Bahiense la luchó ante Estudiantes y Villa Mitre marcó la diferencia frente a Sportivo

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Bahiense del Norte como visitante y Villa Mitre de local, se impusieron esta noche por la sexta fecha -primera de las revanchas- correspondiente al segundo tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro Femenino, "Viviana Albizu".

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Josefina Rodríguez busca el pase, mientras la sigue Carcas.

Bahiense derrotó a Estudiantes, 63 a 57 y quedó momentáneamente puntero, considerando que 9 de Julio tuvo fecha libre.

Mientras que Villa Mitre se impuso ante Sportivo Bahiense, 56 a 34 y es escolta.

Estudiantes 63, Bahiense 57

Bahiense del Norte se llevó la victoria del Casanova, ante Estudiantes, 63 a 57.

Fue un trámite muy parejo, aunque promediando el segundo cuarto el tricolor estableció una diferencia que llegó a ser de 9, y le permitió permanecer al frente.

De todos modos, las locales lucharon hasta el final, inclusive estaban apenas 4 abajo (59-55) restando poco más de 30 segundos.

Katia Kovach presiona a Paloma Vecchi.

Las visitantes tuvieron en muy buen nivel a dos experimentadas como Ana Liz Carcas, que anotó 9 puntos, tomó 8 rebotes, dio 6 asistencias y recuperó 7 pelotas, y Paloma Vecchi cerró con 18 unidades, 5 recobres y 3 recuperos.

Con falta detiene Azul Rodríguez a Victoria Escudero.

En las locales, Victoria Escudero anotó 17 puntos (7-7 en t2 y 3-4 en t1), bajó 5 rebotes y recuperó 3 pelotas. En tanto, Luciana Mansilla bajó 7 rebotes y convirtió 7 puntos.

Estudiantes (57): S. Trellini (10), J. Rodríguez (11), V. Escudero (17), V. Hollman (2), I. Basaul, fi; L. Mansilla (7), K. Kovach (1), L. Hiebaum (9) y A. Rucci. DT: Julián Manqueo.

Bahiense del Norte (63): A.L. Carcas (9), P. Vecchi (18), V. Pérez (7), A. Rodríguez (6), G. Rial (6), fi; C. Cabrera (7), R. Vasconcelo (8), J. Quinteros, M. Errazquín y J. Vogel (2). DT: Luciano Deminicis.

Cuartos: Estudiantes, 13-18, 25-30 y 37-43.

Árbitros: Marcelo Gordillo y Joaquín Binsou.

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Villa Mitre 56, Sportivo 34

Villa Mitre se recuperó de la última derrota, superando a Sportivo, por 56 a 34.

El 15-7 del primer cuarto y el 34-17 a mitad de tiempo definió el partido, encontrando la Villa respuestas en las relevos, como Juana Felsinger (15 puntos, con 5-9 en triples) y Chabela García (11 unidades y 5 asistencias), más el aporte de Ailín Larrosa (9 rebotes) y Martina Caputo (7 puntos y 7 recobres).

En Sportivo, la única que anotó en doble dígito y que convirtió lanzamientos de tres puntos (el equipo hizo 2 de 20) fue Paulina Lazar, con 18 puntos (2-8 en t3, 1-5 en t2 y 10-14 en t1).

Mientras que Lara Gherzi bajó 6 rebotes, metió 7 puntos y recuperó 4 pelotas.

Villa Mitre (56): A. Carli (9), B. Marcocci (3), A. Larrosa, Josefina Brossard (4), M. Leal (1), fi; M. Caputo (7), M. Tellez (2), C. Lauman (4), J. Felsinger (15), Ch. García (11) y G. Berdini. DT: Giuliano Labrocca.

Sportivo (34): P. Lazar (18), A. Prada (2), R. Boccatonda (2), I. Gherzi (7), J. Salvarezza (2), fi; P. Fernández (1), L. Uthurralt, S. Fernetich, E. Islas, R. Albarracín, R. Hammerschmidt (2) y S. Arribas. DT: Bruno Sagripandi.

Cuartos: Villa Mitre, 15-7, 34-17 y 45-26.

Árbitros: Camila Robles y Jerónimo Javier Ocampo.

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Posiciones

1º) Bahiense (4-1), 9 puntos

2º) Villa Mitre (3-2), 8

3º) 9 de Julio (3-1), 7

3º) Estudiantes (2-3), 7

5º) Sportivo (0-5), 5

Triunfo argentino

El seleccionado U15 de Argentina, con las bahienses Clara Pisani y Uma Di Yorio (ambas de Bahiense), venció esta noche a Brasil, 49 a 43, en partido amistoso.

Pisani fue clave convirtiendo un triple a falta de 20 segundos, para poner el marcador 49 a 41.

Este miércoles, Argentina comenzará a disputar la Copa Kenia-Comercial Eldorado, en Puerto Iguazú, Misiones.

Los otros participantes serán Chile, Paraguay y Perú.

El video del partido ante Brasil: