La AFA confirmó el horario del Boca-Racing por la Copa Argentina

Boca y Racing jugarán los cuartos de final de la Copa Argentina el próximo domingo a partir de las 17 en el estadio Gigante de Arroyito, de Rosario.

La confirmación oficial se dio a conocer este martes, luego de que el Tribunal de Disciplina desestimara el reclamo de Vélez que pedía la descalificación del "Xeneize" del torneo por haber incluido a seis extranjeros en lugar de los cinco permitidos en la instancia previa.

De esta manera, ya no quedan dudas de que el encuentro entre el Xeneize y la Academia está confirmado para buscar un lugar en las semifinales. De todos modos, el vicepresidente del "Fortín", Nelson Pugliese, afirmó que apelarán y, de ser necesario, irán al TAS.

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La mala noticia para Rodolfo Arruabarrena, en cuanto a lo deportivo, pasa porque el arquero Álvaro Montero no estará a disposición, ya que fue convocado por la selección colombiana en la fecha FIFA. En su lugar jugará Leandro Brey.

A su vez, el juvenil Leonel Flores sí será de la partida, ya que, aunque se entrena con la Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni, quedará liberado para sumarse al partido del "Xeneize".

Agencia NA.