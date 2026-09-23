Falleció Carlos Enrique González, gloria de Sporting y la Liga del Sur entre 1965 y 1980

Los que lo vieron jugar dicen que era un eximió de la elegancia, un tiempista de lujo y un marcador central que, más allá de su extraordinario nivel, no necesitaba pelear ni pegar patadas para destacarse en su puesto. A los 77 años falleció Carlos Enrique González, gloria del club Sporting y del fútbol de la Liga del Sur entre 1965 y 1980.

“Caruso”, puntaltense de ley, fue emblema del primer equipo rojinegro entre 1965 y 1978, disputando 209 cotejos y señalando 28 goles.

En 1970 reforzó por dos partidos a Rosario Puerto Belgrano en la Copa Argentina y sus últimas dos temporadas, antes del retiro, las transitó en Liniers.

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En el “Chivo” completó 14 encuentros y fue pieza clave en aquel plantel que obtuvo el torneo Promocional y el ascenso en 1978.

El certamen local de la A en 2025 llevó el nombre de Carlos Enrique González (las fotos de él con el presidente de la Liga Fabián Diana y junto a su familia fueron sacadas en reconocimiento que le hicieron en la previa de la final entre Huracán y Bella Vista, en el estadio de Villa Mitre), un “señor” dentro y fuera de la cancha.

Fue uno de los defensores con más tiempo transcurrido en la Selección de la Liga. Jugó desde 1968 hasta 1978: 42 presencias y 3 tantos.

En su carrera alcanzó los 300 partidos y con Sporting fue campeón oficial liguista en 1974: “El tesoro más valioso que me voy a llevar de esta vida, lo que realmente me hizo feliz”, siempre repetía el famoso comerciante de Punta, padre de Gabriel, “Carusito”, múltiple monarca en la era 2000 con el “sangre y luto”, que hoy, justamente, es más “luto” que “sangre”.

El certamen local de la A en 2025 llevó el nombre de Carlos Enrique González (las fotos de él con el presidente de la Liga Fabián Diana y junto a su familia fueron sacadas en reconocimiento que le hicieron en la previa de la final entre Huracán y Bella Vista, en el estadio de Villa Mitre), un “señor” dentro y fuera de la cancha.

Respetando el duelo, Sporting decidió mantener cerradas las puertas del club durante todo el día de hoy.