Pueyrredón visita a Independiente, en un partido con marcado contraste de realidades en la LBB Oro

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Con el enfrentamiento entre Independiente y Pueyrredón, en el Raúl y Néstor Barral, se pone en marcha esta noche la sexta fecha correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

El juego, transmitido por streaming, comienza a las 21 y cuenta con arbitraje de Marjorie Stuardo⁩, Juan Agustín Matías y Juan Jaramillo.

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Los locales no cuentan con Maximiliano Zonza (infección en un pie), mientras que la visita tienen dos dudas: Alejo Agulló, quien sufrió un esguince en el último partido, y hoy va a probar, y Manuel Echarri, que atraviesa un cuadro gripal.

Cuando se enfrentaron entre sí, Pueyrredón se impuso por un cerrado 81 a 79 en el Vicente Palermo.

Hoy Purre se ubica tercero, llegando a este partido con tres victorias en fila y un global de cuatro en cinco presentaciones.

En el debut de este tramo venció a L.N. Alem (86-62), perdió su único partido frente a Napostá (84-58) y después derrotó sucesivamente a Villa Mitre (77-74), Pacifico (82-59) y Barrio Hospital (91-75).

Hasta acá el equipo dirigido por Ariel Ugolini se hizo muy fuerte como local (9-2) y de visita le costó más (3-7).

El viola, por su parte, marcha penúltimo y hoy teniendo que jugar por la permanencia ante Barrio Hospital.

Empezó ganando en este segundo tramo, frente a Olimpo, 82 a 76, y perdió los cuatro siguientes, con un récord adverso acumulado que incluye un triunfo en las últimas 15 presentaciones.

El resto

Mañana jueves completarán Pacífico-Villa Mitre, L.N. Alem-Estrella, Bahiense-Estudiantes, Olimpo-Liniers y Barrio Hospital-Napostá.

Posiciones

Po. Equipo Puntos

​​​​​1°) Estrella (13PG-3PP) 19 puntos

2º) Napostá (12-4), 18

3º) Pueyrredón (10-6), 17,5

4º) Bahiense (10-6), 17

4º) Liniers (9-7), 17

6º) Villa Mitre (9-7), 16,5

7º) Pacífico (8-8), 16

8º) Estudiantes (8-8), 15,5

9º) L.N. Alem (6-10), 14,5

10º) Olimpo (5-11), 13,5

11º) Independiente (3-13), 12,5

12º) Barrio Hospital (3-13), 12