Ascendió con Olimpo, fue subcampeón Mundial con Argentina y hoy cría vacas de origen africano

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Aunque haya jugado solo una temporada, los hinchas de Olimpo lo suelen elegir con frecuencia como uno de los mejores centrales que vistieron la aurinegra en campañas por el ascenso, y más cuando recitan de memoria la formación de aquel equipo de Leonardo Carol Madelón que ganó Apertura y Clausura en la temporada 2006-2007 de la B Nacional y subió a Primera “demoliendo” rivales.

José María Basanta llegó a Olimpo con 22 años, a préstamo de Estudiantes de La Plata y con una carrera que tenía cada una de las cualidades técnicas y tácticas en fila como para crecer y trascender.

En aquella formidable campaña, que tuvo a Ismael Blanco como goleador del campeonato, el zaguero, zurdo y con casi 1,90 de estatura, disputó 36 partidos y aportó un gol.

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“En Bahía todo lo que vivimos fue como un sueño, al menos para mí, que recién empezaba a tomar coraje lejos de mi casa. Fue un año excelente”, manifestó el nacido en la localidad bonaerense de Tres Sargentos, que antes de dejar nuestra ciudad me anticipó: “Cuando me retire me voy a dedicar al campo, a algunos proyectos que tengo con algunas cruzas de ganado”.

Un visionario: tras colgar los botines en 2020, apostó fuerte a la cría de la raza Bonsmara, desarrollada en Sudáfrica para soportar climas exigentes y cuyos primeros embriones llegaron a nuestro país en 1995.

“Es una raza que se caracteriza por su facilidad de parto, alta fertilidad y excelente crecimiento a campo”, facilitó el pelilargo que compartió dupla con Matías Villavicencio y Federico Mancinelli.

José también destacó que es una raza representada por la madurez temprana y su mansedumbre, condiciones que favorecieron su expansión en regiones cálidas, especialmente en el norte argentino. Su establecimiento se encuentra en Laguna Yema, Formosa.

Después de Olimpo, regresó al “Pincha” platense y tuvo su “boom” al acordar otro préstamo con Rayados de Monterrey, que después terminó comprando su ficha. Fue ahí, en México, donde su carrera tomó trascendencia intercontinental, más allá de que en 2014 se fue una temporada a la Fiorentina de Italia. En 17 años como profesional disputó 478 partidos y convirtió 22 goles, antes de decir “hasta acá llegué” a los 36.

Con Monterrey disputó 371 partidos, convirtió 15 goles y ganó 10 títulos, entre ellos cuatro ediciones de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Estando en la elite del fútbol mejicano, recibió la mejor sorpresa de su vida futbolística, al ser citado por Alejandro Sabella a la Selección Argentina que a la postre se consagró subcampeona mundial en Brasil 2014.

Su historia con la Albiceleste tuvo su momento más importante durante aquella Copa del Mundo. Alejandro Sabella sorprendió con su convocatoria, ya que incluyó al zaguero junto a Hugo Campagnaro entre los nombres que no estaban en las principales previsiones. Comenzó como suplente, pero terminó teniendo participación en dos encuentros.

El debut mundialista llegó en los octavos de final frente a Suiza. Ingresó por Marcos Rojo durante el partido y volvió a aparecer desde el arranque en los cuartos de final ante Bélgica, compromiso que disputó completo. Después de ese encuentro no volvió a sumar minutos, ya que permaneció en el banco contra Países Bajos y Alemania.

Activo con la paleta y el showbol

Tras el retiro, el padel fue el otro deporte que eligió. Lo practica con frecuencia y llevó ese interés a un proyecto propio con la construcción y apertura de un centro dedicado a esta disciplina.

La iniciativa va más allá de unas canchas para jugar entre amigos. En 2023 quedó registrada una sociedad integrada por el exdefensor cuyo objeto incluye la explotación de complejos deportivos, el alquiler de canchas de pádel y fútbol, gimnasio, entrenamientos y la organización de torneos y exhibiciones.

El showbol también lo llevó de nuevo a una cancha. Entre fines de 2025 y 2026 participó de dos encuentros entre exjugadores de Argentina y Brasil, donde compartió equipo con nombres como Andrés D'Alessandro y Mariano Pavone, mientras del otro lado aparecieron figuras como Romário y Felipe Melo.

De esta manera, quien alguna vez estuvo a un paso de consagrarse campeón del mundo con Argentina, encontró una nueva rutina en su vida, alejado del fútbol profesional después de una carrera que tuvo como principales capítulos el ascenso con Olimpo, la década dorada en México y aquella inolvidable experiencia mundialista.