El Sub 15 de la Liga del Sur comienza los cruces recibiendo a Trenque Lauquen

El Seleccionado Sub 15 de la Liga del Sur recibe esta tarde a su par de Trenque Lauquen, por el partido de ida de los cuartos de final del Torneo que organiza la Federación Bonaerense Pampeana.

El combinado de nuestro medio se presentará desde las 16, en el estadio Gustavo Novoa del Club San Francisco.

El ganador de esta llave se medirá ante el vencedor del cruce entre Tres Arroyos y el segundo de la Zona 4, que saldrá de Pehuajó y la Liga Sureña que se medirán hoy a las 19.

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Los otros duelos de cuartos de final serán: Dolores vs Tandil y Azul vs General Madariaga.

El equipo dirigido por Federico Nieto llegó a esta instancia luego de ser segundo en su grupo, con dos victorias y dos derrotas en 4 presentaciones.

La Liga venció a Olavarría en dos ocasiones, por 4 a 1 en Bahía y 3 a 0 de visitante.

Mientras que cayó ante Tres Arroyos, ganador de la zona, por 1 a 0 en nuestra ciudad y 2 a 0 en la revancha.