lo que me pasó me hizo madurar un poco más rápido", admitió.

Y esto también se traduce en el juego.

"Estoy más suelto, me salen mejor las cosas, voy a jugar y a pasarla bien, que es lo más importante del deporte", entendió.

Su nivel creció y en eso considera que también se vio favorecido directamente por la llegada de Javier Bollo.

"Javi me ayudó mucho, porque se lleva cuatro jugadores y me libera, je. Además, es un jugador de mucha experiencia y de jerarquía para el torneo local. Necesitábamos un cinco, porque medio que la estábamos dibujando con Emi Sombra, Nacho (Alem) y Fran (Amigo). Ahora tenemos jugadores en todos los puestos", resaltó.

Con la victoria frente a Pacífico, el tricolor se consolidó en mitad de tabla y apunta hacia arriba, aunque el resto de los resultados no los benefició: "Justo ayer se dio que ganaron todos los de arriba, así que quedamos en el mismo lugar, je", se resignó Cavero.

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