Falleció Carlos Enrique González, gloria de Sporting y la Liga del Sur entre 1965 y 1980
“Caruso”, que además reforzó a Rosario en una Copa Argentina y jugó dos temporadas en Liniers, tenía 77 años. Sus restos fueron inhumados este mediodía.
Los que lo vieron jugar dicen que era un eximió de la elegancia, un tiempista de lujo y un marcador central que, más allá de su extraordinario nivel, no necesitaba pelear ni pegar patadas para destacarse en su puesto. A los 77 años falleció Carlos Enrique González, gloria del club Sporting y del fútbol de la Liga del Sur entre 1965 y 1980.
“Caruso”, puntaltense de ley, fue emblema del primer equipo rojinegro entre 1965 y 1978, disputando 209 cotejos y señalando 28 goles.
En 1970 reforzó por dos partidos a Rosario Puerto Belgrano en la Copa Argentina y sus últimas dos temporadas, antes del retiro, las transitó en Liniers.
En el “Chivo” completó 14 encuentros y fue pieza clave en aquel plantel que obtuvo el torneo Promocional y el ascenso en 1978.
El certamen local de la A en 2025 llevó el nombre de Carlos Enrique González (las fotos de él con el presidente de la Liga Fabián Diana y junto a su familia fueron sacadas en reconocimiento que le hicieron en la previa de la final entre Huracán y Bella Vista, en el estadio de Villa Mitre), un “señor” dentro y fuera de la cancha.
Fue uno de los defensores con más tiempo transcurrido en la Selección de la Liga. Jugó desde 1968 hasta 1978: 42 presencias y 3 tantos.
En su carrera alcanzó los 300 partidos y con Sporting fue campeón oficial liguista en 1974: “El tesoro más valioso que me voy a llevar de esta vida, lo que realmente me hizo feliz”, siempre repetía el famoso comerciante de Punta, padre de Gabriel, “Carusito”, múltiple monarca en la era 2000 con el “sangre y luto”, que hoy, justamente, es más “luto” que “sangre”.
El certamen local de la A en 2025 llevó el nombre de Carlos Enrique González (las fotos de él con el presidente de la Liga Fabián Diana y junto a su familia fueron sacadas en reconocimiento que le hicieron en la previa de la final entre Huracán y Bella Vista, en el estadio de Villa Mitre), un “señor” dentro y fuera de la cancha.
Respetando el duelo, Sporting decidió mantener cerradas las puertas del club durante todo el día de hoy.