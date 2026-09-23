Damián Ancic comenzó a saltar en los Juegos Suramericanos y Argentina marcha segunda por equipos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

El equipo argentino de salto comenzó su participación en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se desarrollan en el Country del Jockey Club, en el barrio Fisherton de Rosario, con las primeras pruebas clasificatorias individuales y por equipos en una pasada contrarreloj de 1,45 de altura.

En el salto individual, Manuel Chechic fue el argentino mejor ubicado al finalizar la jornada. Con D Cristal Z, registró un tiempo de 76.59 segundos, sin penalidades, y ocupó el quinto puesto de la clasificación.

También tuvieron una buena actuación Tomás Galilea, con Vertigo Waf, quien finalizó séptimo con 77.21 segundos y sin penalidades, y Lucas Mesa, con Iceman S V G, decimocuarto con 80.92 segundos y cuatro penalidades, quedando sexto y decimotercero, respectivamente.

Por su parte, el bahiense Damián Ancic, montando a Milenario Solaguayre, terminó decimonoveno con 89.14 segundos y ocho penalidades, mientras que Matías Albarracín, con Pegasus Carnaval du Rio, fue eliminado.

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La jornada continuó con la primera competencia del salto por equipos, en la que Argentina, integrada por Matías Albarracín, Damián Ancic, Manuel Chechic, Tomás Galilea y Lucas Mesa, finalizó en el segundo lugar, con un resultado de 9.10, detrás de Brasil, que encabezó la clasificación con 1.74. Chile quedó tercero con 9.40, seguido por Bolivia (14.78), Uruguay (23.73) y Paraguay (37.83).

El primer recorrido, diseñado por un equipo que encabezó Iván Tagle, tuvo una distancia de 580 metros, con un total de 13 obstáculos y 16 esfuerzos. La Nueva. tuvo la posibilidad de recorrerlo a pie antes de la competencia, observando de cerca el piso geotextil, un concepto moderno en superficies ecuestres, pensado para ofrecer las mejores condiciones, priorizando el cuidado de los caballos y reduciendo al mínimo el riesgo de lesiones.

Allí, Milenario volteó un palo en el segundo obstáculo y "ladrillos" del tercero, que le valieron los 8 puntos de penalidad. Luego, se fue acomodando y terminó el recorrido con su prestancia habitual.

Para este jueves están prevista dos rondas, con el total de los binomios (30) en competencia.

A las 12 comenzará la primera ronda del día, de Tabla A a una altura de 1,50 metros. Ancic saldrá en el orden 23° a la pista.

Mientras que desde las 14 irá la segunda ronda, donde se definirán las medallas por equipos.

Tras una jornada de descanso, el sábado se desarrollará la definición individual, con otras dos rondas, desde las 12:00 y 14:30.