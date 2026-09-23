Villa Mitre, a la Reválida: "Tenemos una oportunidad más y vamos a dar pelea"

Aunque estuvo cerca, Villa Mitre no logró meterse en los cuartos de final del Torneo Federal A y buscará pelear por ascenso desde la Révalida.

El empate sin goles ante Kimberley en El Fortín y los otros resultados de la última fecha dejaron al tricolor en la séptima colocación del Nonagonal que clasificaba a los cuatro primeros a luchar por el primer boleto a la Primera Nacional.

"La sensación es de bronca, de haber estado cerca. Creo que se nos escapó por detalles, la clasificación y la Copa Argentina. Le dije al grupo que estaba dolido, como todos. Porque lo peleamos y lo buscamos, más allá todo lo que fueron estos 9 meses, que nos pasaron un montón de cosas: bajas, lesiones. Pero con este equipo, con jóvenes, le dimos pelea y estuvimos cerca. No se dio y ahora hay que pensar en lo que viene, porque tenemos una oportunidad más y vamos a darle pelea", avisó Diego Cochas, entrenador de la Villa, en El Diario Deportivo.

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Tras esta fase, el elenco bahiense jugará la Reválida ante Costa Brava de General Pico, definiendo como local la llave que comenzará en La Pampa recién el 11 de octubre, luego de que se definan los cuartos de final de la Zona Campeonato.

"No son excusas, soy el entrenador y soy el responsable de no haber clasificado. No pudimos. Después vienen las cosas que nos pasaron, desde las bajas, jugadores que se fueron, lesiones graves como la de (Valentín) Jouglard y Enzo González. El domingo fue un poco un resumen de eso", entendió.

"El tema de las bajas fue uno. Si algo tuvimos como falencia fue el gol, nos faltó la actividad. Durante estos 9 meses fuimos un equipo que generó situaciones, pero nos faltó contundencia y gol", agregó el DT.

Más allá de no poder cumplir este objetivo, Cochas también enumeró aspectos positivos en estos primeros meses al frente del equipo.

"Vemos cosas buenas como el tema de los jóvenes. Nosotros vinimos bajo un proyecto que era, dentro de lo posible, darle la posibilidad a los jóvenes. El dato real es que debutaron 11 jugadores, entre los formados en el club y los que vinieron como apuesta. En esa parte del proyecto eso sí es bueno, pero también entiendo al hincha que quiere campeonar y pelear el ascenso. Nosotros también lo queremos hacer. Pero eso, sumado a las bajas, las lesiones, tuvo que recurrir muy rápido a los jóvenes. Me quedé con un plantel corto y dimos pelea, no clasificamos por detalles. No se me va de la cabeza el partido contra Cipolletti, esos dos puntos y el que perdimos contra Monte Maíz. Fueron detalles, desconcentraciones, que nos hicieron dos goles y práctiamente ahí se nos fue la clasificación", remarcó.

No obstante, entendió la exigencia de los hinchas y puso el foco en lo que viene para el equipo y también para su futuro.

"Entiendo a la gente. El hincha hace rato que viene deseando ese ascenso y porque yo también considero que es un club que está preparado para pegar el salto, yo lo veo de esa manera después de haberlo recorrido durante estos meses. Y la gente también lo quiere. Ahora, está la otra parte que se habló con los directivos, esto es un proyecto. Esto es un equipo que se armó de cero, el único que quedó del proceso anterior fue Enzo González. Nosotros empezamos de cero con todos los jugadores y que fuera de la mano, por supuesto que si se podía hacer debuta a un Santiago Gómez, un (Diego) Avit, que fuera de la mano de la competencia. Creo que no estuvimos tan lejos, con todas las dificultades que no las esperábamos. No estuvimos tan lejos de lograrlo, con jóvenes, con algunos chicos que tienen 4 o 5 partidos en el lomo. Estuvimos cerca, dimos pelea hasta el final y todavía seguimos, la ilusión yo no la pierda. Tenemos otra oportunidad más, en una Reválida en la que no hay vuelta atrás. Yo lo veo positivo desde mi lugar, pero llegará el momento en fin de año para el balance y los directivos serán los que tomen su decisión", avisó Cochas.

Para el DT esta está siendo su primera temporada completa en la categoría, tras un breve paso por Círculo Deportivo y también en Racing de Córdoba, este último en la Primera Nacional.

"Aprendí mucho de la categoría, lo tomo como un crecimiento personal. Uno la va conociendo y tiene sus cosas, tiene su juego. No lo critico ni lo cuestiono pero la mayoría de los equipos tiene una forma de jugar muy marcada, de juego directo, a segunda pelota, son pocos los que intentan jugar, de salir de abajo con una salida limpia y ordenada. Vos le mostrás que los querés presionar y el arquero pone la pelota en el piso y busca la segunda pelota. Lo nuestro iba por otro lado y había adaptarse a ese juego que a mí me gusta", entendió.

Además, habló de la parte anímica y psicológica a trabajar con el equipo.

"Ellos también están dolidos y golpeados, con bronca. Sabemos que nos escapó por poco. Tenemos tiempo ahora. Tenemos tres semanas hasta el primer partido, vamos a recuperar jugadores", se ilusionó.

También empezó a pensar en Costa Brava, equipo al que Villa Mitre enfrentó una sóla vez y fue en la temporada pasada. Con victoria para el equipo pampeano en la segunda fecha del Nonagonal, por 1 a 0 y con gol de Joaquín Vivani, quien había llegado del tricolor hacía unos días.

"Ya lo empecé a estudiar, juega muy bien. Es un muy buen equipo, tiene una idea de juego. Muy parecido a lo que nosotros proponemos, con una linda cancha, con buen piso", contó Cochas.

"Hay que dar vuelta la página y pensar en lo que viene, que hay una oportunidad más", avisó.

En definitiva, será un nuevo camino para el tricolor en el que intentará seguir luchando por ese ansiado ascenso.

"Es un lindo desafío, que me encantan. Es otra oportunidad de pelear esto, es un camino más largo, pero vamos a llegar con un equipo más armado, con gente de más experiencia. Vamos a dar pelea", dijo el DT.

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