Cuartos de final: el Sub 15 de la Liga el Sur igualó ante Trenque Lauquen

Riaño (izquierda) y De Las Heras presionan en la salida a Dogliolo. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

El seleccionado Sub 15 masculino de la Liga del Sur igualó esta tarde ante su par de Trenque Lauquen, por el partido de la segunda fase del torneo que organiza la Federación Bonaerense Pampeana.

El encuentro por los cuartos de final se disputó en cancha de San Francisco, terminó empatado sin goles y fue dirigido por Juan Armendano de Laprida.

Galo Martínez (Liga del Sur) se anticipa a la marca de Lalla (Trenque Lauquen).

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De Las Heras intenta presionar en el medio, mientras se suma Barros (9).

El equipo dirigido por Federico "Chicha" Nieto formó con: Benjamín López; Joaquín Álvarez, Thiago Moscovich, Lárazo Norelli (capitán), Leandro Figueroa; Joaquín De Las Heras, Thiago Díaz, Ciro Barra; Lucio Riaño, Teo Barros y Galo Martínez.

Luego desde el banco ingresaron Santiago Sánchez y Lautaro Pérez, a los 59 minutos y Santino Juárez y Sebastián Castro, a los 67.

Federico Nieto, entrenador del Sub 15 de la Liga del Sur.

El capitán Norelli lucha en las alturas.

Mientras que la visita salió a la cancha con: Manuel Sánchez; Tiago Villalva, Benjamín Libertini, Ramiro Peña, Simón Lalla; Bastián Cenizo, Ignacio Dogliolo, Felipe Palma, Mesias Amador; Agustín Lamaison y Ariel Bambrilla.

Mientras que como relevos sumaron minutos Agustín Robert y Valentino Salvador (entraron en el entretiempo), Axel Ceballos y Bastián Véliz (67m.) y Lucas Vitale (73m.).

El combinado de nuestro medio buscará el pase a semifinales como visitante, cuando dispute la revancha.

Aquel que logre avanzar de esta llave se medirá ante el ganador del cruce entre Tres Arroyos y el segundo de la Zona 4, que saldrá de Pehuajó y la Liga Sureña que se medirán hoy a las 19.