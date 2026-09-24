Triunfo de los cinco de arriba, con Estrella solo en la punta y una tabla que se parte en dos

Estrella derrotó como visitante a Leandro N. Alem, 93 a 73 y de esta manera se mantiene como único puntero de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani", tras completarse esta noche la sexta fecha.

Además del líder ganaron los otros cinco que están entre los seis de arriba, porque el escolta Napostá vencio a Barrio Hospital, 90 a 81; Bahiense del Norte derrotó a Estudiantes, 70 a 58; Liniers le ganó a Olimpo, 76 a 75 y Villa Mitre hizo lo propio frente a Pacífico, 100 a 73.

La programación había comenzado el miércoles, con el triunfo de Pueyrredón ante Independiente, 84 a 69.

Joaquín Jasen se aferra al balón que pretende quedarse Cortés.

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En el total, curiosamente se registraron cinco victorias visitantes y una local.

L.N. Alem 73, Estrella 93

Con otra sólida actuación colectiva y altísima efectividad, Estrella superó como visitante a Leandro. N. Alem, 93 a 73, sumó la quinta victoria consecutiva y logró mantenerse en soledad en lo alto de la tabla.

El festejo de Olivera contrasta con la resignación del banco de Alem.

El equipo del barrio San Martín convirtió 13-33 en triples, 22-32 en dobles y 10-13 en libres, con una notable actuación colectiva y algunas individualidades que estuvieron en un nivel superlativo, como Santiago Quiroga, autor de 30 puntos (5-8 en triples, 6-7 en dobles y 2-3 en libres), más 6 rebotes y 5 asistencias.

El trencito Herrera: Fausto se apoya en el venezolano Luis.

Y en ese abanico de posibilidades y altos rendimientos, Fausto Herrera aportó 17 unidades, tomó 6 recobres y io 5 asistencias; Bautista Olivera apareció en momento clave, con 3-7 en t3 y 3-3 en t2, Tomás Peña fue criterioso y al igual que Alan Pan repartió 5 asistencias, más el trabajo silencioso de Carlos Balmaceda y Federico Macías.

Carlos Balmaceda se aferra al balón ante la mirada de Wilson y Ríos.

Los locales, donde no jugó Emilio Giménez, se fueron diluyendo como le viene sucediendo a la mayoría que no le encuentra la vuelta a un equipo que no baja su nivel.

Eduardo Ríos fue el mejor del verdirrojo. No le alcanzó.

Sus mejores jugadores resultaron los venezolanos Eduardo Ríos, con 19 puntos y 8 rebotes, y Luis Herrera, que sumó 11 unidades y 10 recobres. En tanto, Jean-Luc Wilson hizo 0-5 en triples, 6-10 en dobles y 3-6 en libres.

L.N. Alem (73): F. Ruesga (12), N. Amaya (1), J. Wilson (15), E. Ríos (19), L. Herrera (11), fi; V. Di Chiara, V. Scoppa (3), K. Gregoric y M. Such (12). DT: Hernán Jasen.

Estrella (93): T. Peña (9), F. Herrera (17), S. Quiroga (30), B. Olivera (15), C. Balmaceda (6), fi; F. Macías (7), A. Pan (9), M. Gizzi G. Oyarzo, M. Astradas, E. Giusto y A. Kucan. DT: Walter Romerniszyn.

Cuartos: L.N. Alem, 18-30; 33-51 y 58-69.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Mariano Enrique y Joel Schernenco⁩.

Cancha: Daniel Lacunza (L.N. Alem).

Olimpo 75, Liniers 76

Sufriendo y con dos buenas defensas en el cierre, Liniers pudo vencer a Olimpo, por 76 a 75, en el Norberto Tomás.

El Chivo, que no contó con Agustín Dottori (de viaje) y tampoco Nicolás Quiroga (trabajo), no pudo estirar su muy buen comienzo de juego y debió trabajar hasta la última bola para poder cerrar un partido que había comenzado de gran manera.

Con una muy buena efectividad (9-12 en tiros de campo, con 8-9 en dobles y 1-3 en triples), el albinegro ganó el primer cuarto por 28 a 13 y hasta había sacado 17 de luz (28 a 11).

No obstante, el dueño de casa encontró más soluciones en el recambio, fue creciendo en los dos costados y de a poco pudo ir limando la diferencia (ganó el segundo chico 20 a 8 y el tecero, 21 a 18), hasta llegar igualados en 54 al último parcial.

Ahí el juego se volvió doble a doble, triple a triple y jugada a jugada.

En ese contexto, una bomba y un simple de Agustín Marino dejaron a Olimpo arriba (75 a 74) con 56 segundos por jugar.

El dueño de casa pudo ampliar cuando repuso con más de 30 segundos, pero una buena defensa hizo confundir al propio Marino y Alan García facturó de contra, dejando al Chivo arriba por uno (76 a 75) y ahora con 8 segundos en el luminoso.

Tras un minuto, el aurinegro tuvo su chance, pero Liniers volvió a encerrar a Marino prácticamente en el mismo sector que en la jugada anterior, desencadenando en un tiro forzado y ya sin chances de Bodach, para cerrar con el triunfo y festejo albinegro.

Olimpo (75): T. Del Sol (15), A. Marroni (12), A. Marino (12), A. Diel (2), A. Manica (14), fi; A. Bodach (10), A. Cortés, G. Marizcurrena (7) y S. Kucan (3). DT: Ezequiel Zani.

Liniers (76): M. Miérez (6), A. García (23),G. Groppa (14), J. Marinsalta (20), G. Torres (9), fi; F. Lanaro (2), T. Sabatini, K. Hernández (1), D. Olave (1) y N. Ramos. DT: Mauricio Vago.

Cuartos: Olimpo, 13-28; 33-36 y 54-54.

Árbitros: Sebastián Giannino, Horacio Sedán⁩ y Ariel Di Marco.

Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).

Pacífico 73, Villa Mitre 100

La victoria de Villa Mitre sobre Pacífico, de visitante, 100 a 73, provocó el tercer triunfo en fila del tricolor y la tercera derrota en fila del verde.

Este resultado confirma el crecimiento de la Villa y la baja que viene sufriendo Pacífico en las últimas presentaciones.

Alejo Blanco se la esconde a Francisco Mattioli.

La visita fue ampliando la diferencia con el correr de los minutos, encontrando diferentes variantes y manteniendo la intensidad.

Lautaro Cavero fue el goleador, con 24 puntos (5-9 en triples, 2-2 en dobles y 5-5 en libres), más 6 rebotes y 4 asistencias.

Nacho Alem presiona a Valentín Cortés.

Ignacio Alem, por su parte, anotó 22 puntos (3-4 en t3, 5-9 en t2 y 3-4 en t1), más 8 rebotes. Y entre los que más protagonismo se repartieron, siendo positivos en diferentes pasajes, se sumaron Javier Bollo, Franco Amigo, Segundo Alimenti y Joaquín Jasen.

Tomás Sagarzazuse afirma ante la defensa de Emiliano Sombra.

En el verde, Tomás Sagarzazu convirtió 15 unidades (6-6 en libres) y bajó 9 rebotes, y Santiago Loos fue el goleador con 18 puntos (3-8 en t3, 3-4 en t2 y 3-4 en t1), más 8 rebotes.

Pacífico (73): B. Salvatori (8), T. Bruni (7), V. Cortés (6), S. Loos (18), T. Sagarzazu (15), fi; J. Larrandart (4), F. Mattioli (6), Genaro Pisani, G. Lucas (9) y J.S. Koppel. DT: Mauro Richotti.

Villa Mitre (100): S. Alimenti (12), L. Cavero (24), F. Amigo (5), I. Alem (22), J. Bollo (10), fi; A. Blanco (4), J. Jasen (9), E. Boyé, S. Basualdo (6), L. Gómez Lepez (3), E. Sombra (2), E. Boyé y L. Beruatto (3). DT: Emiliano Menéndez.

Cuartos: Pacífico, 16-22; 31-44 y 55-78.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Alejandro Ramallo y Sam Inglera.

Cancha: William Harding Green (Pacífico).

Bahiense 70, Estudiantes 58

Bahiense del Norte se recuperó después de dos derrotas, venciendo a Estudiantes, 70 a 58, y de esta manera mantuvo invicto el Manu Ginóbili en este segundo tramo (3-0).

El tricolor tuvo en una muy buena noche a Guido Muzi, autor de 21 puntos con 4-7 en triples, 1-2 en dobles y 7-9 en libres, más 7 rebotes.

En tanto, Augusto Lamonega completó 4 recuperos, 3 asistencias, 4 rebotes y 11 puntos. A la vez, Sebastián Luengo aportó 10 puntos, 5 rbotes y 2 asistencias, y Juan Pedro Hollender anotó 10 puntos (5-10 en t2).

En el albo, Alan González bajó 6 rebotes, y anotó 11 puntos; Jorge García terminó con 15 unidades y Octavio Cancellarich anotó 10.

Bahiense del Norte (70): A. Lamonega (11), S. Luengo (10), G. Muzi (21), E. Roberson (9), J.P. Hollender (10), fi; J.C. Hoya (6), B. Lozano (3), L. Ruggiero, F. Bonivardo, T. Amatte y E. Andino. DT: Alejandro Navallo.

Estudiantes (58): J. Rodríguez, O. Cancellarich (10), F. Mazzello, J. García (15), A. González (11), fi; J. Belleggia (5), L. Delgado (5), L. Storni, J. Mitoire (3), S. Ruesga (7) y S. Ranieri (2). DT: Facundo Sastre.

Cuartos: Bahiense, 19-18; 36-32 y 55-46.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Marcelo Gordillo y Jerónimo Javier Ocampo.

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).

Barrio Hospital 81, Napostá 90

Napostá hizo la diferencia al comienzo para terminar festejando en el cierre, al vencer a Barrio Hospital por 90 a 81 como visitante.

El buen colchón de puntos logrados en el primer tiempo, ganándolo por 47 a 35 (23 a 14 y 24 a 21), le permitió al equipo de la avenida Alem proteger la ventaja en la segunda mitad.

Es que en ese tramo, el local se quedó con los dos cuartos (22 a 21 y 24 a 22), aunque no llegó a recortar para terminar de meterse en juego.

Napostá tuvo como principal vía de gol a Valentín Carrizo, quien finalizó con 22 puntos. Además, hubo 15 unidades de Ramiro Heinrich y 13 de Marcos Diel, quien también bajó 10 rebotes.

En Barrio el goleador fue Franco Ferrari, quien sumó 25 puntos. Lo siguió Nahuel Cámara con 18.

Barrio Hospital (81): L. Fortelli (12), F. Anaya (12), J.L. Martínez (4), F. Ferrari (25), N. Cámara (18), fi; S. Hamze (2), A. Andreanelli (4) y Arias (4). DT: Claudio Queti.

Napostá (90): F. Depaoli (9), V. Carrizo (22), L. Alemañy (9), M. Diel (13), P. Santiago (10), fi; N. Guerrero (9), R. Heinrich (15), F. Germain (3), E. Piccinini y B. Sosa. DT: Fabricio Piccinini.

Cuartos: Barrio Hospital, 14-23; 35-47 y 57-66.

Árbitros: Sebastián Arcas, Néstor Schernenco y Joaquín Irrazábal.

Cancha: La Curtiembre (Barrio Hospital).

Próxima fecha

El miércoles adelantarán Liniers-Bahiense del Norte (por streaming) y el jueves completarán Pacífico-L.N. Alem, Estudiantes-Estrella, Pueyrredón-Olimpo, Villa Mitre-Barrio Hospital y Napostá-Independiente.

Posiciones

El segundo tramo los equipos lo iniciaron arrastrando el 50% de los puntos del primero:

Po. Equipo Puntos

​​​​​1°) Estrella (14PG-3PP) 21 puntos

2º) Napostá (13-4), 20

3º) Pueyrredón (11-6), 19,5

4º) Bahiense (11-6), 19

4º) Liniers (10-7), 19

6º) Villa Mitre (10-7), 18,5

7º) Pacífico (8-9), 17

8º) Estudiantes (8-9), 16,5

9º) L.N. Alem (6-11), 15,5

10º) Olimpo (5-12), 14,5

10º) Independiente (3-14), 13,5

12º) Barrio Hospital (3-14), 13