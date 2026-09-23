Confirmaciones y datos: Olimpo arranca los cruces ante Gimnasia de Chivilcoy

Todo confirmado. Olimpo recibirá el domingo a Gimnasia de Chivilcoy, por el partido de ida de los cuartos de final de la zona Campeonato del Torneo Federal A, que otorgará el primer ascenso a la Primera Nacional.

El aurinegro se presentará en el Roberto Carminatti, a partir de las 15.30, según confirmó hoy el Consejo Federal.

El árbitro del encuentro será Fernando Rekers, de Córdoba.

Fernando Rekers será el árbitro en Bahía.

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Tras este partido, una semana después se jugará la revancha en Chivilcoy, con ventaja deportiva para el Lobo, que avanzará de fase en caso de igualdad en puntos y goles.

El que avance de esta llave se medirá ante el vencedor del cruce entre San Martín de Formosa (1° del Nonagonal A) y Atenas de Río Cuarto (4° del Nonagonal B).

Este duelo comenzará en Córdoba y se enfrentarán el domingo a las 19.30, con Jorge Etem como juez principal.

Además, desde las 15.30, se medirán Defensores de Belgrano (4°) y Alvarado de Mar del Plata (1°), con Leandro Sosa Abrile como árbitro.

Mientras que a las 19, Sol de América (3°) recibirá en Formosa a Cipolletti (2°). Pitará Gustavo Benites.

*Cómo llegan

Olimpo comenzará los cuartos de final luego de ser tercero en el Nonagonal, luego de igualar 1 a 1 ante Alvarado en la última fecha.

Tras la igualdad en Mar del Plata, el aurinegro cerró la segunda fase de la competencia con 13 puntos, producto de 3 triunfos, 4 empates y una derrota.

Previamente, en la fase inicial, el elenco dirigido por Carlos Mungo fue primero con 31 puntos, con 8 éxitos, 7 igualdades y sólo una caída.

Es decir, en total, el equipo de nuestra ciudad acumula hasta el momento 11 victorias, 11 empates y sólo dos caídas (frente a Alvarado en la primera rueda y contra Atenas de Río Cuarto en el Nonagonal).

En ese recorrido Olimpo marcó 20 goles y recibió sólo 8.

Mientras que Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy llegó a esta instancia como segundo del Nonagonal A.

En su última presentación igualó sin goles ante Douglas Haig en Pergamino.

Este empate le permitió llegar a los 15 puntos, quedando sólo a dos del líder San Martín de Formosa, con 4 triunfos, 3 empates y una sola derrota.

Además, en esta instancia, sólo le marcaron dos goles (1-1 ante San Martín y 0-1 frente a 9 de Julio de Rafaela) y no recibe un tanto en contra hace 5 juegos.

Mientras que en la primera fase del certamen había sido tercero, por detrás de Douglas y Sportivo Belgrano, con 27 puntos: 7 ganados, 6 empatados y 5 perdidos.

Por lo que en lo que va del año, Gimnasia se impuso 11 veces, empató 9 y perdió en 6.

En ese recorrido el Lobo marcó 19 goles y recibió 14 (12 en la primera fase).

*Cómo sigue

Tras disputarse los partidos revancha, los ganadores disputarán las semifinal con ventaja para el mejor ubicado en el Nonagonal.

Mientras que los perdedores se sumarán a los 16avos de final de la Reválida y enfrentarán a Defensores de Puerto Vilelas, Juventud Unida Universitaria de San Luis, Sportivo Las Parejas y FADEP.

Lo mismo sucederá con aquellos elencos que vayan siendo eliminado en semis y el perdedor de la final por el primer ascenso, que se disputará en escenario neutral y a partido único.

*Espera

Villa Mitre volverá a ver acción recién el 11 de octubre, cuando arranque la llave de la Reválida ante Costa Brava de General Pico.

La ida se disputará en La Pampa y la revancha irá en El Fortín una semana después.

Los otros cruces confirmados de la Reválida son:

Douglas Haig - El Linqueño

Kimberley - Deportivo Rincón de Los Sauces

9 de Julio de Rafaela - Gimnasia de Concepción del Uruguay

Argentino de Monte Maíz - San Martín de Mendoza

Mitre de Posadas - Boca Unidos de Corrientes

Huracán Las Heras - Juventud Antoniana de Salta

Sarmiento de La Banda - Sportivo Belgrano