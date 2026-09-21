Olimpo, a cuartos: "Acá si llegás a la final y perdés es un fracaso, sólo sirve el ascenso y lo tenemos claro"

Olimpo consiguió ayer la clasificación a los cuartos de final de la fase Campeonato del Torneo Federal A.

Tras empatar ante Alvarado en Mar del Plata, el aurinegro se metió entre los 8 equipos que lucharán por el primer ascenso a la Primera Nacional.

Todo se definió en la última fecha del Nonagonal, en la que el equipo bahiense debía ganar para no depender de otros resultados, aunque le alcanzó con el 1 a 1 para avanzar como tercero en su zona.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Teníamos que jugar y no podíamos hacer nada con el resto de los resultados. Por suerte clasificamos, pero no de la forma que queríamos porque estábamos confiados de que podíamos tener el 1. Circunstancias del partido, cosas ajenas a nosotros nos complican, ahora queda pensar en Gimnasia"", entendió el capitán de Olimpo, Martín Ferreyra, en El Diario Deportivo.

En la próxima instancia, el equipo dirigido por Carlos Mungo se medirá ante Gimnasia de Chivilcoy, definiendo la serie como visitante.

No obstante, Martín siguió analizando el partido en La Feliz, donde hubo un penal no sancionado sobre Braian Guille en el cierre del partido.

"Más allá de que no se cobró el penal, tampoco se cobró el córner. Pero son cosas ajenas a nosotros, que no podemos controlar. Hablamos mucho este año de no protestar demasiado, no meternos en eso porque son cosas ajenas a nosotros, que no podemos controlar. Por ahí, por una protesta mínima te ganás una amarilla, te pueden echar si vas a protestar con mucho énfasis después del partido. Lamentablemente no lo pudimos ganar en los 90 minutos, creo que hicimos méritos. Por ahí sin tanta profundidad, pero dominamos a un buen equipo, que viene haciendo las cosas bien como nosotros. En líneas generales, las cosas que plasmamos en la semana la pudimos llevar a cabo. Sin tanta profundidad, pero minimizando a un rival que en los papeles era muy duro. Ahora nos queda pensar en Gimnasia y tratar de hacer un buen partido para definirlo en Chivilcoy", insistió Tincho en el programa que se emite de lunes a viernes -de 15 a 16- en La Nueva Play y puede verse por www.lanueva.com.

En definitiva, Olimpo consiguió el objetivo de avanzar de fase luego de igualar ante duro rival (fue primero en el Nonagonal) y como visitante.

"Un poco también se absorbe lo de la gente, que piensa que tenemos que ganar este tipo de partidos que son bisagra, que son muy importante. Lo entendemos y sabemos que es así. Por eso también digo que los fuimos a buscar, por ahí sin tanta profundidad. Nos queda ahora los cuartos de final, definir de visitante. Creo que lo único malo para nosotros es el empate global, después para mí es lo mismo definir acá o allá porque tenés que jugar en las dos canchas. Y nosotros tenemos que salir a ganar siempre. Trataremos de hacer un buen partido acá, marcar una diferencia para ir a hacer un partido inteligente allá", remarcó el defensor bahiense.

Ya instalado en esta instancia, Olimpo está a cinco partidos de ascender a la Primera Nacional.

"Parece mucho, pero a la vez parece poco -admitió Tincho-. Si pensamos en la final antes que en lo del domingo, estamos al horno. Pero ta da ese cosquilleo en la panza pensar en jugar esa final, que es algo que tanto el club como todos los que estamos hoy en Olimpo lo pensamos, lo imaginamos. Pero es partido a partido, ojalá podamos estar en esa final que tanto queremos", se ilusionó.

La temporada pasada, el aurinegro también llegó a los cuartos de final, donde fue eliminado por Atlético Rafaela tras empatar sin goles en Bahía y perder 2 a 1 en Santa Fe.

Luego, en la Reválida, sufrió un duro golpe ante Douglas Haig, cayendo por 5 a 0 en Pergamino y 1 a 0 en el Roberto Carminatti. Algo que sufrió en carne propia Martín.

"Obviamente todavía está presente esa bronca, ese dolor de esa eliminación. Si bien futbolísticamente fue muy justa, creo que en cómo habíamos llegado a esa instancia no merecíamos terminar así. Creo que estábamos para más, pero bueno el fútbol da revancha y hoy ya estamos en cuartos de final de vuelta. El tiempo pasa muy rápido, es increíble. Ojalá podamos aprovecharlo, trabajar bien los partidos y seguir por este camino que nos lleve a lo que buscamos, que lo necesitamos nosotros y el club. Más que nada el club", dijo Ferreyra.

"Lo tomo como experiencia -agregó-, esa bronca la uso como impulso, como motor para saber cómo transitarlo. Pero si en ese momento fue muy duro, porque había llegado con una expectativa muy alta. La expectativa del club siempre es muy alta y es una sola que es el ascenso. Acá si llegás a la final y perdés es un fracaso, lo único que sirve es el ascenso y lo tenemos claro. Yo lo tengo muy claro. Pero obviamente que cuando uno lo recuerda tiene esa bronca, dolor no hay porque ya pasó. Yo soy de acá y sé que si este año no logramos el objetivo es muy difícil que siga en el club, tanto para mí como para el club es algo que no se puede sostener. Porque va a quedar una imagen de mí que no es la que quisiera", avisó Martín.

"Si la situación en algún momento llega a ser insostenible obviamente uno tiene que pensar en lo mejor para el club. El único objetivo que tengo es ascender, estoy convencido que lo podemos conseguir con los jugadores y la idea de juego que tenemos. Vamos a seguir trabajando, ahora pensar en Gimnasia, ir paso a paso y ojalá el domingo podamos tener un buen resultado", se ilusionó.

Mirá la nota completa: