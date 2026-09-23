Pueyrredón terminó metiendo un partido al que no podía errarle...

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Pueyrredón derrotó esta noche como visitante a Independiente, 84 a 69, y trepó -temporariamente- al primer lugar, en el adelanto de la sexta fecha correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

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Fue la quinta victoria de Purre -en seis presentaciones en este segundo tramo- y la cuarta en fila.

El viola -que continúa en zona permanencia- vendió cara la derrota, aprovechando en el inicio el bajo porcentaje de tiros de tres de Purre (1-9 en el primer cuarto), corriendo y eligiendo mejor los momentos ante un rival desorientado.

Alejo Agulló lee la defensa de Alen Ríos.

El crecimiento de Alejo Agulló sumado a los rompimientos de Lucio Baeza le dieron mayor equilibrio a la visita. De todos modos, con Juan Pablo Morán, Julián Ripoll y Matías Ponzoni por momentos, Independiente pasó al frente 36-35. Y extendiendo el parcial a 12-0, el viola escapó 40-35, pudiendo irse al descanso largo 41-37.

El 1-15 en triples a Purre lo condicionó y hasta por momentos lo desestabilizó. Por eso, al regreso del vestuario, la visita entendió que había otras alternativas que, sumadas a los dos triples consecutivos (Nicolás Renzi y Fernando Alfonso), le dieron aire al equipo que conduce Ariel Ugolini.

Nicolás Renzi lanza ante Facundo Slonimsqui.

Momentos de Echarri, Agulló, Dulsan, Renzi y Alfonso dentro de un juego colectivo más efectivo, le permitió ganar el tercer cuarto 22-10: 59-51.

Esa diferencia la amplió en el inicio del último y si bien Independiente intentó, de los 41 puntos anotados en el primer tiempo bajó a 28 en el segundo, una puntuación más acorde a lo que venía mostrando. Y Pueyrredón, de 1-15 en triples, pasó a 5-13.

Individualmente, en la visita Dulsan terminó con 17 puntos (1-2 en t3, 4-7 en t2 y 6-7 en t1) y Alejo Agulló sumó 10 puntos (4-4 en t2 y 2-2 en t1), más 5 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos.

Por abajo de Ponzoni pasa Dulsan.

También, Nicolás Renzi fue el goleador de su equipo con 20 puntos 6-9 en t2 y 5-6 en t1), más 8 rebotes; Fernando Alfonso completó 14 puntos (2-4 en t3, 3-3 en t2 y 2-2 en t1) y Manuel Echarri sumó 11 unidades y 4 rebotes.

Experiencia y juventud: Juan Pablo Morán, defendido por Gonzalo Sagasti.

En el viola, Ignacio Formiga convirtió 21 puntos (1-4 en t3, 4-7 en t2 y 10-12 en t1), más 8 rebotes, Alen Ríos metió 14 puntos (10-12 en libres) y Julián Ripoll completó18 unidades (7-12 en t2 y 4-5 en t1).

La síntesis:

Independiente (69): J.P. Morán (3), J. Ripoll (18), I. Formiga (21), M. Ponzoni (12), A. Ríos (14), fi; F. Slonimsqui (1), B. Jiménez, G. De La Torre y V. Gemetro. DT: Javier Musumeci.

Pueyrredón (84): F. Alfonso (14), N. Dulsan (17), G. Sagasti, N. Renzi (20), A. Agulló (10), fi; L. Baeza (9), M. Echarri (11), D. Carci, P. Pérez Pavón (1) y Gino Pisani (2). DT: Ariel Ugolini.

Cuartos: Independiente, 18-22; 41-37 y 51-59.

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Agustín Matías y Juan Jaramillo.

Cancha: Raúl y Néstor Barral (Independiente).

El resto

Este jueves completarán L.N. Alem-Estrella, Pacífico-Villa Mitre, Bahiense del Norte-Estudiantes, Olimpo-Liniers y Barrio Hospital-Napostá.

Posiciones

El segundo tramo los equipos lo iniciaron arrastrando el 50% de los puntos del primero:

Po. Equipo Puntos

1º) Pueyrredón (11PG-6PP), 19,5 puntos (*)

​​​​​2°) Estrella (13-3) 19

3º) Napostá (12-4), 18

4º) Bahiense (10-6), 17

4º) Liniers (9-7), 17

6º) Villa Mitre (9-7), 16,5

7º) Pacífico (8-8), 16

8º) Estudiantes (8-8), 15,5

9º) L.N. Alem (6-10), 14,5

10º) Olimpo (5-11), 13,5

10º) Independiente (3-14), 13,5 (*)

12º) Barrio Hospital (3-13), 12

(*) Tienen un partido más.